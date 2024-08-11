В останній день на Олімпіаді-2024 виступить один український спортсмен
— 11 серпня, 11:07
В останній, шістнадцятий день Олімпійських ігор-2024, виступить лише один український атлет.
Борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе проведе втішну сутичку у ваговій категорії до 97 кг проти південноафриканця Ніколааса Йоганнеса де Ланге.
11 серпня
12:00. Вільна боротьба. 97 кг. Втішна сутичка. Муразі Мчедлідзе — Ніколаас Йоганнес де Ланге.
У разі перемоги, українець зможе поборотися у бронзовому фіналі з азербайджанцем Магомедханом Магомедовим.
Нагадаємо, напередодні Ірина Коляденко принесла Україні срібну медаль у боротьбі.
Українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.
У медальному заліку Україна посідає 21 сходинку, вище якої вже не підніметься.