Українки вийшли до фіналу академічного веслування в четвірках парних

Україна вийшла до фіналу в академічному веслуванні на Олімпійських іграх-2024 у жіночих четвірках парних.

Українки в складі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової фінішували другими в першому кваліфікаційному заїзді. Перемогу у відбірковому етапі здобула команда Нідерландів.

Зазначимо, що в складі парної четвірки Євгенія Довгодько замінила Наталію Довгодько, яка разом з Анастасією Коженковою завоювала золото Олімпіади-2012 у Лондоні.

Фінал у жіночих парних четвірках на Іграх-2024 відбудеться в середу, 31 липня.