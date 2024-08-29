Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 29 серпня

29 серпня, у перший змагальний день Паралімпійських ігор 2024, що стартували у Парижі, Україна може сподіватися на медаль в одній дисципліні.

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У класі S1 (серед атлетів із важкою інвалідністю) Антон Кол спробує поборотися за нагороду в плаванні на 100 метрів на спині. Решта українців змагатимуться у попередніх раундах.

Розклад виступів українських паралімпійців на 29 серпня

10:59. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, S2. Роман Бондаренко

11:00. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, парний розряд, MD8 1/8 фіналу. Василь Петрунів/Олександр Єзик

11:28. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S14. Дмитро Ванзенко

11:43. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 50 метрів вільним стилем, S6. Анна Гонтар

11:51. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S10. Ігор Німченко

12:03. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S13. Олексій Вірченко

12:19. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S5. Олександр Комаров

12:31. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 400 метрів вільним стилем, S7. Ірина Пойда

13:15. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу. Максим Ніколенко/Віктор Дідух

13:15. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, парний розряд, MD18 1/8 фіналу. Лев Кац/Іван Май

13:30. 🏸 Бадмінтон — одиночний розряд, SL3, чоловіки. Олександр Чирков

13:50. 🎳 Бочча — жінки. Наталія Коненко

14:00. 🏹 Стрільба з лука — рейтинговий раунд, змішані командні змагання, олімпійський лук. Збірна України

14:00. 🏹 Стрільба з лука — рейтинговий раунд, чоловіки, олімпійський лук. Руслан Цимбалюк

14:15. 🏐 Голбол — чоловіки, відбірковий раунд, група В. Україна — Єгипет

18:00. 🎳 Бочча — чоловіки. Артем Колінко

18:00. 🏹 Стрільба з лука — рейтинговий раунд, жінки, олімпійський лук. Анна-Вікторія Шевченко

18:00. 🏹 Стрільба з лука — рейтинговий раунд, чоловіки, блочний лук. Сергій Атаманенко

🥇18:50. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 метрів на спині, S1. Антон Кол

20:20. 🎳 Бочча — жінки. Наталія Коненко

21:00. 🏓 Настільний теніс — змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу. Марина Литовченко/Іван Май

21:45. 🏓 Настільний теніс — змішаний парний розряд, XD17 1/8 фіналу. Віктор Дідух/Ірина Шинкарьова

Усього 29 серпня у Парижі буде розіграно 25 комплектів медалей у 3 видах спорту — велотреку, плаванні та паратхеквондо.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту.