Велика Британія здобула золото у чоловічих вісімках. Румунія фінішувала першою у цій дисципліні серед жінок на Олімпіаді-2024
3 серпня були розіграні комплекти медалей з академічного веслування у вісімках на Олімпійських іграх 2024.
Велика Британія у важкій боротьбі з Нідерландами здобула золото Олімпіади серед чоловічих вісімок. Британці фінішували на секунду швидше за суперників. Третіми стали представники США.
1. 🥇 Велика Британія — 5:22,88;
2. 🥈 Нідерланди — 5:23,92;
3. 🥉 США — 5:25,28.
У змаганнях серед жінок найшвидшою вісімкою стали румунки, які випередили збірну Канаду на 4 секунди. Бронзову медаль завоювали спортсменки з Великої Британії.
1. 🥇 Румунія — 5:45,39;
2. 🥈 Канада — 5:58,84;
3. 🥉 Велика Британія — 5:59,51.
Зазначимо, що заплив у цій дисципліні відбувався на дистанції 2000 метрів.
Нагадаємо, що Україна вийшла до фіналу в академічному веслуванні у жіночій четвірці парній, але на останніх 300 метрах програла боротьбу за бронзу Олімпіади-2024.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.