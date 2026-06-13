Лузан завоювала друге золото за день на чемпіонаті Європи

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок завоювали золото чемпіонату Європи 2026 року, який проходить з 11 до 14 червня у португальському Монтемор-о-Вельйо. Вони перемогли в змаганнях каное-двійок на дистанції 200 метрів.

Український дует більш ніж на секунду випередив срібних призерів, іспанський дует Анхельс Морено/Вікторія Ярчевська. Бронзу завоювали полячки Мілена Мацкевич і Дорота Боровська.

Підсумкові результати:

Для Лузан це вже друге за день золото на чемпіонаті Європи-2026. Раніше вона перемогла в змаганні каное-одиночок на дистанції 200 м. Полячка Дорота Боровська в обох стартах взяла бронзу. Загалом для Лузан це шосте золото чемпіонатів Європи за кар'єру.