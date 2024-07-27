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Українки вийшли до фіналу академічного веслування в четвірках парних

Станіслав Лисак — 27 липня, 14:05
Українки вийшли до фіналу академічного веслування в четвірках парних

Україна вийшла до фіналу в академічному веслуванні на Олімпійських іграх-2024 у жіночих четвірках парних.

Українки в складі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової фінішували другими в першому кваліфікаційному заїзді. Перемогу у відбірковому етапі здобула команда Нідерландів.

Зазначимо, що в складі парної четвірки Євгенія Довгодько замінила Наталію Довгодько, яка разом з Анастасією Коженковою завоювала золото Олімпіади-2012 у Лондоні.

Фінал у жіночих парних четвірках на Іграх-2024 відбудеться в середу, 31 липня.

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