Маккабі не прийме квитки для фанатів, які Астон Вілла запропонує на матч Ліги Європи

Маккабі Тель-Авів відмовиться від будь-якої пропозиції щодо квитків для його фанатів на виїзну гру проти Астон Вілли у Лізі Європи-2025/26.

Про це йдеться у заяві ізраїльського клубу.

Маккабі подякував за заклики пустити його фанатів на гру проти вілланів, але колектив з Тель-Авіву вирішив, що безпека його вболівальників важливіша.

"Благополуччя та безпека наших уболівальників є надзвичайно важливими, і, виходячи з важких уроків, які ми отримали, ми прийняли рішення відмовитися від будь-яких квитків, запропонованих від імені уболівальників гостьової команди, і наше рішення слід розуміти в цьому контексті. Ми сподіваємося, що обставини зміняться, і з нетерпінням чекаємо на можливість зіграти в Бірмінгемі в спортивних умовах у найближчому майбутньому", – заявив клуб.

При цьому Маккабі підняв питання справжніх мотивів, чому його фанатам було заборонено відвідати матч на "Вілла Парк".

"Ми визнаємо зусилля уряду та поліції Великої Британії, спрямовані на те, щоб обидві групи вболівальників могли безпечно відвідати матч, і вдячні за слова підтримки від футбольної спільноти та суспільства в цілому. Наша перша команда складається з мусульман, християн та євреїв, а наші вболівальники також відносяться до різних етносів та релігій. Ми також невпинно працюємо над викоріненням расизму серед найбільш радикальних елементів наших вболівальників. Очевидно, що різні укорінені групи намагаються очорнити вболівальників Маккабі (Тель-Авів), більшість з яких не мають нічого спільного з расизмом чи хуліганством будь-якого роду, і використовують поодинокі інциденти для досягнення своїх соціальних і політичних цілей. В результаті наповнених ненавистю неправдивих тверджень було створено токсичну атмосферу, яка ставить під великий сумнів безпеку наших уболівальників, які бажають відвідати матч".

Консультативна група з питань безпеки (SAG) заявила, що вболівальникам Маккабі Тель-Авів не буде дозволено відвідати матч проти Астон Вілли на "Вілла Парк" у межах Ліги Європи 6 листопада через низку "фізичних та безпекових факторів".

Британці бояться, що у Бірмінгемі можуть статися масові заворушення через те, що в місті мешкає велика кількість пропалестинські налаштованих людей. Проте міністр культури Великої Британії Іан Мюррей натякнув, що це питання ще не закрите остаточно.