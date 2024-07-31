Показав свій найгірший результат — Желтяков оцінив свій виступ на Олімпіаді

Український плавець Олександр Желтяков вважає, що продемонстрував свій найгірший результат на Олімпійських іграх-2024.

Про це 18-річний спортсмен заявив у коментарі для Суспільне Спорт.

"Чи відчував тиск після перемоги на Євро? Ні, це не тиснуло, а навпаки – давало мені більше мотивації, що інші мене побоюються. Мене це мотивувало пливти ще краще, але вийшло як вийшло. Показав не свій найкращий, а навіть гірший результат. Тож мені треба просто готуватися до наступних Олімпійських ігор.

Що стало причиною такого виступу? Вважаю, що неправильно було захворіти перед цим стартом. Коли ми приїхали, у день відкриття Олімпіади – майже всі плавці захворіли. Але це не головна проблема була. Вважаю, що мій настрій на ці змагання був не найкращим після багатьох тижнів поганих тренувань. Не знаю, що ще сказати. Я зовсім не очікував такого результату, але як вийшло. Ми не здаємося, а будемо йти далі", — розповів Желтяков.