Порівнюють із Ковтуном: колишня гімнастка збірної України отримала хорватське громадянство

Колишня членкиня збірної України з художньої гімнастики Анна Пікалюк отримала хорватське громадянство.

Про це повідомляє пресслужба клубу Aura Cup Croatia, за який тепер виступатиме Пікалюк.

Під новим прапором гімнастка може дебютувати на змаганнях у Загребі, які відбуватимуться з 8 по 11 жовтня. Якщо Федерація гімнастики Хорватії вчасно не отримає для неї ліцензію FIG, то Пікалюк все одно вийде на килим, але поза конкурсом.

Молода спортсменка виїхала з України через повномасштабну війну, коли їй було 18 років. Спочатку вона доєдналася до нового клубу у ролі тренера, але згодом вирішила відновити професійну кар'єру гімнастки.

Пікалюк вже відреагувала на новий етап у своєму житті.

"Коли мені сказали, що я хорватка, я не знала, як реагувати. Я просто розплакалася. Хорватія стала для мене новим домом. Я зроблю все можливе, щоб одного дня побачити, як хорватський прапор піднімається на п'єдесталі пошани", – сказала Анна.

19-річну гімнастку порівнюють із Іллею Ковтуном, який влітку 2025-го також змінив спортивне громадянство на хорватське. Своє рішення він пояснив тим, що у Хорватії його олімпійській нагороді раділи більше, ніж в Україні.

"Для мене честь, що мене порівнюють із ним. Він – чудовий приклад і джерело мотивації. Можливо, ми схожі: ми просто продовжуємо рухатися вперед і ніколи не здаємося", – зазначила спортсменка.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у воду Неллі Чуканівська хоче змінити своє спортивне громадянство на хорватське.