Ковтун – про зміну громадянства: Тепер шляху назад немає

Гімнаст Ілля Ковтун прокоментував зміну спортивного громадянства з українського на хорватське.

Слова спортсмена наводить Jutarnij.

"Реакції на мій перехід насправді були нормальними на тлі нинішньої ситуації в Україні. Принаймні я так вважаю. Чи мені через це прикро, побачимо в майбутньому.

Я навіть ще не починав змагатися за Хорватію. Побачимо, як воно буде. У мене є паспорт, є ID-картка [в Хорватії] — тепер шляху назад немає", – заявив гімнаст.