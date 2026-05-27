Ковтун – про дебютний виступ за Хорватію: Це великий камбек

Колишній український гімнаст Ілля Ковтун анонсував перший виступ за збірну Хорватії.

Слова 22-річного спортсмена цитує Jutarnji list.

Упродовж двох років Ковтун не виступав на міжнародних турнірах. Повернення гімнаста може відбутися після 10 липня 2026 року, коли завершиться карантин, пов'язаний зі зміною громадянства.

"Я не виступав два роки на великій сцені, і це для мене великий камбек. У мене була невелика травма – надрив м'яза на нозі, але, дякувати Богу, зараз усе добре, все вилікувано. А улюблена дисципліна? Звичайно, бруси, але до чемпіонату Європи це вже будуть і вільні вправи, і вправи на коні, і перекладина", – сказав Ковтун.

Таким чином, Ковтун зможе виступити на чемпіонаті Європи 2026 року зі спортивної гімнастики, який відбудеться в Загребі з 19 по 23 серпня.

Зазначимо, що у липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське. Своє рішення він пояснив тим, що у Хорватії його олімпійській нагороді раділи більше, ніж в Україні.