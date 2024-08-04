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Рижикова та Ткачук не змогли автоматично потрапити у півфінал Олімпіади-2024

Олександр Булава — 4 серпня, 14:19
Рижикова та Ткачук не змогли автоматично потрапити у півфінал Олімпіади-2024

Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Ганна Рижикова взяли участь у кваліфікації у бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх у Парижі.

Рижикова у своєму забігу фінішувала четвертою з результатом 55,13 сек. Ткачук стала восьмою з часом 58,10 сек. Надалі українки змагатись у втішних забігах, які даватимуть змогу вийти до півфіналу змагань.

Забіги відбудуться у понеділок, 4 серпня. Початок — о 11:50 за київським часом.

Зазначимо, що Ганна напередодні відмовилась від участі в естафеті 4х400 метрів, щоб зосередитися на дистанції 400 м з бар'єрами.

Ткачук та Рижикова завоювали ліцензію на Ігри за підсумками етапу Діамантової ліги у Лондоні, де вони пробігли дистанцію з результатами 54.25 і 54.53 сек.

На Олімпіаді в Токіо-2024 Рижикова і Ткачук фінішували п'ятою та шостою у фінальному забігу.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Анна Рижикова Олімпійські ігри-2024 Вікторія Ткачук Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Анна Рижикова

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