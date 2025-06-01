Легендарна Вонн назвала головну причину відновлення кар'єри
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн заявила, що вирішила відновити кар'єру через те, що зимові Олімпійські ігри будуть проходити в Мілані-Кортіні.
Її слова передає Sport.aktuality.sk.
"Справжня причина мого повернення полягає в тому, що Олімпіада проходить у Кортіні. Не думаю, що я б повернувся, якби Олімпіада не проходила в Кортіні.
Це дуже важливе місце для мене історично. Саме тут я вперше стояла на п'єдесталі та побила рекорд перемог на Кубку світу.
Я думала, що це буде ідеальне місце для завершення моєї кар'єри", – заявила 40-річна спортсменка.
Нагадаємо, Вонн ухвалила рішення про відновлення спортивної кар’єри осінню минулого року. Американка завершила кар'єру в 2019 році.
Вонн є однією із найуспішніших гірськолижниць в історії. Вона 4 рази ставала володаркою Кубка світу в загальному заліку та здобула 82 перемоги на етапах. Також у колекції американки є золото Олімпіади-2010 на дві нагороди найвищого гатунку з чемпіонатів світу.