Американська плавчиня Релі-Кросслі встановила перший світовий рекорд на Паралімпійських іграх 2024
Крісті Релі-Кросслі
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Американка Крісті Релі-Кросслі встановила світовий рекорд на на Паралімпійських іграх. Вона подолала 50 м вільним стилем за 27,28 секунди.
Про це повідомляє сайт Паралімпійських ігор.
37-річна американка показала такий результат у першому півфінальному запливі. Крісті — фаворитка в боротьбі за золото.
2007 року Релі-Крослі потрапила в автомобільну аварію, де і зазнала серйозних травм шиї та хребта. ЇЇ тато та мама також займалися плаванням, тому Крісті ще в дитинстві, до травми, почала активно займатися цим видом спорту.