Легендарна Вонн назвала головну причину відновлення кар'єри

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн заявила, що вирішила відновити кар'єру через те, що зимові Олімпійські ігри будуть проходити в Мілані-Кортіні.

Її слова передає Sport.aktuality.sk.

"Справжня причина мого повернення полягає в тому, що Олімпіада проходить у Кортіні. Не думаю, що я б повернувся, якби Олімпіада не проходила в Кортіні.

Це дуже важливе місце для мене історично. Саме тут я вперше стояла на п'єдесталі та побила рекорд перемог на Кубку світу.



Я думала, що це буде ідеальне місце для завершення моєї кар'єри", – заявила 40-річна спортсменка.