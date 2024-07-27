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У Парижі відкрили Літні Олімпійські ігри-2024

Андрій Твердохліб — 27 липня, 01:32
У Парижі відкрили Літні Олімпійські ігри-2024

У Парижі відбулася офіційна церемонія відкриття Ігри XXXIII літніх Олімпійських ігор 2024 року.

Уперше в історії відкриття Ігор відбулося поза межами олімпійського стадіону. Спортсмени зі 206 країн-учасниць під час представлення пропливли річкою Сеною в самому центрі Парижа.

Українські спортсмени під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024

Українська команда

Getty Images

Також в урочистостях взяли участь українські спортсмени, які заспівали легендарну "Червону руту". Прапороносцями виступили Еліна Світоліна та Михайло Романчук.

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У естафеті передачі олімпійського вогню взяли участь легендарні спортсмени: ексфутболіст Зінедін Зідан і діючий тенісист Рафаель Надаль.

Олімпійський вогонь запалили триразові олімпійські чемпіони: лекгоатлетка Марі-Жозе Перек і дзюдоїст Тедді Ренер. Сам вогонь створили у вигляді повітряної кулі, замість звичної чаші. Таким чином організатори вшанували перший політ на повітряній кулі, наповненій воднем, який відбувся у Парижі в далекому 1783 році.

Запалення олімпійського вогню

Запалення олімпійського вогню

Getty Images
Олімпійський вогонь у вигляді повітряної кулі

Олімпійський вогонь у вигляді повітряної кулі

Getty Images

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня. 10 714 спортсменів розіграють 329 комплектів медалей.

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Олімпійські ігри-2024

Українські спортсмени заспівали Червону руту на церемонії відкриття Олімпійсьих ігор
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