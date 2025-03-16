Збірна України здобула три медалі на ЧЄ-2025, який завершився в Хорватії
Сергій Куліш
НОК України
В хорватському Осієку завершилася континентальна першість з кульової стрільби.
Збірна України, яку представили 17 спортсменів, виборола три медалі, одна з яких золота.
Нагадаємо, чемпіоном став Сергій Куліш. У фіналі стрільби на 10 метрів з пневматичної гвинтівки, де виступали 10 спортсменів, наш стрілець показав найвищий результат, вибивши 252 бали.
Також українська збірна здобула дві бронзових медалі – обидві у командних турнірах в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
У чоловіків на подіум піднялися Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов.
У жінок на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілєна Бевз.
Усього участь у Євро-2025 брали 325 стрільців з 42 країн.