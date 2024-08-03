Романчук не пливтиме на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді-2024

Український плавець Михайло Романчук знявся з кваліфікації на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Про це він повідомив Суспільне спорт.

За словами спортсмена, він відмовився від виступу на своїй коронній дистанції через хворобу, за день до старту у нього піднялася температура. Зазначимо, що саме на цій дистанції він завоював срібло в Токіо-2020.

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Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Чемпіон проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.