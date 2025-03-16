Збірна України здобула три медалі на ЧЄ-2025, який завершився в Хорватії

В хорватському Осієку завершилася континентальна першість з кульової стрільби.

Збірна України, яку представили 17 спортсменів, виборола три медалі, одна з яких золота.

Нагадаємо, чемпіоном став Сергій Куліш. У фіналі стрільби на 10 метрів з пневматичної гвинтівки, де виступали 10 спортсменів, наш стрілець показав найвищий результат, вибивши 252 бали.

Також українська збірна здобула дві бронзових медалі – обидві у командних турнірах в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У чоловіків на подіум піднялися Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов.

У жінок на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілєна Бевз.

Усього участь у Євро-2025 брали 325 стрільців з 42 країн.