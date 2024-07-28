Усик із власної кишені заплатить українським боксерам приголомшливі призові за медалі в Парижі

Абсолютний чемпіон світу з професійного боксу в хевівейті Олександр Усик вже сьогодні прилетить до Парижу підтримати збірну України.

В понеділок олімпійський чемпіон Лондона-2012 візьме участь в івенті, який організовує Український дім в Парижі.

Цікаво, що за інформацією Чемпіона, перед стартом Ігор-2024 Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.

Золоту нагороду Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну — в 70, бронзову — в 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли що Україна сплачує за золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 набагато більше, ніж Німеччина і США.

Максим Розенко, Чемпіон з Парижу