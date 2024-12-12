Дуда рекомендований Олімпійським комітетом Польщі в члени МОК
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
facebook.com/andrzejduda/photos. Jakub Szymczuk/KPRP
У четвер, 12 грудня, керівна рада PKOI (Polski Komitet Olimpijski) прийняла резолюцію, в якій рекомендує висунути президента Анджея Дуду в члени Міжнародного олімпійського комітету.
Про це пише Polsatsport.pl.
Джерело уточнює, що ідея подати заявку на членство Дуди в МОК виникла ще під час повноважень попереднього президента Олімпійського комітету Польщі Анджея Красніцького.
З квітня 2023 року головою є Радослав Пєсєвич. За його словами, за рішення проголосували 29 членів правління, четверо були проти, шестеро утрималися.
"Ні, ми ще не мали можливості надати цю інформацію президенту. Чому так проголосували? Перш за все, пан Дуда – людина, віддана олімпізму. Це дуже допомагає Польському олімпійському комітету", – наводить слова Пасєвича Eurosoprt.pl.
Термін повноважень Анджея Дуди на посаді президента закінчується в серпні 2025 року. Деякий час висловлювалися припущення щодо того, чим буде займатися президент після відходу з посади.
Зараз МОК налічує 111 членів, а максимальна кількість може становити 115. З 2021 року до цього органу входить польська велогонщиця Майя Влощовська (сріло ОІ-2008 та Ріо-2016 у велоспорті).
Наступний конгрес МОК відбудеться в березні наступного року. Головною темою зустрічі стане обрання нового президента організації замість Томаса Баха, який йде у відставку. Семеро кандидатів мають представити себе на спеціальній сесії МОК у січні.