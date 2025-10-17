Велика Британія не пустить фанатів з Ізраїля на матч Астон Вілла – Маккабі у Лізі Європи

Фанати Маккабі Тель-Авів не зможуть відвідати матч проти Астон Вілли в основному етапі Ліги Європи-2025/26, який проходитиме у Бірмінгемі 6 листопада.

Про це повідомляє The Atheltic.

Консультативна група з питань безпеки (SAG) заявила, що вболівальникам ізраїльського клубу не буде дозволено відвідати матч на "Вілла Парк" через низку "фізичних та безпекових факторів". Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже розкритикував це рішення.

Згідно з джерелом, британці бояться, що у Бірмінгемі можуть статися масові заворушення через те, що в місті мешкає велика кількість пропалестинські налаштованих людей.

Проте міністр культури Великої Британії Іан Мюррей натякнув, що це питання ще не закрите остаточно. За його словами, сьогодні, 17 жовтня, має відбутися зустріч Державного секретаря з питань культури Лізи Ненді з Міністерством внутрішніх справ та іншими зацікавленими сторонами, щоб спробувати з'ясувати, чи є вихід із цієї ситуації.

Нагадаємо, що Ізраїль перебував під ризиком відсторонення з боку ФІФА через війну з Палестиною. Проте президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що Федерація "не вирішує геополітичні конфлікти".

До того ж, матч Ізраїля з Італією в Удіне у відборі чемпіонату світу 2026 року спричинив масштабну безпекову підготовку, під час якої були залучені снайпери та гелікоптери.