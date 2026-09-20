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Непереможений британець здобув перемогу нокаутом у битві за чотири пояси

Денис Іваненко — 20 вересня 2026, 11:17
Непереможений британець здобув перемогу нокаутом у битві за чотири пояси
Браун і Хеджес
Getty Images

Пет Браун (7-0, 7 КО) здобув ефектну перемогу над Джоном Хеджесом (12-1, 3 КО) у британському дербі за чотири пояси крузервейту.

26-річний боксер тріумфував у шостому раунді. Він спочатку відправив суперника у нокдаун, після чого пішов добивати й ударом по корпусу завершив битву.

Зазначимо, що бій відбувся в Манчестері арені Co-op Live. На кону стояли вакантні титули чемпіона Великої Британії та Британської Співдружності, а також пояси WBA International та IBF Intercontinental.

Нагадаємо, що вночі також Ісаак Круз (29-3-2, 19 KO) достроково переміг Нестора Браво (24-2, 17 KO). Він захистив звання тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

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Велика Британія крузервейт

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