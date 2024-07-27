Українські спортсмени заспівали Червону руту на церемонії відкриття Олімпійсьих ігор
Делегація українських спортсменів взяла участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Пропливаючи річкою Сенна на човні українські олімпійці заспівали відому пісню "Червона рута".
Зазначимо, що прапороносцями України цього року були тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.
Нагадаємо, що головна спортивна подія чотириріччя відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. На ОІ-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. Це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.