Триразова олімпійська чемпіонка завершить кар'єру в кінці сезону

Триразова олімпійська чемпіонка з плавання Ліллі Кінг оголосила, що завершить кар'єру в кінці сезону-2025.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Ну що ж, народ, настав мій час. Це буде мій останній сезон змагань. Мені пощастило йти "на пенсію", коли я можу сказати, що я досягла всього, чого коли-небудь хотіла у цьому виді спорту", – написала вона.

28-річна Ліллі представляла команду США на трьох Олімпіадах. У Токіо вона здобула "золото" на дистанції 100 м брасом і естафеті 4х400 м комплексним стилем. У Парижі вона знову стала чемпіонкою в естафеті 4х400 м.

Ігри в Токіо пройшли без головних нагород, але Кінг здобула два "срібла" (200 м брасом і естафета 4x400 комплексним стилем), а також стала бронзовою призеркою на 100 м брасом.

Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров оголосив про завершення олімпійської кар'єри.