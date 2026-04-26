Чотириразова чемпіонка зимових Олімпійських ігор виграла забіг на 10 км через 3 місяці після пологів

Колишня норвезька лижниця Тереза Йохауг виграла забіг "Sentrumsløpet" в Осло. 37-річна колишня спортсменка показала найкращий час на дистанції 10 км. Вона три місяці тому вдруге стала мамою.

Про це пише Nrk.no. Деталі додає Ski-nordique.net.

Її головною конкуренткою була Хайді Венг – ще одна титулована норвезька лижниця.

На проміжних відмітках 2,5 км, 5 км та 7,5 км подруги йшли одна за одною, що перетворило забіг фактично на довгий спринт.

Перемогу здобула Йохауг, випередивши Венг на дев'ять секунд із часом 33:15. У фінішній зоні вона лежала на землі, повністю виснажена, протягом кількох секунд.

"Я обігнала її зовсім наприкінці, коли до фінішу залишався лише один кілометр. Чесно кажучи, я не вірила, що це можливо. Був період, коли було дуже складно", – сказала Тереза.

Журналісти їй нагадали, що лише нещодавно вона була у пологовому. Колишня зірка лижних гонок ще більше задоволена через свій успіх.

"Так, я дуже задоволена цим. Звичайно, треба сказати, що моя вихідна форма була досить хорошою, але все ж таки у мене була вагітність і пологи. І період після пологів, коли потрібно відновити тіло і знову почати бігати. Але дуже приємно досягти успіху".

Йохауг – одна із найтитулованіших лижниць в історії. За кар'єру вона завоювала 4 олімпійських золота та 14 нагород найвищого гатунку на чемпіонатах світу.

На Кубку світу дебютувала в 2007 році, у 261 особистому старті здобула 89 перемог і 160 разів піднялася на подіум. Тричі (у 2014, 2016 і 2020 роках) ставала володарем Великого кришталевого глобуса, 4 рази вигравала багатоденку Тур де Скі. У 2016 – 2018 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.

34-річна Венг цього року виграла у складі збірної Норвегії естафету 4Х7,5км. Також на її рахунку дві "бронзи" (Сочі-2014 та Мілан-2026) та "срібло" (Мілан-2026) в індивідуальних дисциплінах.

