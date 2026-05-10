Українські стрільці здобули дві командні бронзи на чемпіонаті Європи

Збірна України поповнила медальну скарбничку двома бронзовими нагородами на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який триває в хорватському Осієку.

Чоловіча команда у складі Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак стала третьою у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 метрів. Українські спортсмени завершили змагання з результатом 1722-52x.

Ще одну бронзову медаль виборола жіноча збірна, за яку виступали Олена Костевич, Юлія Коростильова та Анастасія Німець. У матчі за третє місце в стрільбі з пістолета на 25 метрів українки перемогли команду Польщі з рахунком 12:4.

Таким чином, у доробку збірної України вже чотири медалі на континентальній першості — одне срібло та три бронзи. Турнір в Осієку триватиме до 18 травня.

Нагадаємо, напередодні українці Дар'я Дудка та Сергій Куліш стали срібними призерами чемпіонату Європи у змаганнях змішаних дуетів. До цього Куліш, який є дворазовим призером Олімпійських ігор, також виборов особисту "бронзу" у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.