Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Зірка Олімпіади-2026 шокувала заявою щодо свого майбутнього

Олег Дідух — 26 лютого 2026, 13:05
Зірка Олімпіади-2026 шокувала заявою щодо свого майбутнього
Фріда Карлссон
Getty Images

Зіркова шведська лижниця Фріда Карлссон заявила, що планує завершити кар'єру в 2027 році, у віці всього 27 років.

Слова спортсменки наводить Expressen.

"Я вже говорила, що завершу кар'єру наступного року. Мій рідний клуб Соллефтео подав заявку на проведення фіналу чемпіонату Швеції наступної весни, і все складається так, щоб це стало і фіналом моєї лижної казки. Психологічно мені легше думати, що все буде саме так. Моя кар'єра не триватиме вічно, і я хочу цінувати кожну мить того, що маю зараз.

Мене трохи дратує, коли люди кажуть мені: "Ні, ти не можеш завершити кар'єру". Я роблю те, що хочу", – заявила шведка.

Чемпіонат світу 2027 року відбудеться у шведському Фалуні, і може стати останнім крупним турніром у кар'єрі Карлссон. На Олімпіаді-2026 вона завоювала два золота в дистанційних гонках.

Читайте також :
Принцеса нарешті стала Королевою. Як Фріда Карлссон боролася сама з собою
Завершення кар'єри Лижні перегони Фріда Карлссон

Фріда Карлссон

Дворазова олімпійська чемпіонка Мілана втратила нагоду завоювати ще одну медаль через хворобу
Принцеса нарешті стала Королевою. Як Фріда Карлссон боролася сама з собою
Домашнє золото Бріньоне, героїчна бронза травмованої Діггінс. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Знову розгром. Карлссон стала дворазовою чемпіонкою Олімпіади-2026
Домінація Карлссон, сльози Ніки Превц. Підсумки лижного дня на Олімпіаді-2026

Останні новини