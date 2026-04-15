Ковтун – про зміну громадянства: Тепер шляху назад немає
Ілля Ковтун
Гімнаст Ілля Ковтун прокоментував зміну спортивного громадянства з українського на хорватське.
Слова спортсмена наводить Jutarnij.
"Реакції на мій перехід насправді були нормальними на тлі нинішньої ситуації в Україні. Принаймні я так вважаю. Чи мені через це прикро, побачимо в майбутньому.
Я навіть ще не починав змагатися за Хорватію. Побачимо, як воно буде. У мене є паспорт, є ID-картка [в Хорватії] — тепер шляху назад немає", – заявив гімнаст.
Нагадаємо, у липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.
Він зможе повернутися до виступів у 2026 році. Зокрема, виступити на чемпіонаті Європи, який у серпні відбудеться в Загребі, а також на чемпіонаті світу.