І знову боротьба за золото: історична сутичка Насібова за вихід у фінал Олімпіади

Український борець Парвіз Насібов переміг чемпіона Європи 2023 року Хасрата Джафарова з Азербайджану та вийшов у фінал Олімпійських ігор-2024 в Парижі у греко-римській боротьбі вагової категорії до 67 кг.

Суперником Парвіза у фіналі буде іранець Саїд Есмаїлі Лейвесі, який у драматичному поєдинку здолав вірменського борця Славіка Галстяна.

Відео історичного бою Насібова за вихід у фінал

Нагадаємо, на шляху до півфіналу 25-річний українець здобув вольові перемоги над сербом Мате Немешем та киргизстанцем Амантуром Ісмаїловим.

Фінальний поєдинок Насібова відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок після 19:15 за київським часом.

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Зазначимо, що Насібов — срібний призер Ігор у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу. Тож майбутній олімпійський фінал стане для нього другим у кар'єрі. Три роки тому Парвіз поступився у фіналі іншому іранцеві Мохаммеду Реза Гераеї.

Раніше олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк програв 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані в півфіналі Ігор у Парижі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.