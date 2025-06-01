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Легендарна Вонн назвала головну причину відновлення кар'єри

Руслан Травкін — 1 червня 2025, 15:40
Легендарна Вонн назвала головну причину відновлення кар'єри
Ліндсі Вонн
Instagram lindseyvonn

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн заявила, що вирішила відновити кар'єру через те, що зимові Олімпійські ігри будуть проходити в Мілані-Кортіні.

Її слова передає Sport.aktuality.sk.

"Справжня причина мого повернення полягає в тому, що Олімпіада проходить у Кортіні. Не думаю, що я б повернувся, якби Олімпіада не проходила в Кортіні.

Це дуже важливе місце для мене історично. Саме тут я вперше стояла на п'єдесталі та побила рекорд перемог на Кубку світу.

Я думала, що це буде ідеальне місце для завершення моєї кар'єри", – заявила 40-річна спортсменка.

Нагадаємо, Вонн ухвалила рішення про відновлення спортивної кар’єри осінню минулого року. Американка завершила кар'єру в 2019 році.

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Вонн є однією із найуспішніших гірськолижниць в історії. Вона 4 рази ставала володаркою Кубка світу в загальному заліку та здобула 82 перемоги на етапах. Також у колекції американки є золото Олімпіади-2010 на дві нагороди найвищого гатунку з чемпіонатів світу.

Олімпійські ігри Гірськолижний спорт Ліндсі Вонн

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