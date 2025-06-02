Зірковий біатлоніст назвав головний недолік бути прапороносцем на Олімпіаді

Зірковий французький біатлоніст Кентен Фійон-Має розуміє, що може стати прапороносцем збірної своєї країни, але бачить в цьому й мінус, що це може забрати багато сил.

Про це Кентен сказав у коментарі для Lequipe.fr.

"До мене не підходили. Я обговорив це зі своєю командою, щоб виробити певну стратегію, бо, очевидно, я припускаю, що буду одним із номінантів на посаду прапороносця. Було б справді честю стати прапороносцем. Але нести прапор означає подорож до місця церемонії відкриття, цілий вечір стояти без діла та пізно повернутися додому. Це створює втому, а також певний тиск з боку ЗМІ. Тож чекаю на якусь інформацію", – сказав Фійон-Має.

Нагадаємо, Фійон-Має має у своїй колекції 6 золотих нагород чемпіонатів світу, проте всі – в командних видах програми. На Олімпіадах француз завоював два особистих золота.

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