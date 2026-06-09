Футбольний тренер очолив Норвезьку лижну федерацію

Новим президентом Норвезької лижної федерації було обрано Рогера Фіньюра.

Про це повідомляє Nettavisen.

На цій посаді він замінив Туве Мо Дюрхауг. Вона очолювала організацію з 2022 року.

53-річний Фіньюр добре відомий усій Норвегії, проте не через свою діяльність у лижному спорті, а як футбольний тренер, який раніше працював із жіночою збірною Норвегії.

Також він працював як функціонер у лижному спорті на локальному рівні. Його каденція на чолі Норвезької лижної федерації триватиме до літа 2030 року.

Зазначимо, що навесні поточного року олімпійський чемпіон Ерік Вальнеш пройшов зворотній шлях – із лижних гонок у футбол. Він підписав професійний контракт із клубом четвертого дивізіону чемпіонату Норвегії Меллембюгд.