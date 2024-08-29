Американська плавчиня Релі-Кросслі встановила перший світовий рекорд на Паралімпійських іграх 2024

Американка Крісті Релі-Кросслі встановила світовий рекорд на на Паралімпійських іграх. Вона подолала 50 м вільним стилем за 27,28 секунди.

Про це повідомляє сайт Паралімпійських ігор.

37-річна американка показала такий результат у першому півфінальному запливі. Крісті — фаворитка в боротьбі за золото.

🚨 WORLD RECORD ALERT 🚨



Christie Raleigh Crossley breaks the world record in the 50m Free S10!



⏲️ - 27:28 #ParisParalympics // #TeamUSA pic.twitter.com/kFiWrm54IS — U.S. Paralympics Swimming (@USParaSwimming) August 29, 2024

2007 року Релі-Крослі потрапила в автомобільну аварію, де і зазнала серйозних травм шиї та хребта. ЇЇ тато та мама також займалися плаванням, тому Крісті ще в дитинстві, до травми, почала активно займатися цим видом спорту.