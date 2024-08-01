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Рижикова та Погорілко не візьмуть участь в змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів

Владислав Уткін — 1 серпня, 18:35
Рижикова та Погорілко не візьмуть участь в змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів

Українські легкоатлети Анна Рижикова та Олександр Погорілко не потрапили у склад України на змішану естафету на дистанції 4х400 метрів на Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Склад України в цій дисципліні виглядає наступним чином: Віталій Бутрим, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак. Зазначимо, що Рижикова та Погорілко раніше були заявлені як основні. Однак, їх замінили Мельник та Бутрим.

Анна в інстаграмі підтвердила цю інформацію і повідомила, що зосередиться на дистанції 400 метрів з бар'єрами, на яку відібралася за нормативом.

"Познайомились зі стадіоном, розминка пройшла чудово. Welcome to Olympic stadium. Завтра починаються стадіонні змагання, в нас починає естафета. Я не беру участі, я буду бігти 400 м з бар'єрами. Тому бажаю нашій команді удачі, вболіваємо і буду чекати свого часу", — сказала Рижикова.

Кваліфікаційні забіги на дистанції 4х400 м відбудуться у п'ятницю, 2 серпня. Початок — о 20:10 за київським часом.

Чемпіон веде текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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Анна Рижикова

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