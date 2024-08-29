Паралімпіада-2024. День 1. Текстова трансляція

29 серпня, у перший змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 25 комплектів медалей у 3 видах спорту. При цьому Україна сьогодні може сподіватися на медаль тільки в одній дисципліні.

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У класі S1 (серед атлетів із важкою інвалідністю) Антон Кол спробує поборотися за нагороду в плаванні на 100 метрів на спині. Решта українців змагатимуться у попередніх раундах.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію першого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.