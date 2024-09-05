Визначився суперник України у фіналі турніру з голболу на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, чоловіча збірна України з голболу зіграє проти Японії.

Фінальний поєдинок дисципліни відбудеться сьогодні, 5 вересня, початок — о 20:30 за київським часом.

Паралімпіада-2024 — Голбол

Фінал, 5 вересня

Україна — Японія

Зазначимо, що Україна вдруге в історії представлена в чоловічому турнірі з голболу. Вперше це відбулося на Паралімпіаді-2020 у Токіо (Проходила у 2021 році через пандемію коронавірусу), тоді "синьо-жовті" стали сьомими.

Нагадаємо, команда Федора Дубровіна розпочала змагання з двох перемог у груповому раунді — над збірними Єгипту (6:3) та Японії (9:8). У заключному матчі наші поступилися Китаю (1:6), але вийшли до плейоф, у чвертьфіналі українці здолали команду Ірану, а у півфіналі сенсаційно перемогли тріумфаторів Ігор-2020 — Бразилію.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 52 медалі: 13 золотих, 18 срібних нагород і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.