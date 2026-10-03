У команді Хижняка розповіли, якою бачать спадщину непереможеного боксера через 5 років

Сергій Лапін, менеджер Олександра Хижняка (3-0, 2 КО), в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів, яким він бачить спадщину володаря WBA Gold International через 5 років.

"Хотілося б, щоб через п'ять років про Олександра говорили не лише як про видатного олімпійського чемпіона, який спробував себе у професійному боксі. У нього є унікальна можливість побудувати історію одразу у двох напрямках. Він уже олімпійський чемпіон, продовжує ставити перед собою великі цілі в олімпійському боксі й водночас розвиває професійну кар'єру.

Попереду Лос-Анджелес-2028, а в професіоналах наша мета – привести його до найбільших боїв і світових титулів. Якщо через п'ять років ми зможемо сказати, що він реалізував свій потенціал і в олімпійському, і в професійному боксі та залишив після себе історію, яку буде складно повторити, – думаю, це і буде найкращим результатом", – сказав Лапін.