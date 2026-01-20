Українська правда
Чемпіон Плавання

Ми не прощаємось: Романчук заінтригував новою роллю у спорті

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 16:24
Ми не прощаємось: Романчук заінтригував новою роллю у спорті
Михайло Романчук
Instagram Михайла Романчука

Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук поділився своїми планами після завершення спортивної кар'єри.

Відповідний допис з'явився в Instagram титулованого плавця.

Романчук опублікував ролик з найважливішими подіями у кар'єрі. Український мультимедаліст у плаванні подякував усім причетним до його результатів, а також поділився планами на майбутнє.

"Спорт – це не просто про медалі, це про шлях, який пройдемо. Це був дуже важкий, довгий, але цікавий і неймовірний шлях. З неймовірними людьми поряд, завдяки яким я є тим, хто є зараз. Дякую всім причетним до мого результату. Дякую за цей шлях, але ми не прощаємось!", – написав Романчук.

Наприкінці 2024 року Романчук відкрив у Хмельницькому Академію плавання. У ній займаються як професійні спортсмени, так і аматори.

Нагадаємо, у 2025 році Михайла Романчука обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Також він став Європейським молодим олімпійським послом на ЄЮОФ-2025 в Скоп'є.

