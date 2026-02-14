Українська правда
Чемпіон Легка атлетика

Поповнення у спортивній родині: Бех-Романчук народила первістка

Денис Іваненко — 14 лютого 2026, 11:09
У п'ятницю, 13 лютого, у спортивній родині Михайла Романчука та Марини Бех-Романчук сталась радісна подія.

Про це легкоатлетка заявила на своїй сторінці Instagram.

Зіркова пара стала батьками. В них народилась донечка.

"13.02.2026 о 19:40 на світ зʼявилась наша найкраща дівчинка. 3150/51см суцільного щастя", – написала спортсменка.

Нагадаємо, що напередодні Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри. Легкоатлетка ж у серпні 2025 року заявила про призупинення виступів через емоційне виснаження та дискваліфікацію, яка пов'язана з позитивним допінг-тестом.

Раніше Ольга Харлан повідомила про свою вагітність. У дитини також буде повністю спортивна родина, адже батько теж є титулованим фехтувальником.

