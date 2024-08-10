Ніби пішла на війну і назад: Американець Г'юстон показав стан своєї Олімпійської медалі

Американський спортсмен Ніджа Г'юстон поділився світлинами своєї Олімпійської нагороди через 10 днів після церемонії нагородження.

Його слова передає Theguardian.

"Гаразд, ці олімпійські медалі мають чудовий вигляд, коли вони зовсім нові, але після того, як вони трохи побули на моїй шкірі з потом, а потім мої друзі носили їх протягом вихідних, вони, очевидно, не настільки якісні, як ви могли б подумати. Я маю на увазі, подивіться на цю річ. Це виглядає грубо. Навіть спереду. Починає потроху відколюватися. Так що так, я не знаю, олімпійські медалі, можливо, вам варто трохи підвищити якість, медаль виглядає так, ніби вона побувала на війні та повернулася назад", — слова скейтбордиста.

Зазначимо, що Ніджа є одним із найтитулованіших скейтбордистів у світі. Свою бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024 він здобув у дисципліні скейтбординг. Японець Юто Хорігоме отримав золото, а ще один американець Ітон Джаггер забрав срібло.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 15-го змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.