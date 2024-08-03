Велика Британія здобула золото у чоловічих вісімках. Румунія фінішувала першою у цій дисципліні серед жінок на Олімпіаді-2024

3 серпня були розіграні комплекти медалей з академічного веслування у вісімках на Олімпійських іграх 2024.

Велика Британія у важкій боротьбі з Нідерландами здобула золото Олімпіади серед чоловічих вісімок. Британці фінішували на секунду швидше за суперників. Третіми стали представники США.

1. 🥇 Велика Британія — 5:22,88;

2. 🥈 Нідерланди — 5:23,92;

3. 🥉 США — 5:25,28.

У змаганнях серед жінок найшвидшою вісімкою стали румунки, які випередили збірну Канаду на 4 секунди. Бронзову медаль завоювали спортсменки з Великої Британії.

1. 🥇 Румунія — 5:45,39;

2. 🥈 Канада — 5:58,84;

3. 🥉 Велика Британія — 5:59,51.

Зазначимо, що заплив у цій дисципліні відбувався на дистанції 2000 метрів.

Нагадаємо, що Україна вийшла до фіналу в академічному веслуванні у жіночій четвірці парній, але на останніх 300 метрах програла боротьбу за бронзу Олімпіади-2024.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.