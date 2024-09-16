Названо сім кандидатів на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету

Визначилися сім претендентів, які будуть конкурувати між собою за посаду голови Міжнародного олімпійського комітету.

Про це пише Telegraf.rs.

До списку претендентів увійшли: принц Фейсал Аль-Хусейн, Себастьян Коу, Кірсті Ковентрі, Йохан Еліас, Девід Лапартьєн, Хуан Антоніо Самаранч-молодший і Морінарі Ватанабе.

Кандидати представлять свою програму всім членам МОК через відеозв'язок під час зустрічі в Лозанні, яка відбудеться в січні 2025 року.

Нового президента оберуть на виборчому конгресі МОК, який пройде з 18 до 21 березня 2025 року в Греції.

Зараз головує Томас Бах. Він очолив Міжнародний олімпійський комітет 2013 року, але більше не може переобиратися на цю посаду, адже відбув каденцію у два терміни.