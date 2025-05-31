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Махоумс не збирається брати участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі

Руслан Травкін — 31 травня 2025, 21:58
Махоумс не збирається брати участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі
Патрік Махоумс і Ліонель Мессі
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Головна зірка Національної футбольної ліги Патрік Махоумс виключив можливість участі у флаг-футболі на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Його слова цитує BBC.

"Я, мабуть, залишу це молодшим хлопцям. Я буду трохи старшим, коли це настане.

Це чудово. Чесно кажучи, просто мати можливість продемонструвати НФЛ усьому світу через флаг-футбол", – сказав 29-річний квотербек Канзас-Сіті Чіфс.

Махоумс був обраний на драфті-2017 під №10. Всю кар'єру він виступає за Чіфс. Разом із клубом тричі перемагав у Супербоулі. 

Власники клубів НФЛ одноголосним рішенням підтримали дозвіл збірній США залучати гравців ліги до своїх лав на Олімпійські ігри 2028 у змаганнях з флаг-футболу. Кожна команда може делегувати лише одного футболіста.

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Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7. Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.

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