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В останній день на Олімпіаді-2024 виступить один український спортсмен

— 11 серпня, 11:07
В останній день на Олімпіаді-2024 виступить один український спортсмен

В останній, шістнадцятий день Олімпійських ігор-2024, виступить лише один український атлет.

Борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе проведе втішну сутичку у ваговій категорії до 97 кг проти південноафриканця Ніколааса Йоганнеса де Ланге.

11 серпня

12:00. Вільна боротьба. 97 кг. Втішна сутичка. Муразі Мчедлідзе Ніколаас Йоганнес де Ланге.

У разі перемоги, українець зможе поборотися у бронзовому фіналі з азербайджанцем Магомедханом Магомедовим.

Нагадаємо, напередодні Ірина Коляденко принесла Україні срібну медаль у боротьбі.

Українські спортсмени здобули 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

У медальному заліку Україна посідає 21 сходинку, вище якої вже не підніметься.

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