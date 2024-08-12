Мчелідзе: Хотів подарувати батьку олімпійську медаль, але не вийшло

Український борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе розповів, що хотів би подарувати своєму батьку олімпійську медаль, але не зміг це зробити.

Його слова передає НОК України.

"Як і всі спортсмени, я готувався, щоб здобути нагороду найвищого ґатунку. Я переміг у двох сутичках, але програв бій за бронзу. Це був гарний шлях, і я не опускаю руки. Буду аналізувати свій виступ, тренуватися далі.

Ми дуже швидко почали готуватися і виходити на необхідну форму. Вдячний своєму батьку — особистому тренеру, за гідну підготовку до Ігор. Свого часу через російську агресію він покинув свій дім в Абхазії та зараз тренує українських спортсменів. Дуже хотів зробити йому подарунок у вигляді медалі, але не вийшло. Сподіваюся, це зробить мій молодший брат", — сказав Муразі.