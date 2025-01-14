Учасники Олімпіади-2024 повернули організаторам понад 100 бракованих медалей

Спортсмени різних збірних на літній Олімпіаді-2024 повернули до організаційного комітету турніру понад 100 бракованих медалей.

Про це повідомило видання Lalettre.fr.

Незабаром після Ігор-2024 деякі спортсмени, які отримали нагороди, скаржилися в соцмережах на те, що з медалей стирається верхній шар.

Після масових скарг атлетів було звільнено трьох директорів паризького монетного двору, які були відповідальними за виробництво призових медалей. Дефекти пов'язані з використанням спеціального лаку, який наносився на нагороди.

Представники Міжнародного олімпійського комітету запевнили La Lettre, що спортсмени незабаром отримають більш якісні медалі.

Зауважимо, що на низьку якість нагород в ексклюзивному коментарі Чемпіону жалілася і Ольга Харлан, яка на Іграх-2024 здобула бронзу в особистій першості та золото разом зі збірною.

Українська фехтувальниця Юлія Бакастова також невдовзі після закінчення Олімпійських ігор звернула увагу, що медаль почала облазити.

Першим на низьку якість пожалівся американський спортсмен Найджа Г'юстон, який поділився світлинами своєї Олімпійської нагороди через 10 днів після церемонії нагородження, від якої відкололися чимало шматочків бронзи.

😭😭 Paris 1924 pic.twitter.com/WzfoV3ECQt — Yohann Ndoye Brouard (@yohann_2911) December 28, 2024

У грудні колег підтримав плавець Йоханн Ндоє-Бруар із Франції. Він опублікував у соцмережі "X" фото своєї вицвілої бронзової медалі. Світлини він підписав: "Париж 1924".