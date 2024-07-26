Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Вже невдовзі розпочнуться XXXIII Літні Олімпійські ігри, які проходитимуть з 26 липня до 11 серпня. На них понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород.

У програму літньої Олімпіади-2024 входять 32 види спорту, що охоплюють 306 змагань. Дебютують на Іграх у Парижі такі види спорту, як брейкінг, скелелазіння, скейтбординг та серфінг. Такий крок МОК спрямований на підвищення популярності події серед молоді.

28 із 32 видів спорту на Іграх будуть гендерно рівними — у змаганнях братимуть участь як чоловіки, так і жінки. На Олімпіаді розіграють 329 медалей: 157 змагань для чоловіків, 152 змагання для жінок і 20 змагань для різних статей.

На літній Олімпіаді-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. На жаль, це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.

24 липня

Футбол

16:00 — 22:00: Чоловіки. Груповий етап

16:30 — 22:30: Чоловіки. Груповий етап

25 липня

10:00 — 22:00: Жінки. Попередній раунд. Груповий

10:30 — 15:15 : Жінки. Індивідуальний залік

: Жінки. Індивідуальний залік 15:15 — 23:30: Чоловіки. Індивідуальний залік

15:00 — 17:30 : Чоловіки. Груповий етап

: Чоловіки. Груповий етап 21:00 — 21:30 : Чоловіки. Місця 9-12

: Чоловіки. Місця 9-12 22:00 — 23:30: Чоловіки. Чвертьфінал

Футбол

18:00 — 22:00: Жінки. Груповий етап

День 1 (п'ятниця, 26 липня)

Кульова стрільба

10:00 : Пневматична гвинтівка, 10 м. Мікст. Тренування перед змаганнями

: Пневматична гвинтівка, 10 м. Мікст. Тренування перед змаганнями 11:00 : Пневматичний пістолет, 10 м. Чоловіки. Тренування перед змаганнями

: Пневматичний пістолет, 10 м. Чоловіки. Тренування перед змаганнями 12:45: Пневматичний пістолет, 10 м. Жінки. Тренування перед змаганнями

21:00: Церемонія відкриття

День 2 (субота, 27 липня) — 14 комлектів медалей

Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня

Спортивна гімнастика

12:00 — 21:00: Чоловіки. Багатоборство, кваліфікація

Бадмінтон

9:30 — 20:30: Чоловічий та жіночий одиночний, парний та мікст-парний розряди: груповий етап

Баскетбол

12:00 — 23:45: Чоловіки. Груповий етап

Пляжний волейбол

13:00 — 23:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Бокс

16.30 — 18.55: жінки 54 кг та 60 кг, чоловіки 63,5 кг та 80 кг. Відбіркові бої

21:00 — 23:55: жінки 54 кг та 60 кг, чоловіки 63,5 кг та 80 кг. Відбіркові бої

Слалом на байдарках і каное

14:00 — 18:10: Чоловічі заїзди C1 та жіночі заїзди K1

Шосейний велоспорт

15.30 — 19.30 : Чоловіча та жіноча індивідуальна гонка на час

Стрибки у воду

12:00: Жінки. Синхронні стрибки з трампліна на 3 м: фінал

Кінний спорт

10:30 — 19.30 : Виїздка для змагань: командний та індивідуальний день 1

Фехтування

11:00 — 17:40: Жіноча індивідуальна шпага та чоловіча індивідуальна шабля: кваліфікація

20:00 — 23:50: Жіноча індивідуальна шпага та чоловіча індивідуальна шабля: півфінали, поєдинок за бронзову медаль, поєдинок за золоту медаль

Футбол

16:00 — 00:00: Чоловіки. Груповий етап

Гандбол

10:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап

Хокей на траві

11:00 — 23:30: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Дзюдо

11:00 — 15:00: жінки — 48 кг та чоловіки — 60 кг: відбіркові раунди

17:00 — 20:00: жінки — 48 кг та чоловіки — 60 кг: медальні раунди

Веслування

10:00 — 14:10: Чоловічі та жіночі каное-одиночки, чоловічі та жіночі каное-двійки, чоловічі та жіночі каное-четвірки: заїзди

Регбі-7

15:30 — 21.45: Матчі за вихід до фіналу, півфінали, матч за бронзову медаль, матч за золоту медаль серед чоловіків

Стрільба

10:00 — 12.45: Чоловіки та жінки у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, змішана команда у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м: кваліфікація

11:30 — 12.50: Змішана командна стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м: фінал

Скейтбординг

13:00 — 16:30: Чоловіки. Вуличні відбіркові змагання

18:00 — 20:00: Чоловіки. Вуличний фінал

Серфінг

20:00: Чоловіки та жінки. Раунд 1

Плавання

12:00 — 14:00: 100 м батерфляєм серед жінок, 400 м вільним стилем серед жінок, 100 м брасом серед чоловіків, 400 м вільним стилем серед чоловіків, естафета 4х100 м вільним стилем серед жінок, естафета 4х100 м вільним стилем серед чоловіків: запливи

21:30 — 23.30: жіноче плавання на 100 м батерфляєм: півфінал; чоловіче та жіноче плавання на 400 м вільним стилем: фінал; чоловіче плавання на 100 м брасом: півфінал; жіноча та чоловіча естафета 4х100 м вільним стилем: фінал

Настільний теніс

16:00 — 19:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд, попередній етап: змішаний парний розряд: 1/8

21:00 — 22:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: раунд 1

Теніс

13:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Одиночний та парний розряди

Волейбол

10:00 — 00:30: Чоловіки. Груповий етап

Водне поло

15:00 — 22:30: Жінки. Відбірковий етап

День 3 (неділя, 28 липня) — 13 комплектів медалей

Стрільба з лука

10:30 — 12:05: Жіночі команди. Кваліфікація

Жіночі команди. Кваліфікація 15:15 — 18:55: Жіночі команди. Медальні матчі

Спортивна гімнастика

10.30 — 23.50: Жінки. Кваліфікація

Бадмінтон

9:30 — 00:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд, парний та мікст-парний. Груповий етап

Баскетбол

12:00 — 16:15: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Пляжний волейбол

10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Бокс

12:00 — 23:10: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг та чоловіки 92 кг: Відбіркові бої

Слалом на байдарках і каное

14.30 — 17.50: Жіночі півфінали та фінали K1

Маунтенбайк

15:00 — 17:30: Жіночий крос-кантрі

Кінний спорт

11:30 — 14.00: Спортивний крос-кантрі: командний та індивідуальний день 1

Фехтування

10:30 — 17:50: Чоловіча шпага та жіноча рапіра. 1/32, 1/16, 1/8, чвертьфінали

20:00 — 00:10: Чоловіча шпага та жіноча рапіра. Півфінали, поєдинки за бронзові медалі, поєдинки за золото

Футбол

18:00 — 23:50: Жінки. Груповий етап

Гандбол

10:00 — 23:30: Жінки. Груповий етапі)

Хокей на траві

9:00 — 16:30: Жінки. Груповий етап

18:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап

Дзюдо.

11:00 — 15:00: жінки — 52 кг та чоловіки — 66 кг: відбіркові раунди

17:00 — 20:00: жінки — 52 кг та чоловіки — 66 кг: медальні раунди

Веслування

10:00 — 14:10: жіночі та чоловічі каное-одиночки, жіночі та чоловічі каное-двійки:, жіноча та чоловіча легка двійка, жіноча та чоловіча четвірка: заїзди

Регбі-7

14:30 — 21:00: Жінки. Груповий етап.

Вітрильний спорт

12:00 — 20:00 вечора: Чоловіки та жінки. Віндсерфінг, скіф

Стрільба

10:15 — 13:30: Чоловіки та жінки у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м: кваліфікація

10:30 — 14:05: Чоловіки та жінки у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м: фінали

Скейтбординг

13:00 — 16:30: Жінки. Вуличні відбіркові змагання

18:00 — 20:00: Жінки. Вуличний фінал

Серфінг

20 :00: Чоловіки та жінки. Раунд 2

Плавання

12:00 — 14:00: Чоловіки на дистанції 200 м вільним стилем, чоловіки на дистанції 400 м комплексом, жінки на дистанції 100 м брасом, чоловіки на дистанції 100 м на спині, жінки на дистанції 200 м вільним стилем: кваліфікація

21:30 — 23:30: Чоловіки 400 м комплексом: фінал, жінки 100 м батерфляй: фінал , чоловіки 200 м вільний стиль, жінки 100 м брас, чоловіки 100 м на спині: півфінали; чоловіки 100 м брас: фінал; жінки 200 м вільний стиль: півфінал

Настільний теніс

11:00 — 15:00: Чоловіки та жінки. Одиночний розряд: кваліфікація

17:00 — 19:00: Змішаний парний розряд: чвертьфінали

21:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Одиночний розряд: кваліфікація

Теніс

13:00 — 00:00: Чоловіки, жінки та парний розряд. Кваліфікація

Волейбол

10:00 — 16:30: Жінки. Кваліфікація

18:00 — 00:30: Чоловіки. Кваліфікація

Водне поло

11:30 — 23.30: Чоловіки. Відбірковий етап

День 4 (понеділок, 29 липня) — 18 комплектів медалей

Стрільба з лука

10:30 — 13:05: Чоловічі команди. Відбіркові змагання

Чоловічі команди. Відбіркові змагання 15:15 — 18:55: Чоловічі команди. Матчі за медалі

Спортивна гімнастика

18:30 — 21.30: Чоловіки. Командний фінал

Бадмінтон

9:30 — 00:00: Чоловічий, жіночий та змішаний одиночний і парний розряди. Груповий етап

Баскетбол

12:00 — 23:45: Жінки. Груповий етап.

Пляжний волейбол

10:00 — 00:00. Чоловіки та жінки. Відбіркові матчі

Бокс

12:00 — 23:10: жінки 60 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки +92 кг: кваліфікація

Слалом на байдарках і каное

16:30 — 19.30: Чоловічі півфінали та фінали C1

Маунтенбайк

15:00 — 17:30: Чоловічий фінал з крос-кантрі

Стрибки у воду

12:00 — 13:00: Чоловіки. Синхронні стрибки на 10 м: фінал

Кінний спорт

11:30 — 17:30: Кінні стрибки: командні та індивідуальні фінали

Фехтування

10:30 — 17:50: чоловіча рапіра і жіноча шабля: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;

20:00 — 00:10: Чоловіча рапіра та жіноча шабля: півфінали, бронзові матчі, фінали

Гандбол

10:00 — 13:30: Чоловіки. Груповий етап

Хокей на траві

11:00 — 16:00: Чоловіки. Груповий етап

11:30 — 23:30: Жінки. Груповий етап

Дзюдо

11:00 — 15:00: жінки — 57 кг, чоловіки — 73 кг: відбіркові раунди

жінки — 57 кг, чоловіки — 73 кг: відбіркові раунди 17:00 — 20:00: жінки — 57 кг, чоловіки — 73 кг: медальні раунди

Веслування

10:30 — 13:20: Чоловічі одиночки: півфінал, жіночі одиночки: півфінал: чоловічі двійки, жіночі двійки, чоловічі легкі двійки, жіночі легкі двійки, чоловічі четвірки, жіночі четвірки: втішні заїзди, чоловічі вісімки, жіночі вісімки: заїзди

Регбі-7

15:00 — 00:00: Жінки. Груповий

Вітрильний спорт

12:00 — 18:00 Чоловіки та жінки. Віндсерфінг. Чоловіки та жінки. Скіф

Стрільба

10:15 — 16:05: Змішана командна стрільба з пневматичного пістолета на 10 м: кваліфікація; чоловіча та жіноча стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м: фінал

10:00 — 17:00: Чоловіки. Стендова стрільба. Кваліфікація

Серфінг

20:00. Чоловіки та жінки. Раунд 3

Плавання

12:00 — 14:00: жіночий комплекс 400 м, жіноче плавання 100 м на спині, чоловіче плавання на 800 м вільним стилем: кваліфікація

21:30 — 23:30: Жінки 400 м комплексом: фінал, чоловіки 200 м вільним стилем: фінал, жінки 100 м на спині: півфінал, чоловіки 100 м на спині: фінал, жінки 100 м брасом: фінал, жінки 200 м вільним стилем: фінал

Настільний теніс

11:00 — 15:00: Чоловіки та жінки. Відбірковий етап

17:00 — 19:00: Змішані парні півфінали

21:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Відбірковий етап

Теніс

13:00 — 00: 00: Чоловіки, жінки, парний розряд

Волейбол

10:00 — 00:30: Жінки. Груповий етап

Водне поло

15:00 — 22.30: Жінки. Відбірковий етап

День 5 (вівторок, 30 липня) — 14 комплектів медалей

Стрільба з лука

13:00 — 21:25: Чоловіки та жінки. Індивідуальні змагання, кваліфікація

Спортивна гімнастика

19:15 — 21:30: Жіночі команди. Фінал

Бадмінтон

9:30 — 00:00 ранку: Чоловіки та жінки. Одиночний і парний розряди. Груповий етап

Баскетбол

12:00 — 23:55: Чоловіки. Груповий етап

Баскетбол 3х3

18.30 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Пляжний волейбол

10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Бокс

12 ранку — 23:40: жінки 54 кг, жінки 57 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 80 кг. Відбіркові бої

Слалом на байдарках і каное

16:00 — 20:10: Чоловіки K1 та жінки C1: кваліфікаційні заїзди

Велоспорт (BMX фрістайл)

14:25 — 17.30: Чоловіки та жінки. Посівний раунд

Кінний спорт

12:00 — 17:30: Відбірковий етап Гран-прі з виїздки

Фехтування

13:00 — 18:30: Жіноча команда з шпаги. Кваліфікація

20:30 — 22.40: поєдинки за бронзові та золоті медалі серед жіночих команд шпажисток

Футбол

16:00 — 23:50: Чоловіки. Груповий етап

Гандбол

10:00 — 23:30: Жінки. Груповий етап

Хокей на траві

11:00 — 23:00: Чоловіки. Груповий етап

Дзюдо

11:00 — 15:00: жінки — 63 кг, чоловіки —81 кг. Відбірковий раунд

17:00 — 20:00: жінки — 63 кг, чоловіки — 81 кг. Медальні раунди

Веслування

10:30 — 12:50: жіночі одиночки, чоловічі одиночки: чвертьфінали; жіночі двійки, чоловічі двійки: півфінали; четвірки жіночі, четвірки чоловічі: втішні заїзди

Регбі-7

15:30 — 21.45: Жінки. Матчі за вихід до фіналу, бронзові та золоті медалі

Вітрильний спорт

12:00 — 20:00: Чоловіки та жінки. Віндсерфінг. Чоловіки та жінки. Скіф

Стрільба

10:30 — 11:50: Змішана командна стрільба з пневматичного пістолета на 10 м. Фінал

10:00 — 18:05: Жінки. Стендова стрільба. К валіфікаційний день 1; Чоловіча стендова стрільба. Кваліфікаційний день 2 та фінал

Серфінг

20:00 — 6:00: Чоловіки та жінки. Чвертьфінали, півфінали та фінали

Плавання

12:00 — 14:00: жінки на дистанції 200 м вільним стилем, чоловіки на дистанції 100 м вільним стилем, жінки на дистанції 1500 м вільним стилем, жінки на дистанції 100 м вільним стилем, чоловіки на дистанції 200 м брасом, чоловіча естафета 4х200 м вільним стилем: кваліфікаційні запливи

21:30 — 23:30: Чоловіки 100 м вільним стилем, жінки 200 м на спині: півфінали, жінки 100 м на спині: фінал, чоловіки 800 м вільним стилем: фінал, жінки 100 м вільним стилем, чоловіки 200 м брасом: півфінали; чоловіча естафета 4х200 м вільним стилем: фінал

Настільний теніс

11:00 — 13:00: Чоловіки та жінки. Відбіркові змагання

14:30 — 17.00: Змішаний парний розряд: матч за бронзову медаль, матч за золоту медаль

Теніс

11:00 — 00:00: Чоловічий, жіночий одиночний та парний розряди

Триатлон

9:00 — 11:30 ранку: Чоловіки. індивідуальний фінал

Волейбол

10:00 — 00:30: Чоловіки. Груповий етап

Водне поло

11:30 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап

День 5 (середа, 31 липня) — 17 комплектів медалей

Стрільба з лука

13:00 — 21:25: Чоловіки та жінки. Індивідуальні відбіркові змагання

Спортивна гімнастика

18:30 — 21.15: Чоловіки. Фінал багатоборства

Бадмінтон

9:30 — 00:00: Чоловіки та жінки: груповий етап. Змішаний парнийр розряд: чвертьфінал

Баскетбол

12:00 — 23:45: Чоловіки та жінки: груповий етап

Баскетбол 3х3

18.30 — 23.30: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Пляжний волейбол

10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Бокс

12:00 — 23:25: жінки 60 кг: чвертьфінал; жінки 66 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг: кваліфікація

Слалом на байдарках і каное

16:30 — 19.30: Жінки C1: півфінали та фінали

Велоспорт (BMX фрістайл)

14:10 — 17.30: Чоловіки та жінки. Фінал

Стрибки у воду

12:00 — 13:00: Жінки. Синхронні стрибки на 10 м. Фінал

Кінний спорт

11:00 — 16:30: Відбірковий етап Гран-прі з виїздки

Фехтування

13:00 — 18:30: Чоловіча шабля, команда: кваліфікація

20:30 — 22:40: Чоловіча шабля, команда: поєдинок за бронзову медаль, поєдинок за золоту медаль

Футбол

18:00 — 23:50: Жінки. Груповий етап

Гандбол

10:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап

Хокей на траві

11:00 — 23:30: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Дзюдо

11:00 — 15:00: жінки — 70 кг, чоловіки — 90 кг. Відбіркові раунди

17:00 — 20:00: жінки — 70 кг, чоловіки — 90 кг. Медальні раунди

Веслування

10:30 — 14:10: Чоловіки-двійки легкі, жінки-двійки легкі: фінал C; чоловіки-одиночки, жінки-одиночки: півфінали C/D, чоловіки-двійки легкі, жінки-двійки легкі: півфінали; чоловіки-четвірки, жінки-четвірки-четвірки: фінал B та медальний фінал

Вітрильний спорт

12:00 — 20:00: Чоловіки та жінки. Віндсерфінг та скіф

Стрільба

10:00 — 11:30: Чоловіки. Гвинтівка 50 м з 3 положень: кваліфікація

10:00 — 18:05: Жінки. Стендова стрільба: кваліфікаційний день 2 та фінали

Плавання

12:00 — 14:00: жіночі запливи на 200 м брасом, чоловічі запливи на 200 м на спині, жіночі запливи на 200 м комплексом

21:30 — 23:30: Жінки. 100 м вільним стилем — фінал, чоловіки 200 м батерфляєм — фінал, жінки 200 м батерфляєм — півфінал, жінки 1500 м вільним стилем — фінал; чоловіки 200 м на спині — фінал, жінки 200 м брасом — півфінал, чоловіки 200 м брасом — фінал, чоловіки 100 м вільним стилем — фінал

Настільний теніс

11:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Одиночний розряд. Відбіркові змагання

Теніс

13:00 — 00:00: Ч оловічий та жіночий одиночний та парний розряди

Триатлон

9:00 — 11:40: Жінки. індивідуальний фінал

Волейбол

10:00 — 16:30: Чоловіки. Груповий етап

18:00 — 00:30: Жінки. Груповий етап

Водне поло

15:00 — 22:30: Жінки. Груповий етап

День 6 (четвер, 1 серпня) — 18 комплектів медалей

Стрільба з лука

10:30 — 20.25: Чоловіки та жінки. Індивідуальні змагання, кваліфікація

Спортивна гімнастика

19:15 — 21.25: Жінки. Індивідуальне багатоборство. Фінал

Легка атлетика

8:30 — 10:05: Чоловіки. Спортивна ходьба на 20 км. Фінал

10:20 — 12:05: Жінки. Спортивна ходьба на 20 км. Фінал

Бадмінтон

9:30 — 12:00: Чоловіки. О диночний розряд: 1/8 фіналу. Жінки. Парний розряд: чвертьфінал

Чоловіки. О 14:00 — 16:30: Чоловіки. Парний розряд: чвертьфінал

19:30 — 23.00: Змішаний парний розряд: півфінали

Баскетбол

12:00 — 23:45: Жінки. Груповий етап

Баскетбол 3х3

10:00 — 00:30: Чоловіки та жінки. Пул-раунд

Пляжний волейбол

10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап

Бокс

12:00 — 23:25: жінки 50 кг, жінки 75 кг: раунд 32 або раунд 16; жінки 54 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки 92 кг. Відбіркові бої

Слалом на байдарках і каное

16:30 — 19.35: Чоловіки K1: півфінали та фінали

Велоспорт (перегони на BMX)

21:00 — 23:20: Чоловіки та жінки. Чвертьфінали

Кінний спорт

12:00 — 15:00: Відбірковий командний турнір зі стрибків

Фехтування

11:00 — 18:10: Жіноча команда рапіристок. Кваліфікація

20:10 — 23.00: Жіноча команда рапіристок. Матч за бронзові та золоті медалі

Гольф

10:00 — 19:00: Чоловіки: раунд 1

Гандбол

10:00 — 23:30. Жінки. Груповий етап

Хокей на траві

11:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап

Дзюдо

11:00 — 13:00: жінки — 78 кг, чоловіки — 100 кг. Відбіркові раунди

17:00 — 20:00: жінки — 78 кг, чоловіки — 100 кг. Медальні раунди

Веслування

10:30 — 11:40: жіночі каное-одиночки, чоловічі каное-одиночки: півфінали; жіночі вісімки, чоловічі вісімки: повторні матчі; жіночі каное-двійки, чоловічі каное-двійки, жіноча четвірка-двійка, чоловіча четвірка-двійка: фінал В; жіночі каное-двійки, чоловічі каное-двійки, жіноча четвірка-четвірка, чоловіча четвірка-четвірка: медальний фінал.

Вітрильний спорт

10 ранку — 18 вечора: чоловічі та жіночі змагання з веслування на лижах: медальні перегони; чоловічі та жіночі змагання з віндсерфінгу та веслування на човнах

Стрільба

8.30-9.50: Чоловіки гвинтівка 50 м 3 позиції: фінал

11:00-12:30: Жінки гвинтівка 50 м 3 позиції: кваліфікація

Плавання

10:00-12:00: жіноче плавання на 200 м на спині, чоловіче плавання на 50 м вільним стилем, чоловіче індивідуальне плавання на 200 м комплексним плаванням, жіноча естафета 4х200 м вільним стилем: запливи

19.30 - 21.30: жіноче плавання на 200 м вільним стилем: фінал, чоловіче плавання на 200 м на спині: фінал; чоловіче плавання на 50 м вільним стилем: півфінал; жіноче плавання на 200 м брасом: фінал; жіноче плавання на 200 м на спині, чоловіче плавання на 200 м комплексним плаванням: півфінал; жіноча естафета 4x200 м вільним стилем: фінал.

Настільний теніс

9 ранку-12 вечора: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: чвертьфінали

14:00-17:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: чвертьфінали

19:00-10:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: чвертьфінали

Теніс

11:00 - 16:00: Чвертьфінали в чоловічому одиночному розряді, півфінали в жіночому одиночному розряді

11 ранку - 18 вечора: Чвертьфінали чоловічого одиночного розряду, півфінали жіночого та змішаного парного розряду

11 ранку - 18 вечора: півфінали жіночого та змішаного парного розряду

18:00 - 22:00: Чвертьфінали в чоловічому одиночному розряді, півфінали в жіночому одиночному розряді

Волейбол

8:00-10:30: Попередні змагання серед жінок

12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед жінок

16:00-18:30: Відбіркові змагання серед жінок

20:00-10:30: Відбіркові змагання серед жінок

Водне поло

9.30-12.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

14:00-17:00: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

18.30 - 21.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

День 7 (п'ятниця, 2 серпня) — 23 комплекта медалей

Стрільба з лука

8.30-11.05: Змішана команда: відбіркові змагання

13:15 - 16:25: Змішана команда: медальні раунди

Легка атлетика

9:05: Чоловіче десятиборство: 100 м

9:10: Чоловічий молот: кваліфікація А

9:15: Стрибки у висоту серед жінок: кваліфікація

9:35: 100 м з/б: попередні забіги

9:55: Чоловіче десятиборство: стрибки у довжину

10:05: Чоловіки на 1500 м: раунд 1

10:35: Чоловічий молот: кваліфікація B

10:50: 100 м з/б жінки: раунд 1

11:15: Чоловіче десятиборство: штовхання ядра

17:00: Чоловіче десятиборство: стрибки у висоту

17:10: Жінки на 5000 м: раунд 1

17:15: Потрійний стрибок серед жінок: кваліфікація

17:55: Жінки з метання диска: кваліфікація А

18:10: Змішана естафета 4х400 м: раунд 1

18:45: Жінки, біг на 800 м: раунд 1

19:10: Штовхання ядра серед чоловіків: кваліфікація

19:20: Жінки з метання диска: кваліфікація B

19:50: Чоловіче десятиборство: 400 м

20:20: Чоловіки з бігу на 10 000 м: фінал

Бадмінтон

7.30-12.00: Чоловічий та жіночий парний розряд: півфінали

14:00 - 21:30: Чоловічий одиночний розряд: чвертьфінали; змішаний парний розряд: матчі за медалі

Баскетбол

10:00 - 14:15: Чоловічий груповий етап (2 матчі)

16:15-18:00: Чоловічий груповий етап (1 матч)

20:00 - 21:45: Чоловічий груповий етап (1 матч)

Баскетбол 3х3

8 ранку - 10 ранку: чоловічий та жіночий пул (4 матчі)

11.30 - 13.30: Чоловічий та жіночий пул (4 матчі)

16.30-18.30: Чоловічий та жіночий пул (4 матчі)

20:00-10:00: Чоловічий та жіночий пул (4 матчі)

Пляжний волейбол

8 ранку-12 вечора : чоловічі та жіночі відбіркові матчі (4 матчі)

14:00-17:00: Чоловічі та жіночі відбіркові матчі (3 матчі)

19:00-10:00: Чоловічі та жіночі відбіркові матчі (3 матчі)

Бокс

14.30-17.10: Жінки 57 кг: раунд 32 або раунд 16; чоловіки 51 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки +92 кг: чвертьфінали

19:00 - 21:40: Жінки 57 кг: раунд 32 або раунд 16, чоловіки 51 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки +92 кг: чвертьфінали

Велоспорт (BMX)

19:00 - 21:30: Чоловічі та жіночі півфінали та фінали

Стрибки у воду

10-11 ранку: Чоловіки синхронні стрибки з 3-метрового трампліну: фінал

Кінний

13:00 - 15:30: Команда зі стрибків: фінал

Фехтування

11:00 — 16:30: Чоловіча команда шпажистів: таблиця 64, таблиця 32, таблиця 16, чвертьфінали, півфінали, матчі за вихід до фіналу

18.30 — 20.40: Чоловіча команда шпажистів: медальний фінал

Футбол

14:00-11:00: Чвертьфінали серед чоловіків (4 матчі)

Гольф

з 8 ранку до 5 вечора: Чоловічий турнір: 2 тур

Гандбол

8:00-11:30: Попередні матчі серед чоловіків (2 матчі)

13:00 - 16:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

18:00 - 21:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

Хокей

9:00-11:30: жіночий та чоловічий пул (2 матчі)

11.45 - 14.30: жіночий та чоловічий пул (2 матчі)

16:00-18:30: Чоловічий пул (2 матчі)

18.45 - 21.30: Чоловічий пул (2 матчі)

Дзюдо

9 ранку - 13 вечора: жінки +78 кг, чоловіки +100 кг: відбіркові раунди

15:00-18:00: жінки +78 кг, чоловіки +100 кг: медальні раунди

Веслування

8.30-11.50: Чоловічі одиночні човни, жіночі одиночні човни: фінали F/E/D; чоловічі парні каное, жіночі парні каное, чоловічі легкі двомісні човни, жіночі легкі двомісні човни: фінал B; чоловічі парні каное, жіночі парні каное, чоловічі легкі двомісні човни, жіночі легкі двомісні човни: фінал за медалі

Вітрильний спорт

10 ранку - 18 вечора: чоловічий та жіночий віндсерфінг: медальна серія; чоловічий, жіночий та змішаний човен

Стрільба

8 ранку - 13:00: Жінки, пістолет на 25 м: кваліфікація

8.30-9.50: Жіноча гвинтівка на 50 м 3 позиції: фінал

з 8:00 до 13:30: Чоловіки: скіт: кваліфікаційний день 1

Плавання

10:00-12:00: Чоловіки на дистанції 100 м плавання, жінки на дистанції 200 м комплексним плаванням, жінки на дистанції 800 м вільним плаванням, змішана естафета 4х100 м комплексним плаванням: запливи

19.30 - 21.30: Чоловіки 50 м вільний: фінал, жінки 200 м на спині: фінал, чоловіки 200 м комплексне плавання: фінал; чоловіки 100 м плавання, жінки 200 м комплексне плавання: півфінали

Настільний теніс

9-11 ранку: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: півфінали

12.30 - 14.30: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: півфінали

Теніс

11 ранку - 16 вечора: чоловічий одиночний розряд: півфінали; жіночий одиночний розряд: фінал за бронзову медаль

11:00 - 16:00: Фінал чоловічого та змішаного парного розряду: бронзові медалі

18:00 - 22:30: Чоловічий одиночний розряд: півфінал; змішаний парний розряд: фінал за золоту медаль

Батут

11:00 - 13:30: Фінал серед жінок

17:00-19:30: Фінал серед чоловіків

Волейбол

8:00-10:30: Попередні змагання серед чоловіків

12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед чоловіків

16:00-18:30: Відбіркові змагання серед чоловіків

20:00 - 22:30: Відбіркові змагання серед чоловіків

Водне поло

13:00-16:00: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)

17.30-20.30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)

День 8 (субота 3 серпня) — 28 комплектів медалей

Стрільба з лука

8.30-10.15: Жіноча індивідуальна програма: відбіркові змагання

12:00 - 14:20: Жіноча індивідуальна гонка: медальні раунди

Спортивна гімнастика

з 14:00 до 17:00: Чоловічі вільні, жіночі опорні стрибки, чоловічий опорний кінь: фінали

Легка атлетика

9.05: Чоловіче десятиборство: 110 м з бар'єрами

9.10 ранку: чоловічі стрибки з жердиною: кваліфікація

9.35: Чоловіки, 100 м: попередні забіги

9.55: Чоловіче десятиборство: метання диска А

10.10 ранку : жіночий забіг на 800 м: повторний забіг

10.45: Чоловіки, 100 м: раунд 1

11 ранку: Чоловіче десятиборство: метання диска B

12.40: Чоловіче десятиборство: стрибки з жердиною

18.10: Чоловіче десятиборство: спис А

18:15: Чоловіки, 1500 м: повторний забіг

18:35: Штовхання ядра серед чоловіків: фінал

18.50: 100 м з/б: півфінали

19.10: Чоловіче десятиборство: спис B

19.20: Фінал жіночого потрійного стрибка

19:55: Змішана естафета 4х400 м: фінал

20:20: Фінал забігу на 100 м серед жінок

20.45: Чоловіче десятиборство: фінал на 1500 м

Бадмінтон

7.30-12.00: Жіночий одиночний розряд: чвертьфінали

14:00-16:30: Жіночий парний розряд: матчі за медалі

Баскетбол

10:00 - 14:15: Чоловічий та жіночий груповий етап (2 матчі)

16.15-18.00: Чоловіки/жінки (1 матч)

20:00 - 21:45: Чоловіки/жінки (1 матч)

Баскетбол 3х3

16.30-18.30: Жіночий пул (4 матчі)

20.30 - 21.30: Жіночий плей-офф (2 матчі)

Пляжний волейбол

8 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі відбіркові матчі (4 матчі)

15:00-18:00: Чоловічі та жіночі попередні матчі або раунд до щасливчика (3 матчі)

20:00-21:00: Чоловічий та жіночий раунд на щастя (3 матчі)

Бокс

14.30-16.55: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг: чвертьфінали; жінки 60 кг: півфінали

19:00 - 21:25: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг: чвертьфінали; жінки 60 кг: півфінали

Слалом на байдарках і каное

14.30-18.15: чоловіча та жіноча байдарка-одиночка: заїзди на час та повторні раунди

Їзда на велосипеді (дорогою)

10 ранку - 17.15 вечора: Чоловіча шосейна гонка

Кінний

9:00 - 15:30: Фінал спеціального командного Гран-прі з виїздки

Фехтування

10.30 - 16.00: Жіноча шабельна команда: таблиця 64, таблиця 32, таблиця 16, чвертьфінали, півфінали, матчі за вихід у фінал

18:00-20:10: Жіноча шабельна команда: медальний фінал

Футбол

14:00-11:00: Чвертьфінали серед жінок (4 матчі)

Гольф

з 8 ранку до 5 вечора: Чоловічий турнір: 3-й тур

Гандбол

8:00-11:30: Попередні матчі серед жінок (2 матчі)

13:00 - 16:30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)

18:00 - 21:30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)

Хокей

9:00-11:30: Жіночий пул (2 матчі)

11.45 - 14.30: Жіночий пул (2 матчі)

16:00-18:30: Жіночий пул (1 матч)

18.45 - 21.30: Жіночий пул (1 матч)

Дзюдо.

7 ранку - 13:00: Змішана команда: відбіркові раунди, перегравання, півфінали

15:00-18:00: Змішана команда: медальні раунди

Веслування

8.30-10.40: Жіночі одиночні човни, чоловічі одиночні човни: фінали С/В та медальний фінал; жіночі вісімки, чоловічі вісімки: медальні фінали

Вітрильний спорт

10 ранку - 7 вечора: чоловічі, жіночі та змішані човни; змішані багатокорпусні

Стрільба

8.30-9.50: стрільба з пістолета на 25 м серед жінок: фінал

з 8:00 до 16:05: Жіноча управа: кваліфікаційний день 1; Чоловіча управа: кваліфікаційний день 2 та фінал

Плавання

10 ранку-12 вечора: жінки 50 м вільним стилем, чоловіки 1500 м вільним стилем, чоловіча естафета 4х100 м комплексним плаванням, жіноча естафета 4х100 м комплексним плаванням: запливи

19.30 - 21.30: Чоловіки на дистанції 100 м вільним стилем: фінал; жінки на дистанції 50 м вільним стилем: півфінал; жінки на дистанції 200 м комплексним плаванням: фінал, жінки на дистанції 800 м вільним стилем: фінал, змішана естафета 4х100 м комплексним плаванням: фінал

Настільний теніс

12.30 - 15.00: Жіночий одиночний розряд: медальні фінали

Теніс

11 ранку - 18 вечора: чоловічий одиночний розряд: фінал за бронзову медаль; жіночий одиночний розряд, чоловічий парний розряд: фінал за золоту медаль

Волейбол

8:00-10:30: Попередні змагання серед жінок

12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед жінок

16:00-18:30: Відбіркові змагання серед чоловіків

20:00 - 22:30: Відбіркові змагання серед чоловіків

Водне поло

9.30-12.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

14:00-17:00: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

18.30 - 21.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

День 9 (неділя, 4 серпня) — 20 комплектів медалей

Стрільба з лука

8.30-10.15: Чоловіча індивідуальна гонка: вибування

12:00 - 14:20: Чоловіки, індивідуальна гонка: медальні раунди

Спортивна гімнастика

14:00-16:25: Чоловічі кільця, жіночі бруси, опорний стрибок: фінали

Легка атлетика

9.05 ранку: Жіночий забіг на 3000 м з перешкодами: раунд 1

9.20: Жіночий молот: кваліфікація А

9.55 ранку: 200 м серед жінок: раунд 1

10 ранку: Стрибки у довжину серед чоловіків: кваліфікація

10.45: Жіночий молот: кваліфікація B

10.50: Чоловіки з бігу на 110 м з бар'єрами: раунд 1

11.35: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: раунд 1

18:05: Чоловіки 400 м: раунд 1

18.50: Стрибки у висоту серед жінок: фінал

19:00: Чоловіки 100 м: півфінали

19:30: Чоловічий молот: фінал

19.35: Біг на 800 м з/б: півфінали

20.10: Чоловіки, 1500 м: півфінали

20.50: Чоловіки на дистанції 100 м: фінал

Бадмінтон

7.30-12.00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: півфінали

14:00-16:30: Чоловічий парний розряд: матчі за медалі

Баскетбол

10:00 - 14:15: Жіночий груповий етап (2 матчі)

16:15-18:00: Жіночий груповий етап (1 матч)

20:00 - 21:45: Жіночий груповий етап (1 матч)

Баскетбол 3х3

16.30-18.30: Чоловічий пул (4 матчі)

20.30 - 21.30: Стиковий раунд серед чоловіків (2 матчі)

Пляжний волейбол

8 ранку - 10 ранку: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

12:00 - 14:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

16:00-18:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

20:00-10:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

Бокс

10:00-12:25: жінки 57 кг, жінки 75 кг: чвертьфінали: жінки 54 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки 92 кг: півфінали

14.30-16.55: жінки 57 кг, жінки 75 кг: чвертьфінали; жінки 54 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки 92 кг: півфінали

Слалом на байдарках і каное

14.30 - 16.25: Чоловіча та жіноча байдарка-одиночка: заїзди

Їзда на велосипеді (дорогою)

13:00-17:45: Жіноча шосейна гонка

Кінний

9:00-13:00: Гран-прі з виїздки індивідуальний фрістайл: фінал

Фехтування

9:00 - 16:10: Чоловіча команда рапіристів: таблиця 64, таблиця 32, таблиця 16, чвертьфінали, півфінали, матчі за вихід у фінал

18.10 - 21.00: Чоловіча команда рапіристів: медальні фінали

Гольф

8 ранку - 17.30 вечора: Чоловічий турнір: 4 тур (медальний фінал)

Гандбол

8:00-11:30: Попередні матчі серед чоловіків (2 матчі)

13:00 - 16:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

18:00 - 21:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)

Хокей

9 ранку - 2 вечора: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)

16.30 - 21.30: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)

Вітрильний спорт

22:00-6:00: Чоловічий та жіночий кайт; чоловічий, жіночий та змішаний човен; змішаний багатокорпусний човен

Стрільба

8 ранку - 16 вечора: чоловічий скорострільний пістолет на 25 метрів: кваліфікація

8.30 - 16.05: Жіноча скіт: кваліфікаційний день 2 та фінали

Плавання

17.30-19.30: Фінал жіночого плавання на 50 м вільним стилем, фінал чоловічого плавання на 1500 м вільним стилем, фінал чоловічої естафети 4х100 м комплексним плаванням, фінал жіночої естафети 4х100 м комплексним плаванням.

Настільний теніс

12.30 - 15.00: Чоловічий одиночний розряд: медальні фінали

Теніс

11 ранку - 18 вечора: Жіночі парні змагання: фінали за бронзу, золото; Чоловічі одиночні змагання: фінал за золото

Волейбол

8:00-10:30: Попередні змагання серед жінок

12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед жінок

16:00-18:30: Відбіркові змагання серед жінок

20:00-10:30: Відбіркові змагання серед жінок

Водне поло

13:00-16:00: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)

17.30-20.30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)

День 10 (понеділок, 5 серпня) — 17 комплектів медалей

Спортивна гімнастика

11:00 - 14:15: Чоловічі паралельні бруси, жіночі опорні стрибки, чоловічі гімнастичні вправи, жіночі вільні: фінали

Художнє плавання

18:30-20:00: Технічна підготовка команди

Легка атлетика

9.05: Чоловіки, біг на 400 м з бар'єрами: раунд 1

9.10: Чоловічий диск: кваліфікація А

9.40: Стрибки з жердиною серед жінок: кваліфікація

9.50: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: повторний забіг

10.20: Чоловічий забіг на 400 м: повторний забіг

10.35: Чоловічий метання диска: кваліфікація B

10.55: 400 м з/б жінки: раунд 1

11.50: 200 м серед жінок: повторний забіг

18:00: Чоловічі стрибки з жердиною: фінал

18.04: Чоловічий забіг на 3000 м з перешкодами: раунд 1

18:55: Чоловіки 200 м: раунд 1

19.35: Жінки з метання диска: фінал

19.45: 200 м, жінки: півфінали

20.10: Фінал забігу на 5000 м серед жінок

20.45: Фінал з бігу на 800 м серед жінок

Бадмінтон

8.45-11.30: Жіночий одиночний розряд: матчі за медалі

13.30 - 16.30: Чоловічий одиночний розряд: матчі за медалі

Баскетбол 3х3

16.30-18.30: Чоловічі та жіночі півфінали

20:00 - 22:20: Фінали за медалі серед чоловіків та жінок

Пляжний волейбол

8 ранку - 10 ранку: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

12:00 - 14:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

16:00-18:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

20:00-10:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)

Слалом на байдарках і каное

14.30-16.30: Чоловіча та жіноча байдарка-крос: півфінали, фінали

Велотрек

16:00-18:40: Командний спринт серед чоловіків, командна гонка переслідування серед чоловіків: кваліфікація; командний спринт серед жінок: кваліфікація, перший раунд, медальний фінал

Стрибки у воду

9:00-11:10: Жіноча 10-метрова вишка: попередні змагання

14:00-16:00: Жіноча 10-метрова вишка: півфінали

Кінний

13:00-17:00: Індивідуальна кваліфікація зі стрибків

Футбол

17:00 - 23:00: Чоловічі півфінали

Хокей

9 ранку - 2 вечора: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)

16.30 - 21.30: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)

Вітрильний спорт

22:00-6:00: Чоловічий та жіночий кайт; чоловічий, жіночий та змішаний човен; змішаний багатокорпусний човен

Стрільба

8.30-9.50: Чоловіки у стрільбі зі скорострільного пістолета на 25 м: фінал

8:00 - 15:35: Змішаний командний скіт: кваліфікація та фінал

Спортивне скелелазіння

9 ранку - 13:00: чоловічий боулдеринг/лідер: півфінал (боулдеринг); жіночий швидкісний: кваліфікація

Настільний теніс

9 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі команди: раунд 16

14:00-17:00: Чоловічі та жіночі команди: раунд 16

19:00-10:00: Командний раунд 16 серед чоловіків та жінок

Триатлон

7 ранку - 9.10 ранку: фінал змішаної командної естафети

Волейбол

8:00-10:30: Чвертьфінали серед чоловіків

12:00 - 14:30: Чвертьфінали серед чоловіків

16:00-18:30: Чвертьфінали серед чоловіків

20:00 - 22:30: Чвертьфінали серед чоловіків

Водне поло

11:00 - 15:30: Чоловічі попередні змагання (3 матчі)

17.30-10.00: Попередні матчі серед чоловіків (3 матчі)

Боротьба

14:00-16:00: чоловіча греко-римська боротьба 60 кг, чоловіча греко-римська боротьба 130 кг, жіноча вільна боротьба 68 кг: 16 раундів та чвертьфінали

20:00 - 21:00: чоловіча греко-римська боротьба 60 кг, чоловіча греко-римська боротьба 130 кг, жіноча вільна боротьба 68 кг: півфінали

День 11 (вівторок, 6 серпня) — 15 комплетків медалей

Художнє плавання

18:30-20:00: Командна вільна розминка

Легка атлетика

9.05 ранку : Жінки на 1500 м: раунд 1

9.20: Чоловічий спис: кваліфікація А

9.50: Чоловіки з бігу на 110 м з бар'єрами: повторний забіг

10.15: Стрибки у довжину серед жінок: кваліфікація

10.20 ранку : 400 м серед жінок: повторний забіг

10.50: Спис у чоловіків: кваліфікація B

11 ранку: Чоловіки, біг на 400 м з бар'єрами: перегравання

11.30: Чоловіки на дистанції 200 м: повторний забіг

18:35: Чоловіки 400 м: півфінали

18.55: Жіночий молот: фінал

19.07: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: півфінали

19:15: Стрибки у довжину серед чоловіків: фінал

19.50: Чоловіки на 1500 м: фінал

20.10: Жіночий забіг на 3000 м з перешкодами: фінал

20.40: Фінал запливу на 200 м серед жінок

Баскетбол

10 ранку-12 вечора: Чвертьфінали серед чоловіків

13:30 - 15:30: Чвертьфінали серед чоловіків

17:00-19:00: Чвертьфінали серед чоловіків

20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед чоловіків

Пляжний волейбол

16:00-18:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)

20:00-10:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)

Бокс

20.30-20.30: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 71 кг: півфінали; жінки 60 кг: фінал

Веслування на байдарках і каное

8.30 - 13.50: Чоловіки С2 500м, чоловіки К1 1000м, чоловіки К4 500м, жінки С2 500м, жінки К1 500м, жінки К4 500м: заїзди та чвертьфінали

Велоспорт (трек)

16.30-18.55: Командний спринт серед чоловіків: перше коло, медальний фінал; командна гонка переслідування серед чоловіків: перше коло; командна гонка переслідування серед жінок: кваліфікація

Стрибки у воду

9-11 ранку: Чоловічий 3-метровий трамплін: попередні змагання

14:00-16:00: Жіноча 10-метрова вишка: фінал

Кінний

9:00-11:30: Індивідуальний фінал зі стрибків з трампліну

Футбол

17:00 - 23:00: Жіночі півфінали

Гандбол

8.30-10.30: Чвертьфінали серед жінок

12.30 - 14.30: Чвертьфінали серед жінок

16.30-18.30: Чвертьфінали серед жінок

20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед жінок

Хокей

13:00-15:00: Чоловічі півфінали

18:00-20:00: Чоловічі півфінали

Вітрильний спорт

10 ранку - 18 вечора: чоловічі та жіночі човни: медальні заїзди ; чоловічий та жіночий кайт; змішані човни; змішані багатокорпусні

Скейтбординг

11.30 - 15.00: Жіночий парк: відбіркові змагання

16:30-18:00: Жіночий парк: медальний фінал

Спортивне скелелазіння

9 ранку - 13:00: жіночий боулдеринг/лідер: півфінал (боулдеринг); чоловічий швидкісний: кваліфікація

Настільний теніс

9 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі команди: раунд 16

15:00-17:00: Чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали

19:00-10:00: Чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали

Волейбол

8 ранку-10.30: Чвертьфінали серед жінок

12:00 - 14:30: Чвертьфінали серед жінок

16:00-18:30: Чвертьфінали серед жінок

20:00-10:30: Чвертьфінали серед жінок

Водне поло

13:00-16:00: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)

18:00 - 21:00: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)

Боротьба

10 ранку-12.30 вечора: чоловіча греко-римська 60 кг, чоловіча греко-римська 130 кг, жіноча вільна 68 кг: повторні поєдинки; чоловіча греко-римська 77 кг, чоловіча греко-римська 97 кг, жіноча вільна 50 кг: раунд 16 та чвертьфінали

17.15 - 21.00: чоловіча греко-римська 77 кг, чоловіча греко-римська 97 кг, жіноча вільна 50 кг: півфінали; чоловіча греко-римська 60 кг, чоловіча греко-римська 130 кг, жіноча вільна 68 кг: медальні фінали

День 12 (середа, 7 серпня) — 21 комплект медалей

Художнє плавання

18.30-20.15: Командна акробатична програма: медальний фінал

Легка атлетика

6.30-9.45: Марафонська спортивна ходьба, змішана естафета: фінал

9.05: Стрибки у висоту серед чоловіків: кваліфікація

9.15: Біг на 100 м з бар'єрами серед жінок: раунд 1

9.25: Жінки, метання списа: кваліфікація А

10 ранку: Чоловіки на 5000 м: раунд 1

10.45: Чоловіки, біг на 800 м: раунд 1

10.50: Жінки, метання списа: кваліфікація B

11.35: Жінки на 1500 м: повторний забіг

18:00: Стрибки з жердиною серед жінок: фінал

18:05: Чоловіки з бігу на 110 м з бар'єрами: півфінали

18:15: Чоловічий потрійний стрибок: кваліфікація

18:35: Чоловіки 400 м з бар'єрами: півфінал

19.02: Чоловіки, 200 м: півфінали

19:25: Чоловічий диск: фінал

19.45: 400 м з/б: півфінали

20:20: Чоловіки, 400 м: фінал

20.40: Чоловічий забіг на 3000 м з перешкодами: фінал

Баскетбол

10 ранку-12 вечора: Чвертьфінали серед жінок

13.30 - 15.30: Чвертьфінали серед жінок

17:00-19:00: Чвертьфінали серед жінок

20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед жінок

Пляжний волейбол

16:00-18:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)

20:00-10:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)

Бокс

20.30-20.30: жінки 57 кг, чоловіки +92 кг: півфінали; чоловіки 63,5 кг, чоловіки 80 кг: фінали

Веслування на байдарках і каное

8.30 - 14.10: Чоловіки С1 1000м, чоловіки К2 500м, жінки С1 200м, жінки К2 500м: заїзди та чвертьфінали

Велоспорт (трек)

11.45 - 14.30: Чоловічий спринт: кваліфікація, ранні раунди, перестрілки; жіночий кейрін: перший раунд, перестрілки; жіноча командна гонка переслідування: перший раунд

16.30-18.50: чоловічий спринт: ранні раунди, повторні раунди; чоловіча командна гонка переслідування: медальні фінали; жіноча командна гонка переслідування: медальні фінали

Стрибки у воду

9-11 ранку: Чоловічий 3-метровий трамплін: півфінали

14:00-16:00: Жіночі стрибки з 3-метрового трампліну: попередні змагання

Гольф

8 ранку - 17 вечора: Жіночий турнір: раунд 1

Гандбол

8.30-10.30: Чвертьфінали серед чоловіків

12.30 - 14.30: Чвертьфінали серед чоловіків

16.30-18.30: Чвертьфінали серед чоловіків

20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед чоловіків

Хокей

13:00-15:00: Жіночі півфінали

18:00-20:00: Жіночі півфінали

Вітрильний спорт

10 ранку - 18 вечора: Змішаний човен, Змішаний багатокорпусний: медальні перегони; чоловічий та жіночий кайт

Скейтбординг

11.30 - 15.00: Чоловічий парк: попередні змагання

16:30-18:00: Чоловічий парк: медальний фінал

Спортивне скелелазіння

9 ранку-12.15 вечора: Чоловіки боулдер/лідер: півфінал (лідерство); жінки швидкість: медальний фінал

Настільний теніс

9 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали

14:00-17:00: Чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали

19:00-10:00: Чоловіча команда: півфінали

Тхеквондо

8:00-11:30: Чоловіки 58 кг, жінки 49 кг: кваліфікаційні раунди

13.30 - 16.30: Чоловіки 58 кг, жінки 49 кг: чвертьфінали, півфінали

18.30-10.00: Чоловіки 58 кг, жінки 49 кг: повторні поєдинки, медальні фінали

Волейбол

15:00 - 17:30: Чоловічі півфінали

19:00 - 21:30: Чоловічі півфінали

Водне поло

13:00-16:00: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)

18:00 - 21:00: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)

Важка атлетика

14:00-16:30: Чоловіки 61 кг: фінал

18:30 - 21:00: Жінки 49 кг: фінал

Боротьба

10 ранку-12.30 вечора: чоловіча греко-римська 77кг, чоловіча греко-римська 97кг, жіноча вільна 50кг: повторний поєдинок; чоловіча греко-римська 67кг, чоловіча греко-римська 87кг, жіноча вільна 53кг: раунд 16 та чвертьфінал

17.15 - 21.00: чоловіча греко-римська в/к 67 кг, чоловіча греко-римська в/к 87 кг, жіноча вільна в/к 53 кг: півфінали; чоловіча греко-римська в/к 77 кг, чоловіча греко-римська в/к 97 кг, жіноча вільна в/к 50 кг: медальні фінали

День 13 (четвер 8 серпня) — 26 комплектів медалей

Легка атлетика

9.05: Жіноче семиборство: 100 м з бар'єрами

9.25: Штовхання ядра серед жінок: кваліфікація

9.35: Біг на 100 м з бар'єрами серед жінок: повторний забіг

10.05: Жіноче семиборство: стрибки у висоту

10.10 ранку: Жіноча естафета 4х100 м: раунд 1

10.35: Чоловіча естафета 4х100 м: раунд 1

11 ранку: Чоловіки, 800 м: повторний забіг

18.35: Жіноче семиборство: штовхання ядра;

18.35: Жінки, 1500 м: півфінали

19:00: Стрибки у довжину серед жінок: фінал

19:25: Спис у чоловіків: фінал

19:30: Чоловіки 200 м: фінал

19.55: Жіноче семиборство: 200 м

20.25: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: фінал

20.45: Фінал з бігу на 110 м з бар'єрами серед чоловіків

Баскетбол

16.30-18.30: Чоловічі півфінали

20:00-10:00: Чоловічі півфінали

Пляжний волейбол

16:00-18:00: чоловічі та жіночі півфінали (2 матчі)

20:00-10:00: чоловічі та жіночі півфінали (2 матчі)

Бокс

20.30-20.30: жінки 75 кг, чоловіки 57 кг: півфінали; жінки 54 кг, чоловіки 51 кг: фінали

Веслування на байдарках і каное

9.30 - 13.30: Чоловіки С2 500м, чоловіки К4 500м, жінки С2 500м, жінки К4 500м: півфінали та фінали

Велоспорт (трек)

16:00-18:55: Чоловічий спринт: чвертьфінали та класифікаційні забіги; чоловічий омніум: медальний фінал; жіночий кейрін: чвертьфінали, півфінали, медальний фінал

Стрибки у воду

9 ранку - 11 ранку: жіночі стрибки з 3-метрового трампліну: півфінали

14:00-16:00: Чоловічий 3-метровий трамплін: фінал

Футбол

16:00-19:00: Матч за бронзову медаль серед чоловіків

Гольф

8 ранку - 17 вечора: Жіночий турнір: раунд 2

Гандбол

15.30-17.30: Жіночі півфінали

20.30 - 22.30: Жіночі півфінали

Хокей

13:00-15:00: Матч за бронзову медаль серед чоловіків

18:00-20:30: Матч за золоту медаль серед чоловіків

Сучасне п'ятиборство

10:00 - 16:30: Чоловіки та жінки на шпагах: рейтинговий раунд

Художня гімнастика

9 ранку-12 вечора: Індивідуальне багатоборство: кваліфікація

14:00-17:00: Індивідуальне багатоборство: кваліфікація

Вітрильний спорт

10 ранку - 18 вечора: чоловічий та жіночий кайт: медальна серія

Спортивне скелелазіння

9 ранку-12.15 вечора: Жінки боулдер/лідер: півфінал (лідерство); чоловіки швидкість: медальний фінал

Плавання

6.30-9.30: Жіночий марафон на 10 км: фінал

Настільний теніс

9 ранку-12 вечора: Чоловіча команда: півфінали

15:00-17:00: Жіноча команда: півфінали

19:00-10:00: Жіноча команда: півфінали

Тхеквондо

8:00-11:30: Чоловіки 68 кг, жінки 57 кг: кваліфікаційні раунди

13.30 - 16.30: Чоловіки 68 кг, жінки 57 кг: чвертьфінали, півфінали

18.30-10.00: Чоловіки 68 кг, жінки 57 кг: повторні поєдинки, медальні фінали

Волейбол

15:00-17:30: Жіночі півфінали

19:00 - 21:30: Жіночі півфінали

Водне поло

12:00 - 15:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед жінок (2 матчі)

17:00-20:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед жінок (2 матчі)

Важка атлетика

14:00-16:30: Жінки 59 кг: фінал

18:30 - 21:00: Чоловіки 73 кг: фінал

Боротьба

10:00-12:30: чоловіча греко-римська боротьба 67 кг, чоловіча греко-римська боротьба 87 кг, жіноча вільна боротьба 53 кг: повторні поєдинки; чоловіча вільна боротьба 57 кг, чоловіча вільна боротьба 86 кг, жіноча вільна боротьба 57 кг: раунд 16 та чвертьфінали

17.15 - 21.00: чоловіча вільна боротьба 57 кг, чоловіча вільна боротьба 86 кг, жіноча вільна боротьба 57 кг: півфінали; чоловіча греко-римська боротьба 67 кг, чоловіча греко-римська боротьба 87 кг, жіноча вільна боротьба 53 кг: медальні фінали

День 14 (п'ятниця 9 серпня) — 33 комплекти медалей

Художнє плавання

18.30-20.30: Дует: технічна рутина

Легка атлетика

9.05: Жіноче семиборство: стрибки у довжину

9.40: Жіноча естафета 4х400 м: раунд 1

10.05: Чоловіча естафета 4х400 м: раунд 1

10.20: Жіноче семиборство: метання списа A

10.30: Чоловіки, біг на 800 м: півфінали

11.05: Біг на 100 м з бар'єрами серед жінок: півфінали

11.30: Жіноче семиборство: метання списа B

18.30: Жіноча естафета 4х100 м: фінал

18.40: Штовхання ядра серед жінок: фінал

18.45: Чоловіча естафета 4х100 м: фінал

19:00: Жіночий забіг на 400 м: фінал

19.10: Чоловічий потрійний стрибок: фінал

19:15: Жіноче семиборство: фінал на 800 м

19.55: Біг на 10 000 м серед жінок: фінал

20.45: Чоловіки з бігу на 400 м з бар'єрами: фінал

Баскетбол

16.30-18.30: Жіночі півфінали

20:00-10:00: Жіночі півфінали

Пляжний волейбол

20:00 - 23:00: чоловічі або жіночі медальні фінали (2 матчі)

Бокс

20.30-10.30: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 71 кг, чоловіки 92 кг: фінали

Порушення

15:00-17:00: Жіноча індивідуальна гонка: кваліфікація

19:00 - 21:00: Жіноча індивідуальна гонка: фінал

Веслування на байдарках і каное

9.30 - 13.40: Чоловіки К2 500м, жінки С1 200м, жінки К2 500м: півфінали та фінали

Велоспорт (трек)

13:00 - 14:45: чоловічий спринт: півфінали; жіночий спринт: кваліфікація, ранні раунди та перегравання

17:00-18:55: Чоловічий спринт: медальні фінали; жіночий медісон: фінал; жіночий спринт: ранні раунди та перестрілка

Стрибки у воду

9-11 ранку: Чоловіки 10 м вишка: попередні змагання

14:00-16:00: Фінал жіночих стрибків з 3-метрового трампліну

Футбол

14:00-17:00: Матч за бронзову медаль серед жінок

17:00-20:30: Матч за золоту медаль серед чоловіків

Гольф

8 ранку - 17 вечора: Жіночий турнір: 3 тур

Гандбол

15.30 - 17.30: Чоловічі півфінали

20.30 - 22.30: Чоловічі півфінали

Хокей

13:00-15:00: Матч за бронзову медаль серед жінок

19:00 - 21:30: Матч за золоту медаль серед жінок

Сучасне п'ятиборство

12:00-18:00: Чоловічий півфінал 1 та півфінал 2

Художня гімнастика

9:00-11:30: Групове багатоборство: кваліфікація

13.30-16.00: Індивідуальне багатоборство: фінал

Спортивне скелелазіння

9 ранку-12.20 вечора: Чоловіки боулдери/лідери: медальний фінал

Плавання

6.30-9.30: Чоловічий марафон на 10 км: фінал

Настільний теніс

9 ранку-12 вечора: Чоловіча команда: фінал за бронзову медаль

14:00-17:30: Чоловіча команда: фінал за золоту медаль

Тхеквондо

8:00-11:30: Чоловіки 80 кг, жінки 67 кг: кваліфікаційний раунд

13.30 - 16.30: Чоловіки 80 кг, жінки 67 кг чвертьфінали, півфінали

18.30-10.00: Чоловіки 80 кг, жінки 67 кг: повторні поєдинки, медальні фінали

Волейбол

15:00 - 17:30: Чоловічий матч за бронзову медаль

Водне поло

12:00 - 15:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед чоловіків (2 матчі)

17:00-20:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед чоловіків (2 матчі)

Важка атлетика

14:00-16:30: Чоловіки 89 кг: фінал

18:30 - 21:00: Жінки 71 кг: фінал

Боротьба

10:00-12:30: Чоловіки фрістайл 57кг, чоловіки фрістайл 86кг, жінки фрістайл 57кг: повторні поєдинки; чоловіки фрістайл 74кг, чоловіки фрістайл 125кг, жінки фрістайл 62кг: раунд 16 та чвертьфінали

17.15 - 21.00: чоловіки фрістайл 74 кг, чоловіки фрістайл 125 кг, жінки фрістайл 62 кг: півфінали; чоловіки фрістайл 57 кг, чоловіки фрістайл 86 кг, жінки фрістайл 57 кг: медальні фінали

День 15 (субота 10 серпня) — 39 комплектів медалей

Художнє плавання

18.30 - 21.00: Дует: довільна програма (медальний фінал)

Легка атлетика

7 ранку - 10 ранку: чоловічий марафон: фінал

18.10: Чоловічі стрибки у висоту: фінал

18:25: Чоловіки, 800 м: фінал

18.40: Спис у жінок: фінал

18.45: Жіночий біг на 100 м з бар'єрами: фінал

19:00: Чоловічий забіг на 5000 м: фінал

19.25: Фінал жіночого забігу на 1500 м

20.12: Чоловіча естафета 4х400 м: фінал

20:22: Жіноча естафета 4х400 м: фінал

Баскетбол

10:00-12:00: Матч за бронзову медаль серед чоловіків

20:30-21:00: Матч за золоту медаль серед чоловіків

Пляжний волейбол

20:00 - 13:00: Фінали за медалі серед чоловіків та жінок (2 матчі)

Бокс

20.30-20.30: жінки 57 кг, жінки 75 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки +92 кг: фінали

Порушення

з 15:00 до 17:00: Чоловіча індивідуальна першість: кваліфікація

19:00 - 21:00: чоловіча індивідуальна першість: фінал

Веслування на байдарках і каное

9.30 - 13.20: Чоловіки С1 1000м, чоловіки К1 1000м, жінки К1 500м: півфінали та фінали

Велоспорт (трек)

16:00-18:50: Чоловічий кейрін: перший раунд, перегравання; чоловічий медісон: фінал; жіночий спринт: чвертьфінал, класифікаційні заїзди

Стрибки у воду

9-11 ранку: Чоловіки 10-метрова вишка: півфінали

14:00-16:00: Чоловіча 10-метрова вишка: фінал

Футбол

16:00-19:30: Матч за золоту медаль серед жінок

Гольф

8 ранку - 5.30 вечора: Жіночий турнір: 4 тур (медальний фінал)

Гандбол

9 ранку - 11 ранку: Матч за бронзову медаль серед жінок

14:00-16:30: Матч за золоту медаль серед жінок

Сучасне п'ятиборство

8:30 - 14:30: Жіночий півфінал 1 та півфінал 2

16:30-19:00: Фінал серед чоловіків

Художня гімнастика

13:00 - 14:45: Групове багатоборство: фінал

Спортивне скелелазіння

9 ранку-12.20 вечора: Боулдер/лідер серед жінок: медальний фінал

Настільний теніс

9:00-12:00: Жіноча команда: фінал за бронзову медаль

14:00-17:30: Жіноча команда: фінал за золоту медаль

Тхеквондо

8:00-11:30: Чоловіки +80 кг, жінки +67 кг: кваліфікаційні раунди

13.30 - 16.30: Чоловіки +80 кг, жінки +67 кг: чвертьфінали, півфінали

18.30-10.00: Чоловіки +80 кг, жінки +67 кг: повторні поєдинки, медальні фінали

Волейбол

12:00 - 14:45: Матч за золоту медаль серед чоловіків

16.15-18.45: Матч за бронзову медаль серед жінок

Водне поло

8 ранку - 11 ранку: Матч за бронзову медаль серед жінок

13:00-20:00: Жіночі та чоловічі класифікаційні матчі, жіночий матч за золоту медаль

Важка атлетика

10.30 - 13.00: Чоловіки 102 кг: фінал

15:00-17:30: Жінки 81 кг: фінал

19.30-10.00: Чоловіки +102 кг: фінал

Боротьба

10:00-12:30: Чоловіки фрістайл 74 кг, чоловіки фрістайл 125 кг, жінки фрістайл 62 кг: повторні поєдинки; чоловіки фрістайл 65 кг, чоловіки фрістайл 97 кг, жінки фрістайл 76 кг: раунд 16 та чвертьфінали

17.15 - 21.00: чоловіки фрістайл 65 кг, чоловіки фрістайл 97 кг, жінки фрістайл 76 кг: півфінали; чоловіки фрістайл 74 кг, чоловіки фрістайл 125 кг, жінки фрістайл 62 кг: медальні фінали

День 16 (неділя 11 серпня) — 13 комплектів медалей

Легка атлетика

7 ранку-10.15: Жіночий марафон: фінал

Баскетбол

10.30-12.30: Матч за бронзову медаль серед жінок

14.30-17.00: Матч за золоту медаль серед жінок

Велоспорт (трек)

10:00 - 13:15: Чоловічий кейрін: чвертьфінал, півфінал, медальний фінал; жіночий спринт: півфінал, медальний фінал; жіночий омніум: медальний фінал

Гандбол

8 ранку - 10 ранку: Матч за бронзову медаль серед чоловіків

12.30 - 15.00: Матч за золоту медаль серед чоловіків

Сучасне п'ятиборство

10:00-12:30: Фінал серед жінок

Волейбол

12:00 - 14:45: Матч за золоту медаль серед жінок

Водне поло

З 8 до 11 ранку: Матч за бронзову медаль серед чоловіків

13:00 - 14:50: Матч за золоту медаль серед чоловіків

Важка атлетика

10.30 - 13.00: Жінки: +81 кг фінал

Боротьба