Рибачок прокоментувала ситуацію із забороною патріотичного надпису на човні

Анастасія Рибачок прокоментувала рішення Міжнародної федерації каное про заборону пливти у човні з надписом "I am Ukrainian" ("Я — українка") на Олімпійських іграх 2024.

Її слова передає Суспільне.

"Виникла ситуація з моїм написом, його змусили прикрити. Через те, що ЗМІ роздули такий скандал в інтернеті, то мені у принципі заборонили у ньому виходити. Не скажу, що вони неправі — це правило, як мені пояснила Міжнародна федерація каное, існує вже давно. Як бачите, інші країни взагалі не мають написів.

Проблема в тому, що ані штаб команди, ані МФК не знали, що не можна написів. І коли мені зробили того човна, і всі знали, що я на ньому буду ганятися на Олімпіаді, мені ніхто нічого не сказав. Звісно, шкода, що не маю запасного човна, лише один привезла на Олімпіаду. Але завдяки напарниці, Людмилі Лузан, я виступила у кваліфікації, у неї запас човнів і вона з радістю зі мною поділилася", — сказала Рибачок.