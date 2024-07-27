Українські спортсмени заспівали Червону руту на церемонії відкриття Олімпійсьих ігор

Делегація українських спортсменів взяла участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Пропливаючи річкою Сенна на човні українські олімпійці заспівали відому пісню "Червона рута".

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Зазначимо, що прапороносцями України цього року були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Нагадаємо, що головна спортивна подія чотириріччя відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. На ОІ-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.