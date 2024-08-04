Сосновський: З самого початку бою вірив у перемогу Хижняка

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський сказав, що з самого початку бою Олександра Хижняка проти кубинця Арлена Лопеса на Олімпійських іграх 2024 вірив у перемогу свого підопічного.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Я одразу вірив у перемогу. Перший раунд викликав сумніви — не думав, що судді дадуть проти нас оцінки 1:4. Раунд близький, хороший. Але потім вдалося. Ставили завдання йому на увесь бій у тактичному і технічному плані — більшість йому вдалися. Звісно, з таким майстром боксувати, як кубинець, складно — досвід великий. Завдання Саші полягало в тому, щоб бути ближчим до нього на ногах та намагатися його вимучити", — сказав наставник.

Зазначимо, що після перемоги над Лопесом, Олександр гарантував собі срібну медаль у Парижі-2024, у нього вже є срібло Токіо-2020 у ваговій категорії до 75 кг. У вирішальному поєдинку українець зустрінеться з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм. Бій відбудеться 7 серпня, о 23:51 за київським часом.

Раніше Чемпіон повідомляв, що Усик сплатить українським боксерам призові за медалі в Парижі-2024, та підрахував суму, яку отримає Хижняк після боїв на Олімпіаді.