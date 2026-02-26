Зірка Олімпіади-2026 шокувала заявою щодо свого майбутнього

Зіркова шведська лижниця Фріда Карлссон заявила, що планує завершити кар'єру в 2027 році, у віці всього 27 років.

Слова спортсменки наводить Expressen.

"Я вже говорила, що завершу кар'єру наступного року. Мій рідний клуб Соллефтео подав заявку на проведення фіналу чемпіонату Швеції наступної весни, і все складається так, щоб це стало і фіналом моєї лижної казки. Психологічно мені легше думати, що все буде саме так. Моя кар'єра не триватиме вічно, і я хочу цінувати кожну мить того, що маю зараз.

Мене трохи дратує, коли люди кажуть мені: "Ні, ти не можеш завершити кар'єру". Я роблю те, що хочу", – заявила шведка.