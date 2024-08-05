Ukrainian Tom Holland: Як Ілля Ковтун покорив жіночі серця виступом на Олімпіаді в Парижі

5 серпня, український гімнаст Ілля Ковтун став володарем срібної медалі Олімпіади в Парижі завдяки вдалим виступам у вправах на паралельних брусах. Однак, це не єдине досягнення нашого спортсмена.

В соцмережах активно поширюються відео з виступами нашого козака, які публікує та коментує саме жіноча аудиторія. Звісно ж, мова в коментарях йде про зовнішність спортсмена.

Багато хто відзначив схожість Іллі з відомим голлівудським актором Томом Голландом, а всі інші просто насолоджується виступами гімнаста на Іграх, відзначаються його красу.

"Crush, omg, woah, wow", — найпоширеніші коментарі під виступами Ковтуна. Хлопцю лише 20 років, але ми впевнені, що самотнім після Олімпіади він точно не залишиться.

Напередодні 20-річний черкасець став четвертим у найпрестижнішому виді змагань у спортивній гімнастиці — багатоборстві. Українцю не вистачило 2 десятих для завоювання бронзової медалі. Також Ілля став четвертим у вільних вправах.

Для Ковтуна це другі Олімпійські ігри. 20-річний гімнаст посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.