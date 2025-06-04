Україна виграла друге "золото" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Українські гімнастки знову тріумфували у естонському Таллінні на чемпіонаті Європи.

Наші юніорки посіли перше місце в окремому фіналі вправ юніорок з п'ятьма булавами. Українські гімнастки зуміли випередити збірні Ізраїлю та Болгарії, які стали другими та третіми відповідно. Підсумковий результат – українок 24.650 бала.

Чемпіонками стали: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька.

Сьогодні, в перший день чемпіонату Європи, це вже друга золота медаль для України. До цього наші спортсменки виграли групове багатоборство.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула бронзову медаль у групових вправах на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, який проходив у Баку, Азербайджан.