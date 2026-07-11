Третє "золото" сезону: Лузан та Рибачок тріумфували на етапі Кубку світу в Монреалі
Анастасія Рибачок і Людмила Лузан
Веслування України
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули перемогу на третьому етапі Кубку світу в каное-двійці на дистанції 500 метрів.
У фінальному заїзді український екіпаж показав найкращий результат, подолавши дистанцію за 2:02.02.
Друге місце посіла команда Китаю, яка відстала від українок на 1,21 секунди. Бронзовими призерками стали представниці Іспанії (+1,56).
Змагання третього етапу Кубку світу проходять у канадському Монреалі та є частиною олімпійського відбору до Ігор-2028 у Лос-Анджелесі.
Для Лузан та Рибачок ця перемога стала третьою у сезоні в дисципліні каное-двійка на 500 метрів. Раніше український дует тріумфував на етапі Кубка світу в Сегеді та на чемпіонаті Європи в Монтемор-у-Велью.