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Зірковий біатлоніст назвав головний недолік бути прапороносцем на Олімпіаді

Руслан Травкін — 2 червня 2025, 12:55
Зірковий біатлоніст назвав головний недолік бути прапороносцем на Олімпіаді
Кентен Фійон-Має
Instagram

Зірковий французький біатлоніст Кентен Фійон-Має розуміє, що може стати прапороносцем збірної своєї країни, але бачить в цьому й мінус, що це може забрати багато сил.

Про це Кентен сказав у коментарі для Lequipe.fr.

"До мене не підходили. Я обговорив це зі своєю командою, щоб виробити певну стратегію, бо, очевидно, я припускаю, що буду одним із номінантів на посаду прапороносця.

Було б справді честю стати прапороносцем. Але нести прапор означає подорож до місця церемонії відкриття, цілий вечір стояти без діла та пізно повернутися додому. Це створює втому, а також певний тиск з боку ЗМІ. Тож чекаю на якусь інформацію", – сказав Фійон-Має.

Нагадаємо, Фійон-Має має у своїй колекції 6 золотих нагород чемпіонатів світу, проте всі – в командних видах програми. На Олімпіадах француз завоював два особистих золота.

Раніше стало відомо, що шведська біатлоністка Ельвіра Еберг не завжди у захваті від витівок фанатів заради автографу чи селфі. 

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