Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Ковтун – про зміну громадянства: Тепер шляху назад немає

Олег Дідух — 15 квітня 2026, 13:40
Ковтун – про зміну громадянства: Тепер шляху назад немає
Ілля Ковтун
Getty Images

Гімнаст Ілля Ковтун прокоментував зміну спортивного громадянства з українського на хорватське.

Слова спортсмена наводить Jutarnij.

"Реакції на мій перехід насправді були нормальними на тлі нинішньої ситуації в Україні. Принаймні я так вважаю. Чи мені через це прикро, побачимо в майбутньому.

Я навіть ще не починав змагатися за Хорватію. Побачимо, як воно буде. У мене є паспорт, є ID-картка [в Хорватії] — тепер шляху назад немає", – заявив гімнаст.

Нагадаємо, у липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.

Він зможе повернутися до виступів у 2026 році. Зокрема, виступити на чемпіонаті Європи, який у серпні відбудеться в Загребі, а також на чемпіонаті світу.

Спортивна гімнастика Ілля Ковтун

Ілля Ковтун

Останні новини