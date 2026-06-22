Він вчинив так, як вважав за потрібне: Чепурний – про зміну громадянства Ковтуна

Український гімнаст Назар Чепурний прокоментував рішення свого колишнього партнера по збірній Іллі Ковтуна змінити громадянство на хорватське, зазначивши, що не йому його судити, бо кожна людина сама обирає свій шлях.

Його слова передає Sport-Express.

"Навіть не знаю, як це прокоментувати. Це його особисте рішення. Кожна людина будує своє життя й обирає свій шлях, тому він вчинив так, як вважав за потрібне. А наскільки це правильно чи неправильно – судити не мені. Не можу коментувати ситуацію, в якій сам не опинявся. Тому мені складно сказати, як би я вчинив на його місці".

Нагадаємо, що у липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське. Своє рішення він пояснив тим, що у Хорватії його олімпійській нагороді раділи більше, ніж в Україні.

Також напередодні стало відомо, що третя ракетка України Олег Приходько (399) змінив громадянство й виступатиме за Північну Македонію.