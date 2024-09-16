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Названо сім кандидатів на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету

Руслан Травкін — 16 вересня, 18:35
Названо сім кандидатів на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету
Томас Бах
olympics.com. IOC/Greg Martin

Визначилися сім претендентів, які будуть конкурувати між собою за посаду голови Міжнародного олімпійського комітету.

Про це пише Telegraf.rs.

До списку претендентів увійшли: принц Фейсал Аль-Хусейн, Себастьян Коу, Кірсті Ковентрі, Йохан Еліас, Девід Лапартьєн, Хуан Антоніо Самаранч-молодший і Морінарі Ватанабе.

Кандидати представлять свою програму всім членам МОК через відеозв'язок під час зустрічі в Лозанні, яка відбудеться в січні 2025 року.

Нового президента оберуть на виборчому конгресі МОК, який пройде з 18 до 21 березня 2025 року в Греції.

Зараз головує Томас Бах. Він очолив Міжнародний олімпійський комітет 2013 року, але більше не може переобиратися на цю посаду, адже відбув каденцію у два терміни.

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