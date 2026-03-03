Президент Польщі отримав подарунок від росіянина, який здобув срібну медаль Олімпійських ігор

У понеділок, 2 березня, польські спортсмени, які змагалися на зимових Олімпійських іграх у Мілані, прибули до Президентського палацу. Під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким натуралізований росіянин Володимир Семирунний вручив йому подарунок.

Як пише Sportowefakty.wp.pl, спортсмен подарував главі держави свій ковзанярський костюм. Відео опубліковане пресслужбою Навроцького.

Варто зазначити, що Навроцький сприяв тому, що ковзаняр, народжений у Росії, представляє Польщу, оскільки підписав указ про надання тому громадянства.

Prezydent RP @NawrockiKn spotkał się w Pałacu Prezydenckim z polskimi olimpijczykami, uczestnikami XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026. Podziękował sportowcom i pogratulował im

osiągniętych sukcesów.



🇵🇱🇵🇱🇵🇱 pic.twitter.com/KmxBSfbPNf — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) March 2, 2026

Скріншот з відео

Спортсмен на Іграх-2026 виборов срібло на дистанції 10 000 м.

22-річний ковзаняр приїхав до Польщі у 2023 році. Отримав право виступати під прапором цієї країни в грудні 2024-го, коли завершився 14-місячний "карантин", який діє під час зміни громадянства.

Семируний народився в Єкатеринбурзі та швидко приєднався до збірної Росії. У 19 років він став чемпіоном Росії з бігу на 10 000 метрів. Після початку великого вторгнення РФ в Україну він вирішив покинути Росію. Він мав пропозицію з Казахстану, але зрештою переїхав до Польщі у вересні 2023 року.

Відомо, що після переїзду до Польщі Семирунний підписав документ, в якому підтвердив засудження воєнних дій РФ проти України.