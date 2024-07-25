Світоліна обрана прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади

Українська тенісистка Еліна Світоліна обрана прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це 29-річна одеситка заявила у коментарі Суспільне Спорт.

Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Початок – о 20:30 за київським часом.

Наразі невідомо, чи нестиме Світоліна прапор самостійно або в парі з кимось. Нагадаємо, на минулих літніх Олімпійських іграх у Токіо прапор несли Олена Костевич (кульова стрільба) та Богдан Нікішин (фехтування). Це був перший випадок, коли український стяг на церемонії відкриття пронесли одразу два спортсмени.

Зазначимо, що Світоліна є бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Раніше стало відомо, з ким Еліна зіграє у першому колі одиночного розряду турніру в Парижі.