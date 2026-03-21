Високий ступінь лицемірства: Гераскевич – про зміну громадянства Ковтуном

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що зміна спортивного громадянства срібним призером Олімпіади-2024 Іллею Ковтуном є прикладом високого ступеня лицемірства.

Його слова передає 18000.

Гімнаст раніше стверджував, що не відчував підтримку від України.

"Для мене це дуже високий ступінь лицемірства. Водночас було багато тез, що Ковтун – великий патріот. І потім у закордонних медіа, хорватських, він говорить про те, що його тут не підтримують, ніхто не зустрічав. Хоча за час повномасштабного вторгнення він не був загалом в Україні", – сказав він.

Також Гераскевич відреагував на слова тренерки Ковтуна Ірини Горбачової, яка заявила, що "вони пройшли пекло".

"У нас триває повномасштабне вторгнення. У нас від обстрілів гинуть люди й багато страждають. І говорити через особисту травму, що не додали на добові та говорити про те, що через це ви пройшли пекло – це неповага до ситуації сьогодення", – зазначив Гераскевич.

Нагадаємо, у липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.

Він зможе повернутися до виступів у 2026 році. Зокрема, виступити на чемпіонаті Європи, який у серпні відбудеться в Загребі, а також на чемпіонаті світу.