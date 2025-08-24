Українська правда
Чемпіон Веслування

🥇Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу 2025

Микола Дендак — 24 серпня 2025, 11:14
Людмила Лузан
Getty Images

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула вже четверту золоту медаль на чемпіонаті світу 2025 року з веслування на байдарках і каное.

Цього разу українка здобула перемогу в одиночці на дистанції 200 метрів. Лузан подолала дистанцію за 46,09 секунд та випередила Яріслейдіс Сірілом з Куби (46,27) та "нейтральну" Єкатєріну Шляпнікову (46,59).

Чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное

Одиночка, 200 метрів

  1. Людмила Лузан (Україна) – 46,09 секунд
  2. Яріслейдіс Сірілом (Куба) – 46,27
  3. Єкатєріна Шляпнікова (-) – 46,59

Таким чином Людмила встановила рекорд за кількістю перемог на чемпіонатах світу в жіночому каное, випередивши канадійку Лоуренс Вінсент-Лапуант, у якої було 3 золоті медалі.

Для Лузан це вже восьме золото чемпіонатів світу з веслування на байдарках та каное за кар’єру. Цікаво, що чотири з них українка здобула на цьогорічному ЧС.

Напередодні Людмила перемогла у змаганні каное-одиночок на дистанції 500 метрів. Також вона у парі Іриною Федорів у веслуванні на каное-двійках спершу перемогли на дистанції 500 метрів, а потім тріумфували і на 200 метрів.

