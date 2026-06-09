Футбольний тренер очолив Норвезьку лижну федерацію
Рогер Фіньюрд
NTB
Новим президентом Норвезької лижної федерації було обрано Рогера Фіньюра.
Про це повідомляє Nettavisen.
На цій посаді він замінив Туве Мо Дюрхауг. Вона очолювала організацію з 2022 року.
53-річний Фіньюр добре відомий усій Норвегії, проте не через свою діяльність у лижному спорті, а як футбольний тренер, який раніше працював із жіночою збірною Норвегії.
Також він працював як функціонер у лижному спорті на локальному рівні. Його каденція на чолі Норвезької лижної федерації триватиме до літа 2030 року.
Зазначимо, що навесні поточного року олімпійський чемпіон Ерік Вальнеш пройшов зворотній шлях – із лижних гонок у футбол. Він підписав професійний контракт із клубом четвертого дивізіону чемпіонату Норвегії Меллембюгд.