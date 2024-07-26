Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань
Вже невдовзі розпочнуться XXXIII Літні Олімпійські ігри, які проходитимуть з 26 липня до 11 серпня. На них понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород.
У програму літньої Олімпіади-2024 входять 32 види спорту, що охоплюють 306 змагань. Дебютують на Іграх у Парижі такі види спорту, як брейкінг, скелелазіння, скейтбординг та серфінг. Такий крок МОК спрямований на підвищення популярності події серед молоді.
28 із 32 видів спорту на Іграх будуть гендерно рівними — у змаганнях братимуть участь як чоловіки, так і жінки. На Олімпіаді розіграють 329 медалей: 157 змагань для чоловіків, 152 змагання для жінок і 20 змагань для різних статей.
На літній Олімпіаді-2024 Україну представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. При тому ліцензій в нас лише 124. На жаль, це буде найменше українське представництво в історії Ігор, у яких наша держава бере участь починаючи з 1996 року, якщо брати до уваги літні Олімпіади.
24 липня
Футбол
- 16:00 — 22:00: Чоловіки. Груповий етап
- 16:30 — 22:30: Чоловіки. Груповий етап
25 липня
- 10:00 — 22:00: Жінки. Попередній раунд. Груповий
- 10:30 — 15:15: Жінки. Індивідуальний залік
- 15:15 — 23:30: Чоловіки. Індивідуальний залік
- 15:00 — 17:30: Чоловіки. Груповий етап
- 21:00 — 21:30: Чоловіки. Місця 9-12
- 22:00 — 23:30: Чоловіки. Чвертьфінал
Футбол
- 18:00 — 22:00: Жінки. Груповий етап
День 1 (п'ятниця, 26 липня)
Кульова стрільба
- 10:00: Пневматична гвинтівка, 10 м. Мікст. Тренування перед змаганнями
- 11:00: Пневматичний пістолет, 10 м. Чоловіки. Тренування перед змаганнями
- 12:45: Пневматичний пістолет, 10 м. Жінки. Тренування перед змаганнями
21:00: Церемонія відкриття
День 2 (субота, 27 липня) — 14 комлектів медалей
Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня
Спортивна гімнастика
- 12:00 — 21:00: Чоловіки. Багатоборство, кваліфікація
Бадмінтон
- 9:30 — 20:30: Чоловічий та жіночий одиночний, парний та мікст-парний розряди: груповий етап
Баскетбол
- 12:00 — 23:45: Чоловіки. Груповий етап
Пляжний волейбол
- 13:00 — 23:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Бокс
- 16.30 — 18.55: жінки 54 кг та 60 кг, чоловіки 63,5 кг та 80 кг. Відбіркові бої
- 21:00 — 23:55: жінки 54 кг та 60 кг, чоловіки 63,5 кг та 80 кг. Відбіркові бої
Слалом на байдарках і каное
- 14:00 — 18:10: Чоловічі заїзди C1 та жіночі заїзди K1
Шосейний велоспорт
- 15.30 — 19.30: Чоловіча та жіноча індивідуальна гонка на час
Стрибки у воду
- 12:00: Жінки. Синхронні стрибки з трампліна на 3 м: фінал
Кінний спорт
- 10:30 — 19.30: Виїздка для змагань: командний та індивідуальний день 1
Фехтування
- 11:00 — 17:40: Жіноча індивідуальна шпага та чоловіча індивідуальна шабля: кваліфікація
- 20:00 — 23:50: Жіноча індивідуальна шпага та чоловіча індивідуальна шабля: півфінали, поєдинок за бронзову медаль, поєдинок за золоту медаль
Футбол
- 16:00 — 00:00: Чоловіки. Груповий етап
Гандбол
- 10:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап
Хокей на траві
- 11:00 — 23:30: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Дзюдо
- 11:00 — 15:00: жінки — 48 кг та чоловіки — 60 кг: відбіркові раунди
- 17:00 — 20:00: жінки — 48 кг та чоловіки — 60 кг: медальні раунди
Веслування
- 10:00 — 14:10: Чоловічі та жіночі каное-одиночки, чоловічі та жіночі каное-двійки, чоловічі та жіночі каное-четвірки: заїзди
Регбі-7
- 15:30 — 21.45: Матчі за вихід до фіналу, півфінали, матч за бронзову медаль, матч за золоту медаль серед чоловіків
Стрільба
- 10:00 — 12.45: Чоловіки та жінки у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, змішана команда у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м: кваліфікація
- 11:30 — 12.50: Змішана командна стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м: фінал
Скейтбординг
- 13:00 — 16:30: Чоловіки. Вуличні відбіркові змагання
- 18:00 — 20:00: Чоловіки. Вуличний фінал
Серфінг
- 20:00: Чоловіки та жінки. Раунд 1
Плавання
- 12:00 — 14:00: 100 м батерфляєм серед жінок, 400 м вільним стилем серед жінок, 100 м брасом серед чоловіків, 400 м вільним стилем серед чоловіків, естафета 4х100 м вільним стилем серед жінок, естафета 4х100 м вільним стилем серед чоловіків: запливи
- 21:30 — 23.30: жіноче плавання на 100 м батерфляєм: півфінал; чоловіче та жіноче плавання на 400 м вільним стилем: фінал; чоловіче плавання на 100 м брасом: півфінал; жіноча та чоловіча естафета 4х100 м вільним стилем: фінал
Настільний теніс
- 16:00 — 19:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд, попередній етап: змішаний парний розряд: 1/8
- 21:00 — 22:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: раунд 1
Теніс
- 13:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Одиночний та парний розряди
Волейбол
- 10:00 — 00:30: Чоловіки. Груповий етап
Водне поло
- 15:00 — 22:30: Жінки. Відбірковий етап
День 3 (неділя, 28 липня) — 13 комплектів медалей
Стрільба з лука
- 10:30 — 12:05: Жіночі команди. Кваліфікація
- 15:15 — 18:55: Жіночі команди. Медальні матчі
Спортивна гімнастика
- 10.30 — 23.50: Жінки. Кваліфікація
Бадмінтон
- 9:30 — 00:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд, парний та мікст-парний. Груповий етап
Баскетбол
- 12:00 — 16:15: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Пляжний волейбол
- 10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Бокс
- 12:00 — 23:10: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг та чоловіки 92 кг: Відбіркові бої
Слалом на байдарках і каное
- 14.30 — 17.50: Жіночі півфінали та фінали K1
Маунтенбайк
- 15:00 — 17:30: Жіночий крос-кантрі
Кінний спорт
- 11:30 — 14.00: Спортивний крос-кантрі: командний та індивідуальний день 1
Фехтування
- 10:30 — 17:50: Чоловіча шпага та жіноча рапіра. 1/32, 1/16, 1/8, чвертьфінали
- 20:00 — 00:10: Чоловіча шпага та жіноча рапіра. Півфінали, поєдинки за бронзові медалі, поєдинки за золото
Футбол
- 18:00 — 23:50: Жінки. Груповий етап
Гандбол
- 10:00 — 23:30: Жінки. Груповий етапі)
Хокей на траві
- 9:00 — 16:30: Жінки. Груповий етап
- 18:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап
Дзюдо.
- 11:00 — 15:00: жінки — 52 кг та чоловіки — 66 кг: відбіркові раунди
- 17:00 — 20:00: жінки — 52 кг та чоловіки — 66 кг: медальні раунди
Веслування
- 10:00 — 14:10: жіночі та чоловічі каное-одиночки, жіночі та чоловічі каное-двійки:, жіноча та чоловіча легка двійка, жіноча та чоловіча четвірка: заїзди
Регбі-7
- 14:30 — 21:00: Жінки. Груповий етап.
Вітрильний спорт
- 12:00 — 20:00 вечора: Чоловіки та жінки. Віндсерфінг, скіф
Стрільба
- 10:15 — 13:30: Чоловіки та жінки у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м: кваліфікація
- 10:30 — 14:05: Чоловіки та жінки у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м: фінали
Скейтбординг
- 13:00 — 16:30: Жінки. Вуличні відбіркові змагання
- 18:00 — 20:00: Жінки. Вуличний фінал
Серфінг
- 20:00: Чоловіки та жінки. Раунд 2
Плавання
- 12:00 — 14:00: Чоловіки на дистанції 200 м вільним стилем, чоловіки на дистанції 400 м комплексом, жінки на дистанції 100 м брасом, чоловіки на дистанції 100 м на спині, жінки на дистанції 200 м вільним стилем: кваліфікація
- 21:30 — 23:30: Чоловіки 400 м комплексом: фінал, жінки 100 м батерфляй: фінал, чоловіки 200 м вільний стиль, жінки 100 м брас, чоловіки 100 м на спині: півфінали; чоловіки 100 м брас: фінал; жінки 200 м вільний стиль: півфінал
Настільний теніс
- 11:00 — 15:00: Чоловіки та жінки. Одиночний розряд: кваліфікація
- 17:00 — 19:00: Змішаний парний розряд: чвертьфінали
- 21:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Одиночний розряд: кваліфікація
Теніс
- 13:00 — 00:00: Чоловіки, жінки та парний розряд. Кваліфікація
Волейбол
- 10:00 — 16:30: Жінки. Кваліфікація
- 18:00 — 00:30: Чоловіки. Кваліфікація
Водне поло
- 11:30 — 23.30: Чоловіки. Відбірковий етап
День 4 (понеділок, 29 липня) — 18 комплектів медалей
Стрільба з лука
- 10:30 — 13:05: Чоловічі команди. Відбіркові змагання
- 15:15 — 18:55: Чоловічі команди. Матчі за медалі
Спортивна гімнастика
- 18:30 — 21.30: Чоловіки. Командний фінал
Бадмінтон
- 9:30 — 00:00: Чоловічий, жіночий та змішаний одиночний і парний розряди. Груповий етап
Баскетбол
- 12:00 — 23:45: Жінки. Груповий етап.
Пляжний волейбол
- 10:00 — 00:00. Чоловіки та жінки. Відбіркові матчі
Бокс
- 12:00 — 23:10: жінки 60 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки +92 кг: кваліфікація
Слалом на байдарках і каное
- 16:30 — 19.30: Чоловічі півфінали та фінали C1
Маунтенбайк
- 15:00 — 17:30: Чоловічий фінал з крос-кантрі
Стрибки у воду
- 12:00 — 13:00: Чоловіки. Синхронні стрибки на 10 м: фінал
Кінний спорт
- 11:30 — 17:30: Кінні стрибки: командні та індивідуальні фінали
Фехтування
- 10:30 — 17:50: чоловіча рапіра і жіноча шабля: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
- 20:00 — 00:10: Чоловіча рапіра та жіноча шабля: півфінали, бронзові матчі, фінали
Гандбол
- 10:00 — 13:30: Чоловіки. Груповий етап
Хокей на траві
- 11:00 — 16:00: Чоловіки. Груповий етап
- 11:30 — 23:30: Жінки. Груповий етап
Дзюдо
- 11:00 — 15:00: жінки — 57 кг, чоловіки — 73 кг: відбіркові раунди
- 17:00 — 20:00: жінки — 57 кг, чоловіки — 73 кг: медальні раунди
Веслування
- 10:30 — 13:20: Чоловічі одиночки: півфінал, жіночі одиночки: півфінал: чоловічі двійки, жіночі двійки, чоловічі легкі двійки, жіночі легкі двійки, чоловічі четвірки, жіночі четвірки: втішні заїзди, чоловічі вісімки, жіночі вісімки: заїзди
Регбі-7
- 15:00 — 00:00: Жінки. Груповий
Вітрильний спорт
- 12:00 — 18:00 Чоловіки та жінки. Віндсерфінг. Чоловіки та жінки. Скіф
Стрільба
- 10:15 — 16:05: Змішана командна стрільба з пневматичного пістолета на 10 м: кваліфікація; чоловіча та жіноча стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 м: фінал
- 10:00 — 17:00: Чоловіки. Стендова стрільба. Кваліфікація
Серфінг
- 20:00. Чоловіки та жінки. Раунд 3
Плавання
- 12:00 — 14:00: жіночий комплекс 400 м, жіноче плавання 100 м на спині, чоловіче плавання на 800 м вільним стилем: кваліфікація
- 21:30 — 23:30: Жінки 400 м комплексом: фінал, чоловіки 200 м вільним стилем: фінал, жінки 100 м на спині: півфінал, чоловіки 100 м на спині: фінал, жінки 100 м брасом: фінал, жінки 200 м вільним стилем: фінал
Настільний теніс
- 11:00 — 15:00: Чоловіки та жінки. Відбірковий етап
- 17:00 — 19:00: Змішані парні півфінали
- 21:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Відбірковий етап
Теніс
- 13:00 — 00: 00: Чоловіки, жінки, парний розряд
Волейбол
- 10:00 — 00:30: Жінки. Груповий етап
Водне поло
- 15:00 — 22.30: Жінки. Відбірковий етап
День 5 (вівторок, 30 липня) — 14 комплектів медалей
Стрільба з лука
- 13:00 — 21:25: Чоловіки та жінки. Індивідуальні змагання, кваліфікація
Спортивна гімнастика
- 19:15 — 21:30: Жіночі команди. Фінал
Бадмінтон
- 9:30 — 00:00 ранку: Чоловіки та жінки. Одиночний і парний розряди. Груповий етап
Баскетбол
- 12:00 — 23:55: Чоловіки. Груповий етап
Баскетбол 3х3
- 18.30 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Пляжний волейбол
- 10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Бокс
- 12 ранку — 23:40: жінки 54 кг, жінки 57 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 80 кг. Відбіркові бої
Слалом на байдарках і каное
- 16:00 — 20:10: Чоловіки K1 та жінки C1: кваліфікаційні заїзди
Велоспорт (BMX фрістайл)
- 14:25 — 17.30: Чоловіки та жінки. Посівний раунд
Кінний спорт
- 12:00 — 17:30: Відбірковий етап Гран-прі з виїздки
Фехтування
- 13:00 — 18:30: Жіноча команда з шпаги. Кваліфікація
- 20:30 — 22.40: поєдинки за бронзові та золоті медалі серед жіночих команд шпажисток
Футбол
- 16:00 — 23:50: Чоловіки. Груповий етап
Гандбол
- 10:00 — 23:30: Жінки. Груповий етап
Хокей на траві
- 11:00 — 23:00: Чоловіки. Груповий етап
Дзюдо
- 11:00 — 15:00: жінки — 63 кг, чоловіки —81 кг. Відбірковий раунд
- 17:00 — 20:00: жінки — 63 кг, чоловіки — 81 кг. Медальні раунди
Веслування
- 10:30 — 12:50: жіночі одиночки, чоловічі одиночки: чвертьфінали; жіночі двійки, чоловічі двійки: півфінали; четвірки жіночі, четвірки чоловічі: втішні заїзди
Регбі-7
- 15:30 — 21.45: Жінки. Матчі за вихід до фіналу, бронзові та золоті медалі
Вітрильний спорт
- 12:00 — 20:00: Чоловіки та жінки. Віндсерфінг. Чоловіки та жінки. Скіф
Стрільба
- 10:30 — 11:50: Змішана командна стрільба з пневматичного пістолета на 10 м. Фінал
- 10:00 — 18:05: Жінки. Стендова стрільба. Кваліфікаційний день 1; Чоловіча стендова стрільба. Кваліфікаційний день 2 та фінал
Серфінг
- 20:00 — 6:00: Чоловіки та жінки. Чвертьфінали, півфінали та фінали
Плавання
- 12:00 — 14:00: жінки на дистанції 200 м вільним стилем, чоловіки на дистанції 100 м вільним стилем, жінки на дистанції 1500 м вільним стилем, жінки на дистанції 100 м вільним стилем, чоловіки на дистанції 200 м брасом, чоловіча естафета 4х200 м вільним стилем: кваліфікаційні запливи
- 21:30 — 23:30: Чоловіки 100 м вільним стилем, жінки 200 м на спині: півфінали, жінки 100 м на спині: фінал, чоловіки 800 м вільним стилем: фінал, жінки 100 м вільним стилем, чоловіки 200 м брасом: півфінали; чоловіча естафета 4х200 м вільним стилем: фінал
Настільний теніс
- 11:00 — 13:00: Чоловіки та жінки. Відбіркові змагання
- 14:30 — 17.00: Змішаний парний розряд: матч за бронзову медаль, матч за золоту медаль
Теніс
- 11:00 — 00:00: Чоловічий, жіночий одиночний та парний розряди
Триатлон
- 9:00 — 11:30 ранку: Чоловіки. індивідуальний фінал
Волейбол
- 10:00 — 00:30: Чоловіки. Груповий етап
Водне поло
- 11:30 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап
День 5 (середа, 31 липня) — 17 комплектів медалей
Стрільба з лука
- 13:00 — 21:25: Чоловіки та жінки. Індивідуальні відбіркові змагання
Спортивна гімнастика
- 18:30 — 21.15: Чоловіки. Фінал багатоборства
Бадмінтон
- 9:30 — 00:00: Чоловіки та жінки: груповий етап. Змішаний парнийр розряд: чвертьфінал
Баскетбол
- 12:00 — 23:45: Чоловіки та жінки: груповий етап
Баскетбол 3х3
- 18.30 — 23.30: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Пляжний волейбол
- 10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Бокс
- 12:00 — 23:25: жінки 60 кг: чвертьфінал; жінки 66 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг: кваліфікація
Слалом на байдарках і каное
- 16:30 — 19.30: Жінки C1: півфінали та фінали
Велоспорт (BMX фрістайл)
- 14:10 — 17.30: Чоловіки та жінки. Фінал
Стрибки у воду
- 12:00 — 13:00: Жінки. Синхронні стрибки на 10 м. Фінал
Кінний спорт
- 11:00 — 16:30: Відбірковий етап Гран-прі з виїздки
Фехтування
- 13:00 — 18:30: Чоловіча шабля, команда: кваліфікація
- 20:30 — 22:40: Чоловіча шабля, команда: поєдинок за бронзову медаль, поєдинок за золоту медаль
Футбол
- 18:00 — 23:50: Жінки. Груповий етап
Гандбол
- 10:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап
Хокей на траві
- 11:00 — 23:30: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Дзюдо
- 11:00 — 15:00: жінки — 70 кг, чоловіки — 90 кг. Відбіркові раунди
- 17:00 — 20:00: жінки — 70 кг, чоловіки — 90 кг. Медальні раунди
Веслування
- 10:30 — 14:10: Чоловіки-двійки легкі, жінки-двійки легкі: фінал C; чоловіки-одиночки, жінки-одиночки: півфінали C/D, чоловіки-двійки легкі, жінки-двійки легкі: півфінали; чоловіки-четвірки, жінки-четвірки-четвірки: фінал B та медальний фінал
Вітрильний спорт
- 12:00 — 20:00: Чоловіки та жінки. Віндсерфінг та скіф
Стрільба
- 10:00 — 11:30: Чоловіки. Гвинтівка 50 м з 3 положень: кваліфікація
- 10:00 — 18:05: Жінки. Стендова стрільба: кваліфікаційний день 2 та фінали
Плавання
- 12:00 — 14:00: жіночі запливи на 200 м брасом, чоловічі запливи на 200 м на спині, жіночі запливи на 200 м комплексом
- 21:30 — 23:30: Жінки. 100 м вільним стилем — фінал, чоловіки 200 м батерфляєм — фінал, жінки 200 м батерфляєм — півфінал, жінки 1500 м вільним стилем — фінал; чоловіки 200 м на спині — фінал, жінки 200 м брасом — півфінал, чоловіки 200 м брасом — фінал, чоловіки 100 м вільним стилем — фінал
Настільний теніс
- 11:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Одиночний розряд. Відбіркові змагання
Теніс
- 13:00 — 00:00: Чоловічий та жіночий одиночний та парний розряди
Триатлон
- 9:00 — 11:40: Жінки. індивідуальний фінал
Волейбол
- 10:00 — 16:30: Чоловіки. Груповий етап
- 18:00 — 00:30: Жінки. Груповий етап
Водне поло
- 15:00 — 22:30: Жінки. Груповий етап
День 6 (четвер, 1 серпня) — 18 комплектів медалей
Стрільба з лука
- 10:30 — 20.25: Чоловіки та жінки. Індивідуальні змагання, кваліфікація
Спортивна гімнастика
- 19:15 — 21.25: Жінки. Індивідуальне багатоборство. Фінал
Легка атлетика
- 8:30 — 10:05: Чоловіки. Спортивна ходьба на 20 км. Фінал
- 10:20 — 12:05: Жінки. Спортивна ходьба на 20 км. Фінал
Бадмінтон
- 9:30 — 12:00: Чоловіки. Одиночний розряд: 1/8 фіналу. Жінки. Парний розряд: чвертьфінал
- 14:00 — 16:30: Чоловіки. Парний розряд: чвертьфінал
- 19:30 — 23.00: Змішаний парний розряд: півфінали
Баскетбол
- 12:00 — 23:45: Жінки. Груповий етап
Баскетбол 3х3
- 10:00 — 00:30: Чоловіки та жінки. Пул-раунд
Пляжний волейбол
- 10:00 — 00:00: Чоловіки та жінки. Груповий етап
Бокс
- 12:00 — 23:25: жінки 50 кг, жінки 75 кг: раунд 32 або раунд 16; жінки 54 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки 92 кг. Відбіркові бої
Слалом на байдарках і каное
- 16:30 — 19.35: Чоловіки K1: півфінали та фінали
Велоспорт (перегони на BMX)
- 21:00 — 23:20: Чоловіки та жінки. Чвертьфінали
Кінний спорт
- 12:00 — 15:00: Відбірковий командний турнір зі стрибків
Фехтування
- 11:00 — 18:10: Жіноча команда рапіристок. Кваліфікація
- 20:10 — 23.00: Жіноча команда рапіристок. Матч за бронзові та золоті медалі
Гольф
- 10:00 — 19:00: Чоловіки: раунд 1
Гандбол
- 10:00 — 23:30. Жінки. Груповий етап
Хокей на траві
- 11:00 — 23:30: Чоловіки. Груповий етап
Дзюдо
- 11:00 — 13:00: жінки — 78 кг, чоловіки — 100 кг. Відбіркові раунди
- 17:00 — 20:00: жінки — 78 кг, чоловіки — 100 кг. Медальні раунди
Веслування
- 10:30 — 11:40: жіночі каное-одиночки, чоловічі каное-одиночки: півфінали; жіночі вісімки, чоловічі вісімки: повторні матчі; жіночі каное-двійки, чоловічі каное-двійки, жіноча четвірка-двійка, чоловіча четвірка-двійка: фінал В; жіночі каное-двійки, чоловічі каное-двійки, жіноча четвірка-четвірка, чоловіча четвірка-четвірка: медальний фінал.
Вітрильний спорт
- 10 ранку — 18 вечора: чоловічі та жіночі змагання з веслування на лижах: медальні перегони; чоловічі та жіночі змагання з віндсерфінгу та веслування на човнах
Стрільба
- 8.30-9.50: Чоловіки гвинтівка 50 м 3 позиції: фінал
- 11:00-12:30: Жінки гвинтівка 50 м 3 позиції: кваліфікація
Плавання
- 10:00-12:00: жіноче плавання на 200 м на спині, чоловіче плавання на 50 м вільним стилем, чоловіче індивідуальне плавання на 200 м комплексним плаванням, жіноча естафета 4х200 м вільним стилем: запливи
- 19.30 - 21.30: жіноче плавання на 200 м вільним стилем: фінал, чоловіче плавання на 200 м на спині: фінал; чоловіче плавання на 50 м вільним стилем: півфінал; жіноче плавання на 200 м брасом: фінал; жіноче плавання на 200 м на спині, чоловіче плавання на 200 м комплексним плаванням: півфінал; жіноча естафета 4x200 м вільним стилем: фінал.
Настільний теніс
- 9 ранку-12 вечора: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: чвертьфінали
- 14:00-17:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: чвертьфінали
- 19:00-10:00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: чвертьфінали
Теніс
- 11:00 - 16:00: Чвертьфінали в чоловічому одиночному розряді, півфінали в жіночому одиночному розряді
- 11 ранку - 18 вечора: Чвертьфінали чоловічого одиночного розряду, півфінали жіночого та змішаного парного розряду
- 11 ранку - 18 вечора: півфінали жіночого та змішаного парного розряду
- 18:00 - 22:00: Чвертьфінали в чоловічому одиночному розряді, півфінали в жіночому одиночному розряді
Волейбол
- 8:00-10:30: Попередні змагання серед жінок
- 12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед жінок
- 16:00-18:30: Відбіркові змагання серед жінок
- 20:00-10:30: Відбіркові змагання серед жінок
Водне поло
- 9.30-12.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
- 14:00-17:00: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
- 18.30 - 21.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
День 7 (п'ятниця, 2 серпня) — 23 комплекта медалей
Стрільба з лука
- 8.30-11.05: Змішана команда: відбіркові змагання
- 13:15 - 16:25: Змішана команда: медальні раунди
Легка атлетика
- 9:05: Чоловіче десятиборство: 100 м
- 9:10: Чоловічий молот: кваліфікація А
- 9:15: Стрибки у висоту серед жінок: кваліфікація
- 9:35: 100 м з/б: попередні забіги
- 9:55: Чоловіче десятиборство: стрибки у довжину
- 10:05: Чоловіки на 1500 м: раунд 1
- 10:35: Чоловічий молот: кваліфікація B
- 10:50: 100 м з/б жінки: раунд 1
- 11:15: Чоловіче десятиборство: штовхання ядра
- 17:00: Чоловіче десятиборство: стрибки у висоту
- 17:10: Жінки на 5000 м: раунд 1
- 17:15: Потрійний стрибок серед жінок: кваліфікація
- 17:55: Жінки з метання диска: кваліфікація А
- 18:10: Змішана естафета 4х400 м: раунд 1
- 18:45: Жінки, біг на 800 м: раунд 1
- 19:10: Штовхання ядра серед чоловіків: кваліфікація
- 19:20: Жінки з метання диска: кваліфікація B
- 19:50: Чоловіче десятиборство: 400 м
- 20:20: Чоловіки з бігу на 10 000 м: фінал
Бадмінтон
- 7.30-12.00: Чоловічий та жіночий парний розряд: півфінали
- 14:00 - 21:30: Чоловічий одиночний розряд: чвертьфінали; змішаний парний розряд: матчі за медалі
Баскетбол
- 10:00 - 14:15: Чоловічий груповий етап (2 матчі)
- 16:15-18:00: Чоловічий груповий етап (1 матч)
- 20:00 - 21:45: Чоловічий груповий етап (1 матч)
Баскетбол 3х3
- 8 ранку - 10 ранку: чоловічий та жіночий пул (4 матчі)
- 11.30 - 13.30: Чоловічий та жіночий пул (4 матчі)
- 16.30-18.30: Чоловічий та жіночий пул (4 матчі)
- 20:00-10:00: Чоловічий та жіночий пул (4 матчі)
Пляжний волейбол
- 8 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі відбіркові матчі (4 матчі)
- 14:00-17:00: Чоловічі та жіночі відбіркові матчі (3 матчі)
- 19:00-10:00: Чоловічі та жіночі відбіркові матчі (3 матчі)
Бокс
- 14.30-17.10: Жінки 57 кг: раунд 32 або раунд 16; чоловіки 51 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки +92 кг: чвертьфінали
- 19:00 - 21:40: Жінки 57 кг: раунд 32 або раунд 16, чоловіки 51 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки +92 кг: чвертьфінали
Велоспорт (BMX)
- 19:00 - 21:30: Чоловічі та жіночі півфінали та фінали
Стрибки у воду
- 10-11 ранку: Чоловіки синхронні стрибки з 3-метрового трампліну: фінал
Кінний
- 13:00 - 15:30: Команда зі стрибків: фінал
Фехтування
- 11:00 — 16:30: Чоловіча команда шпажистів: таблиця 64, таблиця 32, таблиця 16, чвертьфінали, півфінали, матчі за вихід до фіналу
- 18.30 — 20.40: Чоловіча команда шпажистів: медальний фінал
Футбол
- 14:00-11:00: Чвертьфінали серед чоловіків (4 матчі)
Гольф
- з 8 ранку до 5 вечора: Чоловічий турнір: 2 тур
Гандбол
- 8:00-11:30: Попередні матчі серед чоловіків (2 матчі)
- 13:00 - 16:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
- 18:00 - 21:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
Хокей
- 9:00-11:30: жіночий та чоловічий пул (2 матчі)
- 11.45 - 14.30: жіночий та чоловічий пул (2 матчі)
- 16:00-18:30: Чоловічий пул (2 матчі)
- 18.45 - 21.30: Чоловічий пул (2 матчі)
Дзюдо
- 9 ранку - 13 вечора: жінки +78 кг, чоловіки +100 кг: відбіркові раунди
- 15:00-18:00: жінки +78 кг, чоловіки +100 кг: медальні раунди
Веслування
- 8.30-11.50: Чоловічі одиночні човни, жіночі одиночні човни: фінали F/E/D; чоловічі парні каное, жіночі парні каное, чоловічі легкі двомісні човни, жіночі легкі двомісні човни: фінал B; чоловічі парні каное, жіночі парні каное, чоловічі легкі двомісні човни, жіночі легкі двомісні човни: фінал за медалі
Вітрильний спорт
10 ранку - 18 вечора: чоловічий та жіночий віндсерфінг: медальна серія; чоловічий, жіночий та змішаний човен
Стрільба
- 8 ранку - 13:00: Жінки, пістолет на 25 м: кваліфікація
- 8.30-9.50: Жіноча гвинтівка на 50 м 3 позиції: фінал
- з 8:00 до 13:30: Чоловіки: скіт: кваліфікаційний день 1
Плавання
- 10:00-12:00: Чоловіки на дистанції 100 м плавання, жінки на дистанції 200 м комплексним плаванням, жінки на дистанції 800 м вільним плаванням, змішана естафета 4х100 м комплексним плаванням: запливи
- 19.30 - 21.30: Чоловіки 50 м вільний: фінал, жінки 200 м на спині: фінал, чоловіки 200 м комплексне плавання: фінал; чоловіки 100 м плавання, жінки 200 м комплексне плавання: півфінали
Настільний теніс
- 9-11 ранку: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: півфінали
- 12.30 - 14.30: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: півфінали
Теніс
- 11 ранку - 16 вечора: чоловічий одиночний розряд: півфінали; жіночий одиночний розряд: фінал за бронзову медаль
- 11:00 - 16:00: Фінал чоловічого та змішаного парного розряду: бронзові медалі
- 18:00 - 22:30: Чоловічий одиночний розряд: півфінал; змішаний парний розряд: фінал за золоту медаль
Батут
- 11:00 - 13:30: Фінал серед жінок
- 17:00-19:30: Фінал серед чоловіків
Волейбол
- 8:00-10:30: Попередні змагання серед чоловіків
- 12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед чоловіків
- 16:00-18:30: Відбіркові змагання серед чоловіків
- 20:00 - 22:30: Відбіркові змагання серед чоловіків
Водне поло
- 13:00-16:00: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)
- 17.30-20.30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)
День 8 (субота 3 серпня) — 28 комплектів медалей
Стрільба з лука
- 8.30-10.15: Жіноча індивідуальна програма: відбіркові змагання
- 12:00 - 14:20: Жіноча індивідуальна гонка: медальні раунди
Спортивна гімнастика
- з 14:00 до 17:00: Чоловічі вільні, жіночі опорні стрибки, чоловічий опорний кінь: фінали
Легка атлетика
- 9.05: Чоловіче десятиборство: 110 м з бар'єрами
- 9.10 ранку: чоловічі стрибки з жердиною: кваліфікація
- 9.35: Чоловіки, 100 м: попередні забіги
- 9.55: Чоловіче десятиборство: метання диска А
- 10.10 ранку: жіночий забіг на 800 м: повторний забіг
- 10.45: Чоловіки, 100 м: раунд 1
- 11 ранку: Чоловіче десятиборство: метання диска B
- 12.40: Чоловіче десятиборство: стрибки з жердиною
- 18.10: Чоловіче десятиборство: спис А
- 18:15: Чоловіки, 1500 м: повторний забіг
- 18:35: Штовхання ядра серед чоловіків: фінал
- 18.50: 100 м з/б: півфінали
- 19.10: Чоловіче десятиборство: спис B
- 19.20: Фінал жіночого потрійного стрибка
- 19:55: Змішана естафета 4х400 м: фінал
- 20:20: Фінал забігу на 100 м серед жінок
- 20.45: Чоловіче десятиборство: фінал на 1500 м
Бадмінтон
- 7.30-12.00: Жіночий одиночний розряд: чвертьфінали
- 14:00-16:30: Жіночий парний розряд: матчі за медалі
Баскетбол
- 10:00 - 14:15: Чоловічий та жіночий груповий етап (2 матчі)
- 16.15-18.00: Чоловіки/жінки (1 матч)
- 20:00 - 21:45: Чоловіки/жінки (1 матч)
Баскетбол 3х3
- 16.30-18.30: Жіночий пул (4 матчі)
- 20.30 - 21.30: Жіночий плей-офф (2 матчі)
Пляжний волейбол
- 8 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі відбіркові матчі (4 матчі)
- 15:00-18:00: Чоловічі та жіночі попередні матчі або раунд до щасливчика (3 матчі)
- 20:00-21:00: Чоловічий та жіночий раунд на щастя (3 матчі)
Бокс
- 14.30-16.55: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг: чвертьфінали; жінки 60 кг: півфінали
- 19:00 - 21:25: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки 71 кг: чвертьфінали; жінки 60 кг: півфінали
Слалом на байдарках і каное
- 14.30-18.15: чоловіча та жіноча байдарка-одиночка: заїзди на час та повторні раунди
Їзда на велосипеді (дорогою)
- 10 ранку - 17.15 вечора: Чоловіча шосейна гонка
Кінний
- 9:00 - 15:30: Фінал спеціального командного Гран-прі з виїздки
Фехтування
- 10.30 - 16.00: Жіноча шабельна команда: таблиця 64, таблиця 32, таблиця 16, чвертьфінали, півфінали, матчі за вихід у фінал
- 18:00-20:10: Жіноча шабельна команда: медальний фінал
Футбол
- 14:00-11:00: Чвертьфінали серед жінок (4 матчі)
Гольф
- з 8 ранку до 5 вечора: Чоловічий турнір: 3-й тур
Гандбол
- 8:00-11:30: Попередні матчі серед жінок (2 матчі)
- 13:00 - 16:30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)
- 18:00 - 21:30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)
Хокей
- 9:00-11:30: Жіночий пул (2 матчі)
- 11.45 - 14.30: Жіночий пул (2 матчі)
- 16:00-18:30: Жіночий пул (1 матч)
- 18.45 - 21.30: Жіночий пул (1 матч)
Дзюдо.
- 7 ранку - 13:00: Змішана команда: відбіркові раунди, перегравання, півфінали
- 15:00-18:00: Змішана команда: медальні раунди
Веслування
- 8.30-10.40: Жіночі одиночні човни, чоловічі одиночні човни: фінали С/В та медальний фінал; жіночі вісімки, чоловічі вісімки: медальні фінали
Вітрильний спорт
- 10 ранку - 7 вечора: чоловічі, жіночі та змішані човни; змішані багатокорпусні
Стрільба
- 8.30-9.50: стрільба з пістолета на 25 м серед жінок: фінал
- з 8:00 до 16:05: Жіноча управа: кваліфікаційний день 1; Чоловіча управа: кваліфікаційний день 2 та фінал
Плавання
- 10 ранку-12 вечора: жінки 50 м вільним стилем, чоловіки 1500 м вільним стилем, чоловіча естафета 4х100 м комплексним плаванням, жіноча естафета 4х100 м комплексним плаванням: запливи
- 19.30 - 21.30: Чоловіки на дистанції 100 м вільним стилем: фінал; жінки на дистанції 50 м вільним стилем: півфінал; жінки на дистанції 200 м комплексним плаванням: фінал, жінки на дистанції 800 м вільним стилем: фінал, змішана естафета 4х100 м комплексним плаванням: фінал
Настільний теніс
- 12.30 - 15.00: Жіночий одиночний розряд: медальні фінали
Теніс
- 11 ранку - 18 вечора: чоловічий одиночний розряд: фінал за бронзову медаль; жіночий одиночний розряд, чоловічий парний розряд: фінал за золоту медаль
Волейбол
- 8:00-10:30: Попередні змагання серед жінок
- 12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед жінок
- 16:00-18:30: Відбіркові змагання серед чоловіків
- 20:00 - 22:30: Відбіркові змагання серед чоловіків
Водне поло
- 9.30-12.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
- 14:00-17:00: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
- 18.30 - 21.30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
День 9 (неділя, 4 серпня) — 20 комплектів медалей
Стрільба з лука
- 8.30-10.15: Чоловіча індивідуальна гонка: вибування
- 12:00 - 14:20: Чоловіки, індивідуальна гонка: медальні раунди
Спортивна гімнастика
- 14:00-16:25: Чоловічі кільця, жіночі бруси, опорний стрибок: фінали
Легка атлетика
- 9.05 ранку: Жіночий забіг на 3000 м з перешкодами: раунд 1
- 9.20: Жіночий молот: кваліфікація А
- 9.55 ранку: 200 м серед жінок: раунд 1
- 10 ранку: Стрибки у довжину серед чоловіків: кваліфікація
- 10.45: Жіночий молот: кваліфікація B
- 10.50: Чоловіки з бігу на 110 м з бар'єрами: раунд 1
- 11.35: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: раунд 1
- 18:05: Чоловіки 400 м: раунд 1
- 18.50: Стрибки у висоту серед жінок: фінал
- 19:00: Чоловіки 100 м: півфінали
- 19:30: Чоловічий молот: фінал
- 19.35: Біг на 800 м з/б: півфінали
- 20.10: Чоловіки, 1500 м: півфінали
- 20.50: Чоловіки на дистанції 100 м: фінал
Бадмінтон
- 7.30-12.00: Чоловічий та жіночий одиночний розряд: півфінали
- 14:00-16:30: Чоловічий парний розряд: матчі за медалі
Баскетбол
- 10:00 - 14:15: Жіночий груповий етап (2 матчі)
- 16:15-18:00: Жіночий груповий етап (1 матч)
- 20:00 - 21:45: Жіночий груповий етап (1 матч)
Баскетбол 3х3
- 16.30-18.30: Чоловічий пул (4 матчі)
- 20.30 - 21.30: Стиковий раунд серед чоловіків (2 матчі)
Пляжний волейбол
- 8 ранку - 10 ранку: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
- 12:00 - 14:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
- 16:00-18:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
- 20:00-10:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
Бокс
- 10:00-12:25: жінки 57 кг, жінки 75 кг: чвертьфінали: жінки 54 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки 92 кг: півфінали
- 14.30-16.55: жінки 57 кг, жінки 75 кг: чвертьфінали; жінки 54 кг, чоловіки 51 кг, чоловіки 63,5 кг, чоловіки 80 кг, чоловіки 92 кг: півфінали
Слалом на байдарках і каное
- 14.30 - 16.25: Чоловіча та жіноча байдарка-одиночка: заїзди
Їзда на велосипеді (дорогою)
- 13:00-17:45: Жіноча шосейна гонка
Кінний
- 9:00-13:00: Гран-прі з виїздки індивідуальний фрістайл: фінал
Фехтування
- 9:00 - 16:10: Чоловіча команда рапіристів: таблиця 64, таблиця 32, таблиця 16, чвертьфінали, півфінали, матчі за вихід у фінал
- 18.10 - 21.00: Чоловіча команда рапіристів: медальні фінали
Гольф
- 8 ранку - 17.30 вечора: Чоловічий турнір: 4 тур (медальний фінал)
Гандбол
- 8:00-11:30: Попередні матчі серед чоловіків (2 матчі)
- 13:00 - 16:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
- 18:00 - 21:30: Чоловічі попередні матчі (2 матчі)
Хокей
- 9 ранку - 2 вечора: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)
- 16.30 - 21.30: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)
Вітрильний спорт
- 22:00-6:00: Чоловічий та жіночий кайт; чоловічий, жіночий та змішаний човен; змішаний багатокорпусний човен
Стрільба
- 8 ранку - 16 вечора: чоловічий скорострільний пістолет на 25 метрів: кваліфікація
- 8.30 - 16.05: Жіноча скіт: кваліфікаційний день 2 та фінали
Плавання
- 17.30-19.30: Фінал жіночого плавання на 50 м вільним стилем, фінал чоловічого плавання на 1500 м вільним стилем, фінал чоловічої естафети 4х100 м комплексним плаванням, фінал жіночої естафети 4х100 м комплексним плаванням.
Настільний теніс
- 12.30 - 15.00: Чоловічий одиночний розряд: медальні фінали
Теніс
- 11 ранку - 18 вечора: Жіночі парні змагання: фінали за бронзу, золото; Чоловічі одиночні змагання: фінал за золото
Волейбол
- 8:00-10:30: Попередні змагання серед жінок
- 12:00 - 14:30: Відбіркові змагання серед жінок
- 16:00-18:30: Відбіркові змагання серед жінок
- 20:00-10:30: Відбіркові змагання серед жінок
Водне поло
- 13:00-16:00: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)
- 17.30-20.30: Відбіркові матчі серед жінок (2 матчі)
День 10 (понеділок, 5 серпня) — 17 комплектів медалей
Спортивна гімнастика
11:00 - 14:15: Чоловічі паралельні бруси, жіночі опорні стрибки, чоловічі гімнастичні вправи, жіночі вільні: фінали
Художнє плавання
18:30-20:00: Технічна підготовка команди
Легка атлетика
- 9.05: Чоловіки, біг на 400 м з бар'єрами: раунд 1
- 9.10: Чоловічий диск: кваліфікація А
- 9.40: Стрибки з жердиною серед жінок: кваліфікація
- 9.50: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: повторний забіг
- 10.20: Чоловічий забіг на 400 м: повторний забіг
- 10.35: Чоловічий метання диска: кваліфікація B
- 10.55: 400 м з/б жінки: раунд 1
- 11.50: 200 м серед жінок: повторний забіг
- 18:00: Чоловічі стрибки з жердиною: фінал
- 18.04: Чоловічий забіг на 3000 м з перешкодами: раунд 1
- 18:55: Чоловіки 200 м: раунд 1
- 19.35: Жінки з метання диска: фінал
- 19.45: 200 м, жінки: півфінали
- 20.10: Фінал забігу на 5000 м серед жінок
- 20.45: Фінал з бігу на 800 м серед жінок
Бадмінтон
- 8.45-11.30: Жіночий одиночний розряд: матчі за медалі
- 13.30 - 16.30: Чоловічий одиночний розряд: матчі за медалі
Баскетбол 3х3
- 16.30-18.30: Чоловічі та жіночі півфінали
- 20:00 - 22:20: Фінали за медалі серед чоловіків та жінок
Пляжний волейбол
- 8 ранку - 10 ранку: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
- 12:00 - 14:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
- 16:00-18:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
- 20:00-10:00: чоловічий та жіночий раунд 16 (2 матчі)
Слалом на байдарках і каное
- 14.30-16.30: Чоловіча та жіноча байдарка-крос: півфінали, фінали
Велотрек
- 16:00-18:40: Командний спринт серед чоловіків, командна гонка переслідування серед чоловіків: кваліфікація; командний спринт серед жінок: кваліфікація, перший раунд, медальний фінал
Стрибки у воду
- 9:00-11:10: Жіноча 10-метрова вишка: попередні змагання
- 14:00-16:00: Жіноча 10-метрова вишка: півфінали
Кінний
- 13:00-17:00: Індивідуальна кваліфікація зі стрибків
Футбол
- 17:00 - 23:00: Чоловічі півфінали
Хокей
- 9 ранку - 2 вечора: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)
- 16.30 - 21.30: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)
Вітрильний спорт
- 22:00-6:00: Чоловічий та жіночий кайт; чоловічий, жіночий та змішаний човен; змішаний багатокорпусний човен
Стрільба
- 8.30-9.50: Чоловіки у стрільбі зі скорострільного пістолета на 25 м: фінал
- 8:00 - 15:35: Змішаний командний скіт: кваліфікація та фінал
Спортивне скелелазіння
- 9 ранку - 13:00: чоловічий боулдеринг/лідер: півфінал (боулдеринг); жіночий швидкісний: кваліфікація
Настільний теніс
- 9 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі команди: раунд 16
- 14:00-17:00: Чоловічі та жіночі команди: раунд 16
- 19:00-10:00: Командний раунд 16 серед чоловіків та жінок
Триатлон
- 7 ранку - 9.10 ранку: фінал змішаної командної естафети
Волейбол
- 8:00-10:30: Чвертьфінали серед чоловіків
- 12:00 - 14:30: Чвертьфінали серед чоловіків
- 16:00-18:30: Чвертьфінали серед чоловіків
- 20:00 - 22:30: Чвертьфінали серед чоловіків
Водне поло
- 11:00 - 15:30: Чоловічі попередні змагання (3 матчі)
- 17.30-10.00: Попередні матчі серед чоловіків (3 матчі)
Боротьба
- 14:00-16:00: чоловіча греко-римська боротьба 60 кг, чоловіча греко-римська боротьба 130 кг, жіноча вільна боротьба 68 кг: 16 раундів та чвертьфінали
- 20:00 - 21:00: чоловіча греко-римська боротьба 60 кг, чоловіча греко-римська боротьба 130 кг, жіноча вільна боротьба 68 кг: півфінали
День 11 (вівторок, 6 серпня) — 15 комплетків медалей
Художнє плавання
- 18:30-20:00: Командна вільна розминка
Легка атлетика
- 9.05 ранку: Жінки на 1500 м: раунд 1
- 9.20: Чоловічий спис: кваліфікація А
- 9.50: Чоловіки з бігу на 110 м з бар'єрами: повторний забіг
- 10.15: Стрибки у довжину серед жінок: кваліфікація
- 10.20 ранку: 400 м серед жінок: повторний забіг
- 10.50: Спис у чоловіків: кваліфікація B
- 11 ранку: Чоловіки, біг на 400 м з бар'єрами: перегравання
- 11.30: Чоловіки на дистанції 200 м: повторний забіг
- 18:35: Чоловіки 400 м: півфінали
- 18.55: Жіночий молот: фінал
- 19.07: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: півфінали
- 19:15: Стрибки у довжину серед чоловіків: фінал
- 19.50: Чоловіки на 1500 м: фінал
- 20.10: Жіночий забіг на 3000 м з перешкодами: фінал
- 20.40: Фінал запливу на 200 м серед жінок
Баскетбол
- 10 ранку-12 вечора: Чвертьфінали серед чоловіків
- 13:30 - 15:30: Чвертьфінали серед чоловіків
- 17:00-19:00: Чвертьфінали серед чоловіків
- 20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед чоловіків
Пляжний волейбол
- 16:00-18:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)
- 20:00-10:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)
Бокс
- 20.30-20.30: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 71 кг: півфінали; жінки 60 кг: фінал
Веслування на байдарках і каное
- 8.30 - 13.50: Чоловіки С2 500м, чоловіки К1 1000м, чоловіки К4 500м, жінки С2 500м, жінки К1 500м, жінки К4 500м: заїзди та чвертьфінали
Велоспорт (трек)
- 16.30-18.55: Командний спринт серед чоловіків: перше коло, медальний фінал; командна гонка переслідування серед чоловіків: перше коло; командна гонка переслідування серед жінок: кваліфікація
Стрибки у воду
- 9-11 ранку: Чоловічий 3-метровий трамплін: попередні змагання
- 14:00-16:00: Жіноча 10-метрова вишка: фінал
Кінний
- 9:00-11:30: Індивідуальний фінал зі стрибків з трампліну
Футбол
- 17:00 - 23:00: Жіночі півфінали
Гандбол
- 8.30-10.30: Чвертьфінали серед жінок
- 12.30 - 14.30: Чвертьфінали серед жінок
- 16.30-18.30: Чвертьфінали серед жінок
- 20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед жінок
Хокей
- 13:00-15:00: Чоловічі півфінали
- 18:00-20:00: Чоловічі півфінали
Вітрильний спорт
- 10 ранку - 18 вечора: чоловічі та жіночі човни: медальні заїзди; чоловічий та жіночий кайт; змішані човни; змішані багатокорпусні
Скейтбординг
- 11.30 - 15.00: Жіночий парк: відбіркові змагання
- 16:30-18:00: Жіночий парк: медальний фінал
Спортивне скелелазіння
- 9 ранку - 13:00: жіночий боулдеринг/лідер: півфінал (боулдеринг); чоловічий швидкісний: кваліфікація
Настільний теніс
- 9 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі команди: раунд 16
- 15:00-17:00: Чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали
- 19:00-10:00: Чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали
Волейбол
- 8 ранку-10.30: Чвертьфінали серед жінок
- 12:00 - 14:30: Чвертьфінали серед жінок
- 16:00-18:30: Чвертьфінали серед жінок
- 20:00-10:30: Чвертьфінали серед жінок
Водне поло
- 13:00-16:00: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)
- 18:00 - 21:00: Чвертьфінали серед жінок (2 матчі)
Боротьба
- 10 ранку-12.30 вечора: чоловіча греко-римська 60 кг, чоловіча греко-римська 130 кг, жіноча вільна 68 кг: повторні поєдинки; чоловіча греко-римська 77 кг, чоловіча греко-римська 97 кг, жіноча вільна 50 кг: раунд 16 та чвертьфінали
- 17.15 - 21.00: чоловіча греко-римська 77 кг, чоловіча греко-римська 97 кг, жіноча вільна 50 кг: півфінали; чоловіча греко-римська 60 кг, чоловіча греко-римська 130 кг, жіноча вільна 68 кг: медальні фінали
День 12 (середа, 7 серпня) — 21 комплект медалей
Художнє плавання
- 18.30-20.15: Командна акробатична програма: медальний фінал
Легка атлетика
- 6.30-9.45: Марафонська спортивна ходьба, змішана естафета: фінал
- 9.05: Стрибки у висоту серед чоловіків: кваліфікація
- 9.15: Біг на 100 м з бар'єрами серед жінок: раунд 1
- 9.25: Жінки, метання списа: кваліфікація А
- 10 ранку: Чоловіки на 5000 м: раунд 1
- 10.45: Чоловіки, біг на 800 м: раунд 1
- 10.50: Жінки, метання списа: кваліфікація B
- 11.35: Жінки на 1500 м: повторний забіг
- 18:00: Стрибки з жердиною серед жінок: фінал
- 18:05: Чоловіки з бігу на 110 м з бар'єрами: півфінали
- 18:15: Чоловічий потрійний стрибок: кваліфікація
- 18:35: Чоловіки 400 м з бар'єрами: півфінал
- 19.02: Чоловіки, 200 м: півфінали
- 19:25: Чоловічий диск: фінал
- 19.45: 400 м з/б: півфінали
- 20:20: Чоловіки, 400 м: фінал
- 20.40: Чоловічий забіг на 3000 м з перешкодами: фінал
Баскетбол
- 10 ранку-12 вечора: Чвертьфінали серед жінок
- 13.30 - 15.30: Чвертьфінали серед жінок
- 17:00-19:00: Чвертьфінали серед жінок
- 20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед жінок
Пляжний волейбол
- 16:00-18:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)
- 20:00-10:00: Чвертьфінали серед чоловіків та жінок (2 матчі)
Бокс
- 20.30-20.30: жінки 57 кг, чоловіки +92 кг: півфінали; чоловіки 63,5 кг, чоловіки 80 кг: фінали
Веслування на байдарках і каное
- 8.30 - 14.10: Чоловіки С1 1000м, чоловіки К2 500м, жінки С1 200м, жінки К2 500м: заїзди та чвертьфінали
Велоспорт (трек)
- 11.45 - 14.30: Чоловічий спринт: кваліфікація, ранні раунди, перестрілки; жіночий кейрін: перший раунд, перестрілки; жіноча командна гонка переслідування: перший раунд
- 16.30-18.50: чоловічий спринт: ранні раунди, повторні раунди; чоловіча командна гонка переслідування: медальні фінали; жіноча командна гонка переслідування: медальні фінали
Стрибки у воду
- 9-11 ранку: Чоловічий 3-метровий трамплін: півфінали
- 14:00-16:00: Жіночі стрибки з 3-метрового трампліну: попередні змагання
Гольф
- 8 ранку - 17 вечора: Жіночий турнір: раунд 1
Гандбол
- 8.30-10.30: Чвертьфінали серед чоловіків
- 12.30 - 14.30: Чвертьфінали серед чоловіків
- 16.30-18.30: Чвертьфінали серед чоловіків
- 20.30 - 22.30: Чвертьфінали серед чоловіків
Хокей
- 13:00-15:00: Жіночі півфінали
- 18:00-20:00: Жіночі півфінали
Вітрильний спорт
- 10 ранку - 18 вечора: Змішаний човен, Змішаний багатокорпусний: медальні перегони; чоловічий та жіночий кайт
Скейтбординг
- 11.30 - 15.00: Чоловічий парк: попередні змагання
- 16:30-18:00: Чоловічий парк: медальний фінал
Спортивне скелелазіння
- 9 ранку-12.15 вечора: Чоловіки боулдер/лідер: півфінал (лідерство); жінки швидкість: медальний фінал
Настільний теніс
- 9 ранку-12 вечора: чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали
- 14:00-17:00: Чоловічі та жіночі команди: чвертьфінали
- 19:00-10:00: Чоловіча команда: півфінали
Тхеквондо
- 8:00-11:30: Чоловіки 58 кг, жінки 49 кг: кваліфікаційні раунди
- 13.30 - 16.30: Чоловіки 58 кг, жінки 49 кг: чвертьфінали, півфінали
- 18.30-10.00: Чоловіки 58 кг, жінки 49 кг: повторні поєдинки, медальні фінали
Волейбол
- 15:00 - 17:30: Чоловічі півфінали
- 19:00 - 21:30: Чоловічі півфінали
Водне поло
- 13:00-16:00: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)
- 18:00 - 21:00: Чвертьфінали серед чоловіків (2 матчі)
Важка атлетика
- 14:00-16:30: Чоловіки 61 кг: фінал
- 18:30 - 21:00: Жінки 49 кг: фінал
Боротьба
- 10 ранку-12.30 вечора: чоловіча греко-римська 77кг, чоловіча греко-римська 97кг, жіноча вільна 50кг: повторний поєдинок; чоловіча греко-римська 67кг, чоловіча греко-римська 87кг, жіноча вільна 53кг: раунд 16 та чвертьфінал
- 17.15 - 21.00: чоловіча греко-римська в/к 67 кг, чоловіча греко-римська в/к 87 кг, жіноча вільна в/к 53 кг: півфінали; чоловіча греко-римська в/к 77 кг, чоловіча греко-римська в/к 97 кг, жіноча вільна в/к 50 кг: медальні фінали
День 13 (четвер 8 серпня) — 26 комплектів медалей
Легка атлетика
- 9.05: Жіноче семиборство: 100 м з бар'єрами
- 9.25: Штовхання ядра серед жінок: кваліфікація
- 9.35: Біг на 100 м з бар'єрами серед жінок: повторний забіг
- 10.05: Жіноче семиборство: стрибки у висоту
- 10.10 ранку: Жіноча естафета 4х100 м: раунд 1
- 10.35: Чоловіча естафета 4х100 м: раунд 1
- 11 ранку: Чоловіки, 800 м: повторний забіг
- 18.35: Жіноче семиборство: штовхання ядра;
- 18.35: Жінки, 1500 м: півфінали
- 19:00: Стрибки у довжину серед жінок: фінал
- 19:25: Спис у чоловіків: фінал
- 19:30: Чоловіки 200 м: фінал
- 19.55: Жіноче семиборство: 200 м
- 20.25: Біг на 400 м з бар'єрами серед жінок: фінал
- 20.45: Фінал з бігу на 110 м з бар'єрами серед чоловіків
Баскетбол
- 16.30-18.30: Чоловічі півфінали
- 20:00-10:00: Чоловічі півфінали
Пляжний волейбол
- 16:00-18:00: чоловічі та жіночі півфінали (2 матчі)
- 20:00-10:00: чоловічі та жіночі півфінали (2 матчі)
Бокс
- 20.30-20.30: жінки 75 кг, чоловіки 57 кг: півфінали; жінки 54 кг, чоловіки 51 кг: фінали
Веслування на байдарках і каное
- 9.30 - 13.30: Чоловіки С2 500м, чоловіки К4 500м, жінки С2 500м, жінки К4 500м: півфінали та фінали
Велоспорт (трек)
- 16:00-18:55: Чоловічий спринт: чвертьфінали та класифікаційні забіги; чоловічий омніум: медальний фінал; жіночий кейрін: чвертьфінали, півфінали, медальний фінал
Стрибки у воду
- 9 ранку - 11 ранку: жіночі стрибки з 3-метрового трампліну: півфінали
- 14:00-16:00: Чоловічий 3-метровий трамплін: фінал
Футбол
- 16:00-19:00: Матч за бронзову медаль серед чоловіків
Гольф
- 8 ранку - 17 вечора: Жіночий турнір: раунд 2
Гандбол
- 15.30-17.30: Жіночі півфінали
- 20.30 - 22.30: Жіночі півфінали
Хокей
- 13:00-15:00: Матч за бронзову медаль серед чоловіків
- 18:00-20:30: Матч за золоту медаль серед чоловіків
Сучасне п'ятиборство
- 10:00 - 16:30: Чоловіки та жінки на шпагах: рейтинговий раунд
Художня гімнастика
- 9 ранку-12 вечора: Індивідуальне багатоборство: кваліфікація
- 14:00-17:00: Індивідуальне багатоборство: кваліфікація
Вітрильний спорт
- 10 ранку - 18 вечора: чоловічий та жіночий кайт: медальна серія
Спортивне скелелазіння
- 9 ранку-12.15 вечора: Жінки боулдер/лідер: півфінал (лідерство); чоловіки швидкість: медальний фінал
Плавання
- 6.30-9.30: Жіночий марафон на 10 км: фінал
Настільний теніс
- 9 ранку-12 вечора: Чоловіча команда: півфінали
- 15:00-17:00: Жіноча команда: півфінали
- 19:00-10:00: Жіноча команда: півфінали
Тхеквондо
- 8:00-11:30: Чоловіки 68 кг, жінки 57 кг: кваліфікаційні раунди
- 13.30 - 16.30: Чоловіки 68 кг, жінки 57 кг: чвертьфінали, півфінали
- 18.30-10.00: Чоловіки 68 кг, жінки 57 кг: повторні поєдинки, медальні фінали
Волейбол
- 15:00-17:30: Жіночі півфінали
- 19:00 - 21:30: Жіночі півфінали
Водне поло
- 12:00 - 15:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед жінок (2 матчі)
- 17:00-20:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед жінок (2 матчі)
Важка атлетика
- 14:00-16:30: Жінки 59 кг: фінал
- 18:30 - 21:00: Чоловіки 73 кг: фінал
Боротьба
- 10:00-12:30: чоловіча греко-римська боротьба 67 кг, чоловіча греко-римська боротьба 87 кг, жіноча вільна боротьба 53 кг: повторні поєдинки; чоловіча вільна боротьба 57 кг, чоловіча вільна боротьба 86 кг, жіноча вільна боротьба 57 кг: раунд 16 та чвертьфінали
- 17.15 - 21.00: чоловіча вільна боротьба 57 кг, чоловіча вільна боротьба 86 кг, жіноча вільна боротьба 57 кг: півфінали; чоловіча греко-римська боротьба 67 кг, чоловіча греко-римська боротьба 87 кг, жіноча вільна боротьба 53 кг: медальні фінали
День 14 (п'ятниця 9 серпня) — 33 комплекти медалей
Художнє плавання
18.30-20.30: Дует: технічна рутина
Легка атлетика
- 9.05: Жіноче семиборство: стрибки у довжину
- 9.40: Жіноча естафета 4х400 м: раунд 1
- 10.05: Чоловіча естафета 4х400 м: раунд 1
- 10.20: Жіноче семиборство: метання списа A
- 10.30: Чоловіки, біг на 800 м: півфінали
- 11.05: Біг на 100 м з бар'єрами серед жінок: півфінали
- 11.30: Жіноче семиборство: метання списа B
- 18.30: Жіноча естафета 4х100 м: фінал
- 18.40: Штовхання ядра серед жінок: фінал
- 18.45: Чоловіча естафета 4х100 м: фінал
- 19:00: Жіночий забіг на 400 м: фінал
- 19.10: Чоловічий потрійний стрибок: фінал
- 19:15: Жіноче семиборство: фінал на 800 м
- 19.55: Біг на 10 000 м серед жінок: фінал
- 20.45: Чоловіки з бігу на 400 м з бар'єрами: фінал
Баскетбол
- 16.30-18.30: Жіночі півфінали
- 20:00-10:00: Жіночі півфінали
Пляжний волейбол
- 20:00 - 23:00: чоловічі або жіночі медальні фінали (2 матчі)
Бокс
- 20.30-10.30: жінки 50 кг, жінки 66 кг, чоловіки 71 кг, чоловіки 92 кг: фінали
Порушення
- 15:00-17:00: Жіноча індивідуальна гонка: кваліфікація
- 19:00 - 21:00: Жіноча індивідуальна гонка: фінал
Веслування на байдарках і каное
- 9.30 - 13.40: Чоловіки К2 500м, жінки С1 200м, жінки К2 500м: півфінали та фінали
Велоспорт (трек)
- 13:00 - 14:45: чоловічий спринт: півфінали; жіночий спринт: кваліфікація, ранні раунди та перегравання
- 17:00-18:55: Чоловічий спринт: медальні фінали; жіночий медісон: фінал; жіночий спринт: ранні раунди та перестрілка
Стрибки у воду
- 9-11 ранку: Чоловіки 10 м вишка: попередні змагання
- 14:00-16:00: Фінал жіночих стрибків з 3-метрового трампліну
Футбол
- 14:00-17:00: Матч за бронзову медаль серед жінок
- 17:00-20:30: Матч за золоту медаль серед чоловіків
Гольф
- 8 ранку - 17 вечора: Жіночий турнір: 3 тур
Гандбол
- 15.30 - 17.30: Чоловічі півфінали
- 20.30 - 22.30: Чоловічі півфінали
Хокей
- 13:00-15:00: Матч за бронзову медаль серед жінок
- 19:00 - 21:30: Матч за золоту медаль серед жінок
Сучасне п'ятиборство
- 12:00-18:00: Чоловічий півфінал 1 та півфінал 2
Художня гімнастика
- 9:00-11:30: Групове багатоборство: кваліфікація
- 13.30-16.00: Індивідуальне багатоборство: фінал
Спортивне скелелазіння
- 9 ранку-12.20 вечора: Чоловіки боулдери/лідери: медальний фінал
Плавання
- 6.30-9.30: Чоловічий марафон на 10 км: фінал
Настільний теніс
- 9 ранку-12 вечора: Чоловіча команда: фінал за бронзову медаль
- 14:00-17:30: Чоловіча команда: фінал за золоту медаль
Тхеквондо
- 8:00-11:30: Чоловіки 80 кг, жінки 67 кг: кваліфікаційний раунд
- 13.30 - 16.30: Чоловіки 80 кг, жінки 67 кг чвертьфінали, півфінали
- 18.30-10.00: Чоловіки 80 кг, жінки 67 кг: повторні поєдинки, медальні фінали
Волейбол
- 15:00 - 17:30: Чоловічий матч за бронзову медаль
Водне поло
- 12:00 - 15:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед чоловіків (2 матчі)
- 17:00-20:00: Класифікаційні матчі та півфінали серед чоловіків (2 матчі)
Важка атлетика
- 14:00-16:30: Чоловіки 89 кг: фінал
- 18:30 - 21:00: Жінки 71 кг: фінал
Боротьба
- 10:00-12:30: Чоловіки фрістайл 57кг, чоловіки фрістайл 86кг, жінки фрістайл 57кг: повторні поєдинки; чоловіки фрістайл 74кг, чоловіки фрістайл 125кг, жінки фрістайл 62кг: раунд 16 та чвертьфінали
- 17.15 - 21.00: чоловіки фрістайл 74 кг, чоловіки фрістайл 125 кг, жінки фрістайл 62 кг: півфінали; чоловіки фрістайл 57 кг, чоловіки фрістайл 86 кг, жінки фрістайл 57 кг: медальні фінали
День 15 (субота 10 серпня) — 39 комплектів медалей
Художнє плавання
18.30 - 21.00: Дует: довільна програма (медальний фінал)
Легка атлетика
- 7 ранку - 10 ранку: чоловічий марафон: фінал
- 18.10: Чоловічі стрибки у висоту: фінал
- 18:25: Чоловіки, 800 м: фінал
- 18.40: Спис у жінок: фінал
- 18.45: Жіночий біг на 100 м з бар'єрами: фінал
- 19:00: Чоловічий забіг на 5000 м: фінал
- 19.25: Фінал жіночого забігу на 1500 м
- 20.12: Чоловіча естафета 4х400 м: фінал
- 20:22: Жіноча естафета 4х400 м: фінал
Баскетбол
- 10:00-12:00: Матч за бронзову медаль серед чоловіків
- 20:30-21:00: Матч за золоту медаль серед чоловіків
Пляжний волейбол
- 20:00 - 13:00: Фінали за медалі серед чоловіків та жінок (2 матчі)
Бокс
- 20.30-20.30: жінки 57 кг, жінки 75 кг, чоловіки 57 кг, чоловіки +92 кг: фінали
Порушення
- з 15:00 до 17:00: Чоловіча індивідуальна першість: кваліфікація
- 19:00 - 21:00: чоловіча індивідуальна першість: фінал
Веслування на байдарках і каное
- 9.30 - 13.20: Чоловіки С1 1000м, чоловіки К1 1000м, жінки К1 500м: півфінали та фінали
Велоспорт (трек)
- 16:00-18:50: Чоловічий кейрін: перший раунд, перегравання; чоловічий медісон: фінал; жіночий спринт: чвертьфінал, класифікаційні заїзди
Стрибки у воду
- 9-11 ранку: Чоловіки 10-метрова вишка: півфінали
- 14:00-16:00: Чоловіча 10-метрова вишка: фінал
Футбол
- 16:00-19:30: Матч за золоту медаль серед жінок
Гольф
- 8 ранку - 5.30 вечора: Жіночий турнір: 4 тур (медальний фінал)
Гандбол
- 9 ранку - 11 ранку: Матч за бронзову медаль серед жінок
- 14:00-16:30: Матч за золоту медаль серед жінок
Сучасне п'ятиборство
- 8:30 - 14:30: Жіночий півфінал 1 та півфінал 2
- 16:30-19:00: Фінал серед чоловіків
Художня гімнастика
- 13:00 - 14:45: Групове багатоборство: фінал
Спортивне скелелазіння
- 9 ранку-12.20 вечора: Боулдер/лідер серед жінок: медальний фінал
Настільний теніс
- 9:00-12:00: Жіноча команда: фінал за бронзову медаль
- 14:00-17:30: Жіноча команда: фінал за золоту медаль
Тхеквондо
- 8:00-11:30: Чоловіки +80 кг, жінки +67 кг: кваліфікаційні раунди
- 13.30 - 16.30: Чоловіки +80 кг, жінки +67 кг: чвертьфінали, півфінали
- 18.30-10.00: Чоловіки +80 кг, жінки +67 кг: повторні поєдинки, медальні фінали
Волейбол
- 12:00 - 14:45: Матч за золоту медаль серед чоловіків
- 16.15-18.45: Матч за бронзову медаль серед жінок
Водне поло
- 8 ранку - 11 ранку: Матч за бронзову медаль серед жінок
- 13:00-20:00: Жіночі та чоловічі класифікаційні матчі, жіночий матч за золоту медаль
Важка атлетика
- 10.30 - 13.00: Чоловіки 102 кг: фінал
- 15:00-17:30: Жінки 81 кг: фінал
- 19.30-10.00: Чоловіки +102 кг: фінал
Боротьба
- 10:00-12:30: Чоловіки фрістайл 74 кг, чоловіки фрістайл 125 кг, жінки фрістайл 62 кг: повторні поєдинки; чоловіки фрістайл 65 кг, чоловіки фрістайл 97 кг, жінки фрістайл 76 кг: раунд 16 та чвертьфінали
- 17.15 - 21.00: чоловіки фрістайл 65 кг, чоловіки фрістайл 97 кг, жінки фрістайл 76 кг: півфінали; чоловіки фрістайл 74 кг, чоловіки фрістайл 125 кг, жінки фрістайл 62 кг: медальні фінали
День 16 (неділя 11 серпня) — 13 комплектів медалей
Легка атлетика
- 7 ранку-10.15: Жіночий марафон: фінал
Баскетбол
- 10.30-12.30: Матч за бронзову медаль серед жінок
- 14.30-17.00: Матч за золоту медаль серед жінок
Велоспорт (трек)
- 10:00 - 13:15: Чоловічий кейрін: чвертьфінал, півфінал, медальний фінал; жіночий спринт: півфінал, медальний фінал; жіночий омніум: медальний фінал
Гандбол
- 8 ранку - 10 ранку: Матч за бронзову медаль серед чоловіків
- 12.30 - 15.00: Матч за золоту медаль серед чоловіків
Сучасне п'ятиборство
- 10:00-12:30: Фінал серед жінок
Волейбол
- 12:00 - 14:45: Матч за золоту медаль серед жінок
Водне поло
- З 8 до 11 ранку: Матч за бронзову медаль серед чоловіків
- 13:00 - 14:50: Матч за золоту медаль серед чоловіків
Важка атлетика
- 10.30 - 13.00: Жінки: +81 кг фінал
Боротьба
- 10:00 - 13:30: Чоловіки фрістайл 65 кг, чоловіки фрістайл 97 кг, жінки фрістайл 76 кг: повторні поєдинки та медальні фінали