Дуда рекомендований Олімпійським комітетом Польщі в члени МОК

У четвер, 12 грудня, керівна рада PKOI (Polski Komitet Olimpijski) прийняла резолюцію, в якій рекомендує висунути президента Анджея Дуду в члени Міжнародного олімпійського комітету.

Про це пише Polsatsport.pl.

Джерело уточнює, що ідея подати заявку на членство Дуди в МОК виникла ще під час повноважень попереднього президента Олімпійського комітету Польщі Анджея Красніцького.

З квітня 2023 року головою є Радослав Пєсєвич. За його словами, за рішення проголосували 29 членів правління, четверо були проти, шестеро утрималися.

" Ні, ми ще не мали можливості надати цю інформацію президенту. Чому так проголосували? Перш за все, пан Дуда – людина, віддана олімпізму. Це дуже допомагає Польському олімпійському комітету", – наводить слова Пасєвича Eurosoprt.pl.

Термін повноважень Анджея Дуди на посаді президента закінчується в серпні 2025 року. Деякий час висловлювалися припущення щодо того, чим буде займатися президент після відходу з посади.

