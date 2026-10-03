У команді Хижняка розповіли, якою бачать спадщину непереможеного боксера через 5 років
Сергій Лапін, менеджер Олександра Хижняка (3-0, 2 КО), в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів, яким він бачить спадщину володаря WBA Gold International через 5 років.
"Хотілося б, щоб через п'ять років про Олександра говорили не лише як про видатного олімпійського чемпіона, який спробував себе у професійному боксі. У нього є унікальна можливість побудувати історію одразу у двох напрямках. Він уже олімпійський чемпіон, продовжує ставити перед собою великі цілі в олімпійському боксі й водночас розвиває професійну кар'єру.
Попереду Лос-Анджелес-2028, а в професіоналах наша мета – привести його до найбільших боїв і світових титулів. Якщо через п'ять років ми зможемо сказати, що він реалізував свій потенціал і в олімпійському, і в професійному боксі та залишив після себе історію, яку буде складно повторити, – думаю, це і буде найкращим результатом", – сказав Лапін.
Щодо думки безпосередньо "Полтавського танка", то український боксер в ексклюзивному коментарі не став розкидатися гучними заявами щодо свого майбутнього.
"На все воля Бога, але я сподіваюся, що в найближчому майбутньому мені вдасться поїхати на Олімпійські ігри-2028 в Лос-Анджелесі, там здобути золоту нагороду та стати чемпіоном світу серед професіоналів", – заявив Хижняк.
Олександр вже має за своєю спиною "срібло" Токіо-2020 та "золото" Парижа-2024. Наступні Ігри-2028 відбудуться із 14-го по 30-те липня у Лос-Анджелесі (США).
Водночас Хижняк поєднує аматорський бокс із професійним. У своєму останньому поєдинку у Львові (22 серпня 2026 року) українець за одноголосним рішенням суддів здолав суперника з Аргентини Дурвала Паласіо. Олександр став володарем поясу WBA Gold International у своїй дебютній зустрічі у професіоналах.
Раніше Лапін розповів про опозицію наступних суперників Олександра та розкрив інформацію, чи може "Полтавський танк" повернутися у ринг до кінця 2026 року.