Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Визначився суперник України у фіналі турніру з голболу на Паралімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 5 вересня, 10:16
Визначився суперник України у фіналі турніру з голболу на Паралімпіаді-2024
Збірна України з голболу
IBSA Goalball

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, чоловіча збірна України з голболу зіграє проти Японії.

Фінальний поєдинок дисципліни відбудеться сьогодні, 5 вересня, початок — о 20:30 за київським часом.

Паралімпіада-2024 — Голбол
Фінал, 5 вересня
Україна — Японія

Зазначимо, що Україна вдруге в історії представлена в чоловічому турнірі з голболу. Вперше це відбулося на Паралімпіаді-2020 у Токіо (Проходила у 2021 році через пандемію коронавірусу), тоді "синьо-жовті" стали сьомими.

Нагадаємо, команда Федора Дубровіна розпочала змагання з двох перемог у груповому раунді — над збірними Єгипту (6:3) та Японії (9:8). У заключному матчі наші поступилися Китаю (1:6), але вийшли до плейоф, у чвертьфіналі українці здолали команду Ірану, а у півфіналі сенсаційно перемогли тріумфаторів Ігор-2020 — Бразилію.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 52 медалі: 13 золотих, 18 срібних нагород і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.

Збірна паралімпійців України Паралімпійська збірна України Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024 Голбол

Збірна паралімпійців України

2 світові рекорди та 4 золота. Підсумки виступу українських спортсменів 4 вересня на Паралімпіаді-2024
Москаленко двічі побила світовий рекорд та здобула золото Паралімпіади-2024 у штовханні ядра
🥇 Україна — чемпіон Паралімпіади-2024 в естафеті з плавання
Ніколенко також гарантував медаль на Паралімпіаді-2024 у настільному тенісі
Дідух гарантував медаль на Паралімпіаді-2024 у настільному тенісі

Останні новини